Alajuelense es el club que reúne más aficionados cuando juega de local

Alajuelense reconquistó a su afición, porque el liguista regresó al Alejandro Morera Soto.

Según el último informe de la Unafut sobre asistencia a los estadios, la Liga es el club que reporta más presencia de aficionados cuando juega como local.

En ese control se contabilizan las primeras cuatro fechas del Verano.

El 7 de enero, 13.269 personas acudieron al estadio Alejandro Morera Soto para presenciar el partido entre Alajuelense y Santos, cotejo en el que los manudos recaudaron una taquilla de ¢20,9 millones.

Además, el 22 de enero, 9.770 aficionados ingresaron al reducto erizo para ver el duelo entre Alajuelense y Herediano. Ese día, la Liga reportó un ingreso de ¢12,4 millones.

Tomando en cuenta esos dos encuentros, 23.039 personas fueron al Morera Soto y a las arcas de la Liga entraron casi ¢33,4 millones.

"Eso es interesante cuando es un equipo que todavía no está en los primeros lugares, yo creo que la gente ha entendido el proyecto que está llevando Liga Deportiva Alajuelense, hemos logrado una identidad importante entre la afición y el equipo y eso se traduce en que la gente está llegando al estadio", expresó el presidente de la Liga, Fernando Ocampo.

Sin embargo, el equipo más taquillero es Cartaginés, con una recaudación de ¢35,4 millones y una asistencia de 11.485 personas. Ese monto incluye el juego contra Saprissa, que generó ¢25,8 milllones.

Eso deja ver que Alajuelense presenta más del doble de la asistencia que reportan otros clubes.

Aunque ya se disputó la fecha 7, el reporte de Unafut contempla de momento las primeras cuatro jornadas, porque los clubes tienen un margen de varios días para oficializar la asistencia al estadio y la taquilla recaudada.

"El sábado pasado (contra Cartaginés), el equipo estaba en la última posición y llegó una cantidad muy importante de personas al estadio y fue mayor de la que llegó a algunos partidos de la cuadrangular pasada. Esa identidad que hemos logrado, la afición y los que estamos en la dirigencia nos ha devuelto la ilusión en este proyecto que es a largo plazo, a la Liga del Centenario, en 2019", citó Ocampo.

Y agregó: "Me parece que aunque al principio no nos acompañaron los resultados, la gente está ilusionada con un proyecto que pretende recobrar esa identidad entre el equipo de la gente y la institución como tal. A mí me alegra ir a Liberia y ver un montón de liguistas, ir al juego contra Belén y ver una gran cantidad de gente de la Liga, porque es importante que los otros equipos tengan recursos".

El jerarca comentó que el cambio de estrategia que hizo Alajuelense funcionó y que se nota en las gradas.

"Hemos favorecido la cantidad de personas y claro que hemos puesto precios accesibles, estábamos claros de que enero es un mes duro para las familias y es más importante esa identidad, ver familias en el estadio, que poner precios altos que al final hacen que la gente no vaya al reducto manudo".

Recordó que la dirigencia innovó con el horario de partidos, con los combos familiares, precios accesibles y la apuesta con Benito Floro.

"Le estamos dando más espacio a los muchachos de la cantera y ese conjunto de valores nos tiene muy contentos, sin tomar en cuenta que en este primer mes hemos incrementado casi en mil el número de socios", citó.

Además, señaló: "Eso es un reflejo importante de que hay credibilidad en el proyecto, a pesar de que en los últimos días algunos aficionados de otros equipos quieren tratar de desmeritar el proyecto en el que estamos".











