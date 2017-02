Alajuelense visita al Santos de Guápiles con sed de revancha

Juego será el domingo a la 1:30 p. m.

Alajuela

Al León no se le olvida que el Santos lo hirió el 7 de enero en el Estadio Alejandro Morera Soto, en la apertura del Torneo de Verano, por lo que asegura que este domingo irá a Guápiles con la intención de recetarle la misma medicina.

Lo que pasó ese día de enero es algo que en la Liga tienen muy presente.

José Luis Cordero abrió la cuenta en el minuto 9, pero antes de finalizar el primer tiempo, Kenny Cunningham marcó el 1-1, en el 45'+1. Santos selló su triunfo en el 77', con anotación de Leonardo Adams.

Ahora Alajuelense quiere la revancha, máxime que necesita puntuar a como dé lugar.

"Es algo que da el fútbol, ellos nos quitaron puntos acá en Alajuela y queremos ir a recuperarlos allá, es algo del fútbol, algo que necesitamos para lo que queremos, que es clasificar. Lo que está en la mente de nosotros es ir a ganar a Guápiles", indicó Jameson Scott, quien es el hombre más regular de la Liga, pues suma 965 minutos en 11 juegos.

Sin embargo, reconoce que la tarea es complicada, porque los guapileños se encuentran a un punto del líder, Limón, y además, tienen un rendimiento del 80% en casa.

"Será difícil, es un equipo que está jugando muy bien y conoce bien su estadio, pero vamos a trabajar por hacer las cosas bien y ganar", citó Scott.

Por su parte, el joven delantero Bryan Jiménez también tiene muy presente ese día, porque fue su debut en Primera División y tuvo dos ocasiones para anotar.

"Tenemos la espinita, en ese primer partido a mí me quedaron dos opciones que no pude concretar, tengo esa espinita, quiero jugar, quiero hacer las cosas bien y traerme los tres puntos para casa", mencionó el futbolista de 20 años.

A estas alturas y después de que varios compañeros lo aconsejaron, él cree que se equivocó ese día al afirmar que iba a ser el goleador del torneo pues iba a marcar 15 tantos.

"Eso fue parte de la inexperiencia de uno, era la primera vez que hablaba con los medios y es parte de lo que lo hace crecer a uno", apuntó.

De los 11 partidos disputados hasta el momento, Yitan vio acción en ocho, suma 296 minutos en cancha y le anotó a Cartaginés.

"He tenido varias opciones, la misma ansiedad y las cosas nuevas de la Primera División me han costado un poco, ahora estoy trabajando el doble para en esta segunda ronda tratar de anotar todas las que me queden", destacó.

Pulso directo por Concacaf. El fin de semana, Johnny Chaves dijo que el partido de este domingo a la 1:30 p. m. entre Santos y Alajuelense se convierte en un pulso directo por una plaza para la Liga de Campeones de Concacaf.

La razón es que para la próxima Concachampions, Costa Rica tendrá tres cupos y por eso es que los guapileños tratan de defender ese tercer lugar que ostentan en la tabla acumulada.

En este momento, en ese listado, Saprissa suma 67 puntos, Herediano 63, Santos 54 y Alajuelense 51, empatado con Limón.

"Ya si uno se pone a analizar la tabla acumulada estamos cerca y creo que tenemos que ganar, nosotros queremos estar otra vez en competiciones internacionales, clasificar, somos rivales directos y necesitamos sacar los tres puntos allá para seguir sumando en la tabla", opinó Jameson Scott.

Mientras que Cristopher Meneses reseñó: "Son partidos importantísimos, estamos enfocados primero en meternos en esos cuatro para clasificar y luego veremos lo demás".

El peso de la tabla general (Invierno y Verano) es clave, ya que puede decidir quién será el clasificado uno, dos y tres del país, según explicó a La Nación Brent Latham, director de medios de Concacaf.

De momento, como campeón del Invierno pasado, solo Saprissa tiene garantizado un espacio en la Concachampions, pero para la fase previa en la que quedarán sembrados, únicamente, clubes centroamericanos y caribeños.

Aquí puede ver los criterios:











