Revive debate sobre patrocinios al deporte de bebidas alcohólicas

Fútbol Nacional

Unafut señala que aunque la Imperial Cero no tuviera alcohol, no puede exponerse una marca de cerveza en el estadio.

La venta de la Imperial Cero en el Morera Soto y el proyecto de ley recién presentado por Otto Guevara destapan de nuevo un viejo el debate: ¿debe permitirse al deporte ser patrocinado por marcas de bebidas alcohólicas?

En uno de los puestos de comidas del estadio manudo se vende la bebida con 0.05% de alcohol. En el reciente clásico nacional, el pasado 1° de abril, La Nación constantó su venta a ¢1.000.

Es un producto catalogado por Florida Ice and Farm (Fifco) como bebida sin alcohol; de hecho, sería necesario ingerir más de 80 Imperiales Cero para igualar la cantidad de alcohol de una cerveza normal. Incluso, un solo chocolate relleno de licor, como los vendidos en supermercados con kahlúa, tiene doce veces más licor que la nueva bebida Cero.

Pese a ello, la Unafut señala que no debería venderse en los estadios, porque independiente del grado de alcohol, implica la exposición de una marca de cerveza.

En el mundo, el logotipo de una bebida alcohólica apareció por primera vez en un uniforme de fútbol en 1973 y desde entonces diferentes campeonatos y clubes han abierto sus puertas a esos patrocinios, al estilo de la Liga de Campeones de Europa. En Costa Rica, en tanto, la Ley 9047 sobre la Regulación y comercialización de bebidas con contenido etílico prohibe la venta y también la exposición de este tipo de bebidas en estadios y centros deportivos.

El artículo 9 en el inciso i reza que "se prohibe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en estadios, gimnasios, centros deportivos y en los lugares donde se desarrollen actividades deportivas, mientras se efectúa el espectáculo deportivo".

Además, el artículo 12 señala que "se prohibe la utilización de marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico en publicidad, como rotulación de uniformes, medios de transporte utilizados para competencias y artículos deportivos de todo equipo, asociación, federación y liga deportiva, así como en actividades recreativas o culturales dirigidas a menores de edad".

Ante esto Julián Solano, presidente de la Unafut, y Warner Acuña, comisario de la misma organización en el clásico, enfatizaron que la exposición de marca no es permitida independientemente de si la bebida contiene o no alcohol.

"Yo no conozco de una venta directa que se haga en los estadios, pero la ley es clara: no puede haber. Que una persona llegue y compre una cerveza, eso está prohibido. Tenga o no alcohol", comentó Solano.

Al ser consultado sobre si en estadios del fútbol nacional se da el ingreso de bebidas alcohólicas aseguró que las personas que están en las entradas del estadio deben velar porque se cumpla la ley. Se sabe, sin embargo, que las bebidas alcohólicas muchas veces logran colarse en los palcos de los estadios.

Por su parte, Federico Calderón, directivo alajuelense, dejó claro que la venta de la Imperial Cero forma parte de un plan piloto que sostienen con la cervecería.

"Hicimos una prueba y tuvo mucha aceptación dentro de la afición, es una alternativa diferente para el público siempre y cuando cumplamos los requerimientos de ley. Lo que está prohibido es la bebida alchólica y esto es una de malta, no tiene alcohol", expresó Calderón.

Debate. La venta de estas bebidas en el recinto deportivo rojinegro se suma a que la semana pasada, Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario, propuso un proyecto de ley para permitir el patrocinio en el deporte por parte de empresas que producen y comercializan productos con contenido alcohólico.

Guevara pretende que los atletas de diferentes disciplinas deportivas puedan tener el financiamiento para cubrir las diferentes necesidades en cuanto a la parte financiera. Inluso, también la creación de infraestructura financiada por este tipo de empresas.

A partir del 1° de mayo, el proyecto quedará en la corriente legistativa y se le asignará una comisión para que lo dictamine. En este proceso se harán consultas al Ministerio de Salud, a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el IAFA, a la Unafut, al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), a los Comités Cantonales de Deportes, entre otras instituciones.

"Espero que de aquí hasta que se vote esto, algunas personas vinculadas al deporte puedan conversar con algunos diputados y sensibilizarlos sobre la importancia del proyecto", acotó Guevara.

En criterio del diputado libertario, esta iniciativa que va solo para el tema de la publicidad y patrocinios y no al consumo, podría incrementar el recurso que tiene cada atleta para su preparación, sea un equipo de fútbol o cualquier disciplina.

