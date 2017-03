Jugadores de Alajuelense reconocen que viven su temporada más atípica

La Liga tiene un rendimiento del 35,71%

Alajuela

Madrugar, entrenar horas extra, a doble sesión y que las cosas no salgan en la cancha como lo planeado no es fácil de asimilar para los jugadores de Alajuelense.

Los rojinegros apenas tienen un rendimiento del 35,71% en este Verano, pues de 14 partidos disputados, cuentan con tres victorias, seis empates y cinco derrotas, un balance que les otorga 15 puntos de 42 posibles, que los ubica en la octava casilla de la tabla.

Los manudos arrastran una seguidilla de cinco empates y creen que esa presión por volver a ganar los lleva a fallar una y otra vez.

"Es la primera temporada en la que me pasa esto y que nos pasa esto a muchos aquí, ha sido complicado, bien difícil, pero a veces es creado por nosotros mismos, no hay excusa, no nos quitamos responsabilidad, pero sí han pasado detalles partido a partido que uno no se explica", relató el defensor Michael Umaña.

Dijo que más que generarse un ambiente de preocupación entre los mismos jugadores, ellos se ocupan en encontrar soluciones a un problema que se resuelve ganando.

"Somos responsables de lo que estamos viviendo, creo que una vez más un detalle nos cuesta el partido, lo hablamos, ya somos grandes para esto y una vez más nos vuelve a pasar, en nuestra casa, un detalle, un error y somos responsables y debemos asumirlo".

Umaña admite que la Liga no tenía más margen de error y que con el empate ante Liberia la clasificación se les pone más cuesta arriba.

"Sabemos que eso está difícil, pero no vamos a dejar de luchar", citó el central, para agregar que "el equipo lucha, corre, intenta ir por los partidos y por una u otra razón se nos complica".

Además, reseñó que si bien es cierto la Liga no ha ganado en sus últimas presentaciones, tampoco ha perdido.

"Por los puntos que dejamos en la primera vuelta estamos muy obligados y otra vez se nos fue un partido importante en casa (contra Liberia) y estamos en un equipo en el que siempre seremos exigidos".

Patrick Pemberton asegura que en la Liga están muy dolidos por el mal momento del equipo.

"Una desatención nos cuesta el compromiso, tenemos que remar contra corriente y en los segundos 45 minutos estuvimos encima del rival y salimos con un sinsabor, hicimos todo para ganar, pero no se nos da", destacó el arquero.

Y añadió: "Estamos muy dolidos por esta situación, porque hemos hecho mucho para estar en otra posición, pero el fútbol no es de merecer, es de hacer y ahora lo que queda es levantar cabeza, jornada con jornada y tenemos que levantarnos y qué mejor que ante Herediano".

Pemberton recalca que Alajuelense vive una temporada "muy atípica".

"Jugadas que en una media desatención te la convierten en gol, el equipo va al frente y crea ocasiones, pero pegan en el palo o el arquero se hace figura; son cosas en las que uno se siente impotente, pero fortalecido porque el equipo está trabajando para revertir el momento que se está viviendo y se le pone el pecho a esto".

A la Liga le cuesta anotar, pero también los rivales saben cómo aprovechar sus fallos, tal y como lo hizo Jossimar Pemberton el sábado, ante un error del ecuatoriano Jefferson Hurtado.

"Lo que pasa en el gol es una pequeña desatención que tuvimos con Hurtado, pegan el pelotazo, yo arranco para despejarla, la pelota se frena, le queda más cerca a Hurtado para poderla despejar y Jossimar, con su picardía, mete la pierna y cae el gol", describió el arquero.

Mientras que Kenner Gutiérrez apuntó que Alajuelense se encuentra en una instancia complicada.

"No podemos cometer ningún error y uno desea que todo saliera a la perfección, pero no es así, esto es fútbol, un despiste, un descuido y nos la cobran, pero pudimos revertir eso y cuando las cosas no salen hay que mostrar la cara de lucha, que queremos. Aquí corremos y tiene que llegar el momento de que esto se termine porque ya son muchos empates, ya sabemos que estamos complicados en la tabla y en un equipo como el nuestro no podemos estar así", aseguró Gutiérrez.

Kenner afirma que cada vez que le echa un vistazo a la tabla no se explica por qué la Liga se encuentra entre los últimos lugares.

"Me duele esto, uno es de acá, sabe lo que se trabaja, lo que se entrega en los partidos y uno ve la tabla y no puede ser, pero esto tiene que mejorar, así es la consigna del grupo".

Alajuelense visitará a Herediano este miércoles a las 8 p. m.











