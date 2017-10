Jean Carlo Innecken, el cachorro de Alajuelense con más goles que Álvaro Saborío en Segunda División

Alajuela

Abombando las redes con Santa Ana en la Liga de Ascenso, Jean Carlo Innecken parece enviarle un mensaje directo a la comisión técnica, a la Junta Directiva y al cuerpo técnico de Alajuelense.

Formado en las divisiones menores de los erizos, el atacante de 21 años supera en este momento a Álvaro Saborío en la tabla de goleo.

Esa lista de cañoneros en la Segunda División la comanda Jorge Valderramos, de AS Puma Generaleña, con nueve goles, mientras que Innecken tiene ocho perforaciones y tanto Saborío como Asdrúbal Gibbons registran siete.

"Me motiva y me ayuda para saber que estoy haciendo bien las cosas, Álvaro es un ídolo de la Selección y del fútbol de Costa Rica, un delantero que no perdona, que tiene gol y saber que estoy delante de él en la tabla de goleo me motiva a seguir luchando y a seguir haciendo goles", apuntó Innecken, quien este domingo consiguió un triplete, en el triunfo de Santa Ana sobre San Ramón por 9-0.

De su hat-trick, el primer tanto lo consiguió con un contragolpe, luego marcó tras robarle la pelota al portero y su tercer gol llegó en un tiro libre, en el que le quedó el rebote y no perdonó.

"He crecido bastante porque aparte de que estamos jugando y haciendo bien las cosas, tanto en los entrenamientos como en los partidos, estoy haciendo mi mayor esfuerzo para regresar a casa, a la Liga, y estoy haciendo bastantes goles por el momento", contó.

Innecken tiene muy pocos partidos con Alajuelense en Primera, principalmente por un motivo de espacio, ya que en su momento jugaban Jonathan McDonald, José Guillermo Ortiz y Johnny Woodly.

"Por ahí he escuchado varios comentarios sobre qué hago yo en Santa Ana si pudiera estar ahorita en la Liga, pero espero seguir anotando y poder regresar aquí lo más pronto posible".

Recordó que cuando debutó con Javier Delgado, Wílmer López era asistente.

"Estuvimos trabajando ahí, pero en el Alto Rendimiento me dirigía Mauricio Montero. El Pato estaba con otras categorías, pero nos llevamos muy bien. Yo estoy dando mi máximo esfuerzo para regresar aquí lo antes posible y eso es lo que espero, regresar a casa en el otro torneo, para demostrarle al cuerpo técnico que puedo hacer las cosas bien aquí".

Innecken está contento, porque con Santa Ana suma horas fútbol, que es lo que necesitaba.

"Es mucho más exigente porque hay más roce, ahí es donde la experiencia que he agarrado aquí me ha ayudado un poco allá y creo que es diferente a la Primera y la experiencia que estoy tomando es buena, jugando para poder volver acá a Alajuelense", comentó el delantero en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Mientras que él hace goles en la Liga de Ascenso, en la Liga aún no está definida la pareja de ataque de Jonathan McDonald.

"Yo lo he notado, es Mac y alguien más, alguna variante como (Jamille) Boatswain, Yitan (Bryan Jiménez), (Brayan) López o Harry (Rojas), pero bueno, espero tal vez que Wílmer pronto me llame, o en el otro torneo, para ver si yo podría hacer esa dupla con Jonathan".

Y agregó: "Mac es una persona que uno conoce, cuando era pequeño lo veía jugar, hemos sido compañeros en los entrenamientos y en varios partidos me ha tocado jugar con él y creo que es fácil jugar con él porque tiene mucha experiencia y es un gran delantero".

Otra cosa que tiene motivado a Innecken es que la Liga manda visores a los juegos de Santa Ana, para estar al tanto del desempeño y el rendimiento de los cachorros que se encuentran a préstamo ahí.

"Ahí he escuchado que hay varias personas que nos van a ver y como uno está haciendo bien las cosas, eso ayuda para poder regresar. Yo soy un delantero al que le gusta estar haciendo diagonales, me gusta estar en movimiento y hacer grandes movimientos para definir hacia el marco".