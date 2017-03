Allen Guevara: 'Herediano tampoco está pasando por su mejor momento'

Ganar es una necesidad para Alajuelense

Alajuela

Alajuelense tiene cinco fechas de no ganar, apenas suma 15 puntos en 14 juegos, y este miércoles a las 8 p. m. visita al Herediano, uno de los equipos que más complican a los erizos.

La última vez que la Liga jugó contra el cuadro rojiamarillo en el Estadio Eladio Rosabal Cordero, el 10 de diciembre, el resultado fue catastrófico para los rojinegros, pues perdieron 5-1.

"No te voy a mentir, sabemos que estamos pasando un momento difícil, esa vez nos fue muy mal y ahora estamos tratando de buscar la solución, tratando de ganar algún encuentro, no se ha podido dar, pero es una bonita oportunidad para tratar de levantarnos", comentó Allen Guevara, quien este lunes volvió a entrenarse con normalidad, luego de superar un desgarro que lo tuvo fuera durante dos semanas.

Así como Alajuelense atraviesa un momento complicado, el volante cree que el rival de turno tampoco tiene tanta regularidad.

"El aficionado está un poco molesto y nosotros sabemos que es porque no hemos podido ganar, entendemos un poco eso, igual Herediano tampoco está pasando por su mejor momento porque también ha perdido puntos y nosotros tenemos que tratar de ya ganar, no queda de otra y si lo hacemos, va a ser una bonita oportunidad, porque luego nos toca contra Pérez Zeledón", apuntó Guevara.

Herediano marcha en la cuarta casilla del Verano con 23 puntos y está en zona de clasificación con Limón (27 puntos), Saprissa y Pérez Zeledón (24).

"Si logramos hacer un partido inteligente y ganar allá, yo creo que en la parte emotiva nos da esa posibilidad de darle un golpe al grupo en lo anímico, ya lo necesitamos y podemos hacerlo para tratar de acortar un poco y meternos en ese cuarto lugar", opinó el Cusuco.

Insistió en que esta visita al Team es el escenario ideal para que Alajuelense intente lavarse la cara "y que el aficionado entienda que son circunstancias, no siempre se gana, pero vamos a hacer lo posible para lograrlo".

Destacó que este deporte es complejo y que muchas veces se dan rachas como la que atraviesa la Liga.

"Un claro ejemplo es Heredia, que llegaba a las finales y no nos podía ganar, ahora es al revés, pero es fútbol, en algún momento se va a tener que revertir y estamos pensando en que este miércoles sea el día para tratar de ir escalando".

El futbolista de Alajuelense admite que la clasificación está complicada, pero afirma que la Liga luchará hasta el final.

"Somos profesionales y tenemos que pensar en el otro partido y tratar de ganarlo y si lo hacemos vamos a recortar un poco, sabemos que los equipos que están arriba hasta ahora están tratando de hacer las cosas bien. Vemos a Limón que está ganando muchos partidos, pero podemos pensar que no siempre va a ser así", citó.

Y agregó: "La historia siempre ha dicho que esos equipos no te mantienen resultados y eso es lo que te pone a pensar, si lográs ganar este miércoles y el sábado, por ahí se acorta la distancia y se trata de llegar ahí, pero eso es suposición, no necesariamente tiene que ser así, eso depende de nosotros y de lo que podamos hacer".

'Me siento con una molestia pequeña que no me impide jugar'

Benito Floro revela su alineación hasta que ya está muy cerca la hora del partido y por eso, Allen Guevara aún no sabe si verá acción o no contra Herediano.

El doctor Alfredo Gómez lo autorizó a entrenarse con el resto de sus compañeros este lunes y asegura que lo hizo de buena forma, aunque aún quedan secuelas del desgarro que lo hizo perderse los juegos contra Santos, Limón y Liberia.

"No sentí algún tipo de molestia incómoda, siento un poco cargado el muslo, pero yo creo que es normal, no había hecho ningún trabajo así y ya queda en decisión del profe", afirmó Guevara.

Él cree que esa ligera molestia que siente se le irá quitando con los entrenamientos y cree que como esa lesión obligó a parar dos semanas, en lo físico eso se resiente.

"El entrenamiento lo hice de buena forma, lo demás queda atrás. Son dos semanas en donde no hice absolutamente nada de trabajo físico y hay jugadores que están al 100%, yo me siento con una molestia pequeña que no me impide jugar, pero eso es decisión del profe, entonces no sé si será conveniente, él es el que manda", recalcó.











Comparta este artículo Deportes Allen Guevara: 'Herediano tampoco está pasando por su mejor momento' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Allen Guevara: 'Herediano tampoco está pasando por su mejor momento' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.