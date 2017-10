Alajuelense se olvidó de hacer remates frente al Santos de Guápiles

Guápiles

El único remate directo de Alajuelense en su visita Santos de Guápiles fue el penal anotado por Jonathan McDonald en el minuto 2.

Los rojinegros tenían varias fechas de no mostrar un juego soso y aburrido.

De hecho, eso no les pasaba a los manudos desde que Wílmer López asumió las riendas del equipo, tras la salida de Benito Floro.

Según las estadísticas de La Nación, con el Pato la Liga generó cinco remates directos, cinco desviados y uno pegó en el palo en el partido contra Saprissa.

Ante Pérez Zeledón, los manudos hicieron tres directos y cinco desviados; mientras que en Liberia tuvieron siete remates directos, cinco desviados y uno al poste.

Contra Cartaginés, la Liga hizo siete directos y tres desviados, mientras que ante la UCR fueron ocho directos y seis desviados.

En Limón, los rojinegros consiguieron dos tiros directos y cuatro desviados y ante Grecia, Alajuelense acumuló siete directos, seis desviados y uno al palo.

Toda esa generación de juego ofensivo por parte de la Liga desapareció en Guápiles.

"Una de las cosas que más hemos tenido y más hemos producido en partidos anteriores son opciones de gol y en eso yo he sido muy claro, hay partidos que hemos empatado y yo he dicho que tal vez no ganamos por la cantidad de opciones que creamos y botamos, pero hay que ser conscientes de que no fue la claridad de juego y la claridad en la cancha, con esa profundidad que queríamos tener", apuntó Wílmer López sobre el encuentro ante los guapileños.

Esa situación inquieta al Pato, pero tampoco le genera una gran preocupación, ya que ocurrió contra un conjunto guapileño que juega bien y sabe controlar los partidos.

"Ante un rival que sabe jugar, motivado, positivo, que supo hacer muy bien los recorridos, los traslados, todo lo que hay que hacer defensivamente y nos complicó, entonces hay que darle mérito al rival que por eso nos ganó".

López piensa que la diferencia la marcó el gol, pero a su criterio, el partido fue parejo.

Según Jonathan McDonald, el problema de la Liga fue que regaló el primer tiempo, con muy poca posesión de balón.

"El primer gol del Santos fue un descuido, un exceso de confianza y en el segundo tiempo fue diferente, fue más descuido de nosotros que virtud del rival. No queríamos perder y se nos escapan tres puntos, pero el sábado tenemos un partido en casa en el que no podemos regalar ni un punto más", citó el atacante.

Además, indicó: "Desde que empezamos con Wílmer, es el partido en el que menos hemos tenido ocasiones de gol, estaba hablando eso con Bryan (Jiménez), recapitulando si tuvimos alguna opción clara de gol, pero no, así que hay que ir a ver qué pasó, retroalimentarnos y el sábado ir a lavarnos la cara el sábado en nuestra casa y con nuestra gente".

McDonald lamentó que al caer en Guápiles, Alajuelense desperdició una opción para acercarse más al Saprissa en la tabla del Verano.

Después de 13 jornadas disputadas, Herediano es superlíder con 33 puntos, seguido por los morados con 25, Pérez Zeledón con 22 y Alajuelense pasó al cuarto lugar con 21 unidades.

Limón tiene 20 puntos y tanto Santos como Grecia poseen 19.