Ningún equipo es tan cachorro como Alajuelense en este Verano

Sangre joven se abre campo en el campeonato

Alajuelense es el equipo que más sangre joven ha puesto en la cancha transcurridas las primeras dos fechas del Torneo de Verano 2017.

De los jugadores usados por los 12 clubes, el equipo rojinegro tiene el promedio de edad más bajo: 22,7 años.

El técnico liguista Benito Floro ha utilizado 16 jugadores y ninguno de ellos tiene 30 años cumplidos. El más ‘veterano’ es el recién llegado José Luis Cordero (29), mientras que el delantero José Alvarado (18) es el más novato.

Según el presidente Fernando Ocampo, el cambio en la planilla eriza “es parte de un proceso de renovación que era necesario. La combinación de estos muchachos, la experiencia de algunos y el apoyo de los refuerzos puntuales nos permitirán construir un equipo muy competitivo”, expresó.

Ocampo recalcó que era el momento de aplicar un cambio generacional con el ADN alajuelense. “Las estrellas de hoy fueron novatos en algún momento y tuvieron la suerte de que alguien, en su momento, asumió el riesgo y les dio la oportunidad”, recordó.

Caso contrario a la Liga, el cuadro con una media mayor es Limón : 28,35 años.

De los llamados grandes, el cuadro que ha puesto más colmillo en la grama es Cartaginés con 27,73 años en promedio, seguido de Saprissa con 25,81 y muy cerca aparece el Club Sport Herediano con 25,44.

Jeaustin Campos, técnico brumoso, afirmó que si bien en su planilla cuenta con jóvenes que pujan por el campo, la transición no es sencilla.

“Siempre les doy espacio a los juveniles en los entrenamientos, ellos tienen sus minutos en todas las prácticas, pero el cambio a la Primera no es sencillo (...) Puedo debutar hasta cinco y después no volverlos a poner, pero esa no es la idea”, recalcó Campos.

Aunque históricamente el saprissista Carlos Watson ha sido reconocido por darle espacios a los jóvenes, él afirmó que mantiene pendiente ese detalle en su gestión.

“Yo tengo una deuda y es clara, son los juveniles. Se me ha ido tan rápido un año y sé que les he dado muy pocas oportunidades, lo reconozco”, afirmó el técnico que este Verano le dio chance a Yostin Salinas (18 años) pero duró cuatro minutos por su expulsión en San Carlos.