"Cuando uno ve el tipo de patrocinios que reciben algunos atletas en el mundo y se ven actividades deportivas que son patrocinadas por empresas que producen y comercializan productos con contenido alcohólico, se da cuenta que esto ayuda sustancialmente al deporte. Y es que ya lo estamos viendo por la televisión, muchos de los eventos deportivos son efectuados por este tipo de patrocinios como en el fútbol americano, fútbol, baloncesto y demás", añadió.

Y agregó: "En las transmisiones de radio o televisión estas empresas podrían pautar, hoy no lo pueden hacer. También podrían financiar la creación de infraestructura deportiva como gimnasios o estadios; todo eso hoy está vetado".

Este proyecto de ley ya cuenta con el voto de apoyo de la Unafut, según comentó el propio presidente Julián Solano.

"Esto lo hemos discutido varias veces en asamblea general y no conozco a ningún club que esté en contra. Incluso, en la última asamblea, el jueves pasado, yo expuse a los presidentes la existencia del proyecto y que nosotros estábamos apoyándolo y no hubo ninguna oposición, en otras oportunidades han dicho que debemos promover eso", expresó.

Solano manifestó que no sabría cuánto podría ganar un club por ingresos porque hasta el momento ningún club de fútbol lo ha podido hacer en el país, pero reconoce que tienen conocimiento que en clubes del extranjero hay equipos que su presupuesto ha aumentado en un 50%.

"Hay instituciones en otros países que representan una parte muy importante del patrocinio, por ejemplo en Colombia el ingreso por esta publicidad de cerveza, que es El Águila, tiene un aporte muy significativo", señaló.

Dicha posición la contrapone Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico Nacional, pues a su criterio es contraproducente que un atleta de cualquier disciplina deportiva promueva el consumo de alcohol.

"Este tema se ha planteado por muchos años y yo no estoy de acuerdo en que la cerveza patrocine al deporte directamente. La idea es que tenga un impuesto como el cigarrillo, por ejemplo, y que de eso se beneficie el deporte", explicó Núñez.

El jerarca reveló que no ve con buenos ojos dicho proyecto pues "no tiene sentido, ya que hacemos deporte por salud, pero a su vez promovemos algo que no es saludable".

Otro punto que toca Núñez es que dichas empresas patrocinarían mayoritariamente al fútbol.

"Conociendo el tema, al final lo que podría pasar es que se va a beneficiar a muy pocas disciplinas deportivas. Se verán beneficiados los deportes de más alto impacto mediático y no tanto los otros", aseveró.

Proyecto se inició como un plan piloto

Tanto en Alajuelense como en Florida Ice and Farm (Fifco) aseguran que el proyecto se inició como un plan piloto.

Marco Vásquez, quien fue el gerente de la Liga que estuvo en la negociación, contó que no hay ningún contrato firmado con dicha empresa para la comercialización del producto.

"Era hacer una prueba nada más, querían un espacio como cualquier otra empresa que quiere vender algo y se alquila el lugar. Realmente era un plan piloto que querían llevar adelante, no era nada comercial, no se firmó un contrato ni nada. En algún momento generó dudas, pero la empresa nos aclaró bien el tema que por su porcentaje de acohol no podía ser llamado cerveza", contó Vásquez.

El exdirectivo erizo afirmó que el primer contacto fue por medio del interés que mostró Fifco en la venta del producto en el recinto deportivo rojinegro.

"Se dio el contacto con los encargados de la marca y me comentaron que uno de los planes que tenían era introducir bebidas no alcohólicas, pero tenía que ser una marca que no compitiera con las que tenemos ahorita y me habló el tema de Imperial Cero, investigamos un poco y teníamos claro que lo que podía generar duda era la marca, pero todo está en regla. Fue un plan piloto, pero yo ya salí de la Liga y no sé si llegaron a un acuerdo".

Por su parte, Gisela Sánchez, Directora de Relaciones Corporativas de Fifco, explicó a este medio que no existe un convenio específico con el club de la Primera División.

"(...) el Alajuelense está interesado en ofrecer nuestra Imperial Cero a su público y a través de uno de sus vendedores se puso en venta como cualquier otra bebida", señaló Sánchez por medio de un correo electrónico.

Ante la consulta: ¿Aunque es Imperial Cero han valorado el efecto subliminal que esto tiene en el consumo de licores?, respondió: "A pesar de que Imperial Cero es una bebida sin alcohol es dirigida únicamente a personas adultas. Además, cumple con todos los criterios de autoregulación publicitaria de nuestra empresa".

Sánchez expresó que dicho proyecto con los manudos está en "evaluación".











