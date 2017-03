Alajuelense sacó a un aficionado del estadio por improperios a Wardy Alfaro

El preparador de porteros de la Liga cuenta lo que pasó

Durante el descanso del partido entre Alajuelense y Liberia, un personero de seguridad subió a la gradería este del Estadio Alejandro Morera Soto y sacó a un aficionado que insultaba a Wardy Alfaro y generó molestia en otros seguidores de la Liga, pues sus palabras estaban muy pasadas de tono.

"Fue un tema totalmente aislado hacia mi persona, nunca hacia la institución o la dirigencia; fue un tema hacia mí. La afición se dio cuenta e hicieron sacar al aficionado", expresó Alfaro, quien es el preparador de porteros de Alajuelense.

Y agregó: "Aquí todos los aficionados tienen el derecho de pensar y dar sus opiniones, pero el tema del sábado fue personal hacia mí".

-¿Qué fue lo que pasó?

"Aparte de entrenar a los porteros, mi labor es grabar los partidos con cámara de video. Siempre los grabo. Termina el primer tiempo y esta persona me dice improperios y que yo no debo de trabajar acá porque soy de otros colores y eso es imposible.

"Me dolió muchísimo y pone en tela de duda mi trabajo y hay cosas que para mí son sagradas: el sentimiento manudo que tengo y mi trabajo que lo hago digno e íntegro, de ahí que yo respondo para que me lo dijera de frente, lo cual no lo hizo. Después la gente se dio cuenta de eso y los funcionarios de la institución a como lo tenían que haber hecho, lo hicieron, sacaron a este aficionado y los demás aplaudieron el acto.

"Fue un caso aislado hacia mi persona, no hacia la dirigencia ni la administración".

-¿Este tipo de acciones por los aficionados y su reacción pasa más por la presión ante los resultados del equipo?

"Hay dos perspectivas, la del aficionado y la mía. El aficionado tiene todo el derecho de decir lo que tenga a gusto siempre y cuando no le falte el respeto a alguien, porque si yo te digo improperios y equis cosa de frente, estoy faltando el respeto".

"Cuando yo le digo que me lo diga de frente no lo hizo.

"Los aficionados pueden manifestar su frustración, claro, pero hacia el equipo o lo que pueda pensar, pero no hacia mí, yo ya jugué.

"No de esa manera, menos aún que cuando pido explicaciones no me las dan.

"Yo emocionalmente soy muy tranquilo, pero cuando te tocan esas fibras de tu trabajo digno y ponen en duda tus colores y lo que has dado acá toda la vida, creo que es como cuando te tocan un hijo.

"Ahí sale ese instinto de defender la personalidad, los ideales, los valores. Por eso lo hice.

"Acá no es que hubo pleito, fue volverme a ver, que me lo dijera de frente y no pasó nada".

-Contra Limón también sacaron a un aficionado. ¿Les preocupa que el aficionado se meta directamente con el equipo por los resultados?

"Eso puede pasar, porque estamos inmersos en el fútbol y los resultados mandan.

"Uno entiende al aficionado, cuando está a disgusto quiere resultados y nosotros como equipo debemos dárselos, pero hay maneras de mostrar su disgusto, de exigir, porque para eso estamos aquí, para que nos exijan.

"Hay maneras y hay formas y esa presión no es solo de este torneo, es de todo lo que venimos arrastrando, querer ser campeones y obtener ese título, es un tema con el que hay que tener cuidado, pero solo se va a resolver con los resultados, no hay otra".

-Álvaro Saborío vivió una situación similar que motivó su retiro, ¿cree que el aficionado está llegando al estadio pensando en que puede hacer lo que quiera porque paga su entrada?

"A nivel cultural el país y el fútbol generan ese plus de desahogo, los aficionados vienen y se desahogan con el árbitro, con los contrarios y hasta con sus mismos jugadores.

"Si pagan su entrada tienen todo el derecho de exigir porque es un espectáculo público, pueden exigirle a los jugadores que hagan su esfuerzo, que para eso se les paga, que para eso entrenan.

"Acá no podemos decir que a un jugador de fútbol no se le puede exigir, está claro que hay que exigirle y que los aficionados al pagar su entrada tienen el derecho de gritar lo que quieran a ese jugador. Lo viví yo como jugador.

"Uno juega y aguanta lo que sea, pero afuera sos una persona como cualquier otra y para mí ese es tema cultural, en el que venimos al estadio como aficionados a desahogarnos, a desatar frustraciones personales. También hay que tener mucho cuidado, porque en mi caso fue un tema aislado hacia mi persona.

"Cuando es un ataque directo hacia una persona que está atrás tuyo y no tenés el valor de verlo a los ojos y decirme: 'Wardy vos sos el culpable de esto', eso es otra cosa.

-¿Hasta dónde una situación como la que vive la Liga puede verse como responsabilidad del departamento de porteros?

"Parte de mi molestia fue esa, porque me tocaron dos fibras, que son mis colores que defiendo a muerte y mi trabajo, entonces cuando se me viene a pedir responsabilidades, claro, pero que sean objetivas.

"No solo porque yo estoy acá y que diga que yo soy el culpable de que todo lo que está pasando, no lo siento objetivo.

"Pero si hablamos de mi labor con los porteros, Patrick ha sido uno de los mejores en los últimos torneos y ha estado en la Selección desde que yo vine acá. Mauricio, bien. Adonis Pineda estuvo en el proceso Sub 20, Miguel Ajú fue al Mundial. Entonces, si hablamos objetivamente de mi departamento es con videos y ese reclamo fue aislado y sin fundamentos.

"Si uno ama lo que hace lo va a defender a muerte siempre y si lo hace con integridad, también".











