Shirley Cruz: 'Si las cosas no funcionan en Alajuelense este torneo, le pasará factura al proceso de Benito Floro'

Proyecto Gol, San Rafael de Alajuela

Aún adolorida por la reciente operación en los meniscos de su pierna derecha, Shirley Cruz se detiene por unos minutos para conversar con la prensa en el Proyecto Gol de la Fedefútbol. Le espera un mes largo de recuperación, pero se toma con calma esta pausa, pues espera llegar a tiempo a la pretemporada del PSG.

Lea: Shirley Cruz: 'Gracias Costa Rica, estoy en deuda con ustedes'

Shirley aprovechó el descanso para hablar sobre su amada Liga, los refuerzos y la era de Benito Floro en el banquillo. La referente del fútbol femenino espera que el equipo levante y deje a un lado la palabra 'proceso'.

¿Cómo ve a la Liga para el certamen? ¿Le gusta el equipo?

En el primer tiempo del partido ante Once Caldas vi bien al equipo, después se hicieron algunos cambios y lo que pasa normalmente, mientras el equipo se acomoda, nos hicieron el gol. Yo espero que las cosas este año funcionen y si no funcionan, yo creo que ya el proceso de Benito Floro va a pasar factura.

¿Cómo analiza los refuerzos del club?

En las contrataciones, la diferencia entre la Liga y Herediano es que ellos tienen un equipo completo, una planilla completa en cuestión de jugadores de experiencia y creo que al final eso es lo que le da títulos a los equipos grandes. Proceso en los equipos grandes no se puede porque lo que se necesitan son resultados. A Benito le tocó venir a la Liga y estamos anhelando un título, vamos a ver cómo nos va esta temporada.

"Proceso en los equipos grandes no se puede porque lo que se necesitan son resultados. A Benito le tocó venir a la Liga y estamos anhelando un título", dijo Cruz.

¿Qué debe hacer un equipo como la Liga que está urgido de ganar un título?

Espero que las contrataciones den resultados, porque si las contrataciones no dan resultado, será algo malo para la institución y para el entrenador. Las personas han sido fieles y han ido al estadio, esperamos que esta temporada no sea de mucho sufrimiento para la afición y que levante cabeza porque nos merecemos un poquito más.

¿Le gusta como está conformado el equipo?

Sí, ahorita está bien, pero es el inicio, apenas estamos viendo fogueos. Hay que verlos con la presión de que se gana o pierde un partido, me gustaría verlos en ese contexto. Lo que han demostrado es que tienen con qué pelear, pero hay que ver cómo se van a desarrollar en el campeonato.

Lea: Fichajes de bajo perfil de Alajuelense despiertan dudas

¿Cómo siguió de su lesión?

Bien, la rodilla ha reacccionado de buena forma. Tengo un poquito más de dolor, pero es parte de la recuperación. Normalmente son cuatro semanas, igual no estoy corriendo porque voy a llegar bien a la pretemporada en París. Entonces voy a esperar a que se me quite un poquito el dolor y a empezar a trabajar.

Le toca vivir unas vacaciones diferentes, con la lesión de por medio.

De hecho tenía todas las vacaciones planeadas. Soy de las que nunca hago algo (risas), pero ya tenía las vacaciones planeadas y Dios pone otras cosas. Ahora a ponerle en la recuperación y tener paciencia, porque a veces cuando hay dolor uno se ahueva, pero es parte de la recuperación.

¿Cómo ha sido esta etapa en la que le toca lidiar con una lesión luego de la temporada?

Ha sido cansado porque después de la final de la Champions solo tuve un día para pasar con mi familia y de inmediato me incorporé a la Selección y me pasó la lesión. Son cosas que no esperaba, no he tenido nada de vacaciones y ahora me toca estar de nuevo en el Proyecto Gol recuperándome. Por algo pasan las cosas.