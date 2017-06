Alajuelense visitará a Olimpia en Liga de Concacaf; Santos recibirá a San Juan Jabloteh

Alajuelense retornará a la competencia internacional de visita ante el Olimpia de Carlos Restrepo, mientras que el Santos de Guápiles recibirá al San Juan Jabloteh de Trinidad y Tobago.

Esa es la suerte que el destino deparó para los clubes ticos que tienen que jugar la Liga de Concacaf, un torneo que reúne a 16 clubes y cuyo campeón jugará luego la denomida Concachampions.

En el sorteo, efectuado en Miami, quienes sacaron las bolitas de los bombos fueron el costarricense Álvaro Saborío y el jamaiquino Omar Daley.

En el momento en el que salió el nombre de Alajuelense, el exdelantero saprissista dijo: "Ojalá les vaya muy bien".

Los juegos de ida se efectuarán en la primera semana de agosto.

De esta liguilla previa, solamente el campeón accederá a la Liga de Campeones de Concacaf, donde ya están sembrados Saprissa y Herediano.

De primera entrada, el partido entre Alajuelense y Olimpia se convierte en uno de los más atractivos.

"Es importante que históricamente nos ha ido bien en Honduras y esto hay que saberlo manejar, porque nosotros cerramos muy bien el torneo y nos vamos a preparar de gran forma para lo que viene", afirmó el atacante rojinegro Jonathan McDonald.

Añadió que en un pulso de ida y vuelta a muerte súbita como en esta Liga de Concacaf, cerrar en casa es muy favorable.

"La localía es importantísima, más si se cierra aquí. La idea es ir allá a puntuar, ojalá de a tres y traer la eliminatoria para acá".

Si Alajuelense supera esta serie contra Olimpia y avanza a los cuartos de final, también cerraría el emparejamiento en casa contra el ganador de la serie entre el Alianza de El Salvador y el Platense de Honduras.

"Es muy bueno porque en la historia de nosotros en Concacaf, los cierres en casa han sido muy buenos, hemos dejado rivales importantes como Cruz Azul, se ganó acá contra el Impact de Montreal, aunque no pasamos la serie, y entonces los partidos que hemos cerrado en casa en muerte súbita han sido importantes para nosotros. Cerrar en casa es una motivación extra", señaló McDonald.

El atacante insiste en que el panorama de la Liga es favorable.

"Si hacemos bien las cosas de visita, cerrar en casa con nuestra gente pesa y tenemos hasta gramilla nueva", apuntó.

Aunque los jugadores manudos están de vacaciones, el cuerpo técnico le dio un plan a cada jugador.

"A mí me gusta cuidarme y hasta he hecho algunas cosas extras de las que nos pidieron, así que vamos por buen camino. En este momento estoy adolorido por el gimnasio y demás, pero con la mentalidad puesta en alcanzar el título, clasificar a la fase de grupos de Concacaf y llegar lo más largo que se pueda y ojalá también salir campeones de Concacaf", reiteró McDonald.

Por su parte, Pablo Gabas recordó que la Liga se ha enfrentado varias veces al Olimpia y afirmó que se trata de un rival de mucho respeto en el área.

"Olimpia es una institución de las grandes de Centroamérica. Ayuda cerrar en casa, porque ya tenés un partido jugado afuera y te da un parámetro para ver cómo jugás de local, cerrando la serie en casa. Allá (en Honduras) hay que hacer la mejor de las presentaciones, sacar un resultado positivo".

El capitán de la Liga, que ya se recuperó de la lesión sufrida el año pasado y que comenzará pretemporada el próximo 12 de junio con sus compañeros, piensa que a un rival de peso como el Olimpia era más conveniente enfrentarlo más adelante.

"Todo es muy rápido, porque la pretemporada de nosotros arranca en junio, a finales de julio empieza el torneo y ya nos va a tocar un rival importante en la Liga de Concacaf; pero veo cosas positivas, de saber que se va a jugar contra un rival de prestigio y que si ganás, eliminás a uno de los candidatos para ganar esa primera fase", citó Gabas.

Otro liguista que también se pronunció sobre el rival en el regreso de Alajuelense a la competencia internacional es el volante Allen Guevara.

"Es un bonito reto, porque teníamos tiempo de no participar en una competencia así. Un club grande como la Liga tiene que estar siempre jugando internacionalmente, es bueno para la institución, para nosotros como jugadores y para este proceso que se está llevando a cabo y va a ser un bonito reto y esperamos afrontarlo de buena forma", mencionó Cusuco.

Y agregó: "El balance es bueno para nosotros, llevamos cierta ventaja contra el Olimpia y a mí en lo personal me ha ido muy bien, he hecho goles contra equipos hondureños y me sienta bien jugar esos partidos. Es motivante cerrar en casa, hay que hacer un buen partido de visita y cerrar aquí con nuestra afición".

En Santos no saben nada de su rival

A la Liga le toca un rival más tradicional y por eso su emparejamiento adopta tintes de un clásico centroamericano, un panorama muy distinto al del Santos de Guápiles, que abrirá la serie en casa contra el San Juan Jabloteh, de Trinidad y Tobago, y cerrará de visita.

"Obviamente, sabemos poco de nuestro rival, pero el conocimiento que se puede obtener en la Internet va a ser importante. Johnny Chaves es muy estudioso y para la fecha de encuentros vamos a tener información. Son equipos muy físicos y las distancias se han acortado mucho", apuntó el santista José Garro.

Y así a como tuvo una buena actuación en la cuadrangular del Verano, Garro opina que Santos llega con la ilusión de hacer las cosas bien en la Liga de Concacaf. De superar la serie, enfrentaría en cuartos de final al ganador entre el catracho CD Honduras Progreso y el panameño Chorrillo FC.

"La experiencia es importante uno sabe cómo manejar ese tipo de partidos, uno adquirió esa experiencia con el Herediano y es para aportarla a los demás. La base del equipo se mantiene y eso es un plus, sabemosa lo que jugamos", acotó.

Aunque Santos ingresó a la Liga de Concacaf por la redistribución de plazas que hizo la Confederación porque los clubes de Guatemala no pueden participar debido al castigo impuesto por la FIFA, Garro asegura que su club está ahí también por méritos propios.

"Es un premio al trabajo de este tiempo, hemos sido muy regulares en los últimos dos años. Nosotros queremos competir no vamos a ir nada más a participar y representar a Costa Rica", afirmó Garro.

Mientras, Reimond Salas también opina que en este momento se sabe muy poco del rival triniteño.

"No lo conocemos, vamos a analizarlo con Johnny para ver las virtudes y las debilidades de ese equipo. Los conjuntos caribeños tienen jugadores altos, con mucho juego aéreo, son fuertes y muy atléticos. Santos pocas veces ha estado en torneos internacionales y esto nos motiva mucho, representar al país y a la institución".

Los emparejamientos de la Liga de Concacaf

San Juan Jabloteh (TRI) - Santos de Guápiles FC (CRC)

CD Honduras Progreso (HON) - Chorrillo FC (PAN)

CD Árabe Unido (PAN) - Central FC (TRI)

Real Estelí FC (NIC) - CD Águila (SLV)

LD Alajuelense (CRC) - CD Olimpia (HON)

Alianza FC (SLV) - Platense FC (HON)

CD Plaza Amador (PAN) - Portmore United FC (JAM)

Belmopan Bandits (BLZ) - CD Walter Ferretti (NIC)