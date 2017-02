Alajuelense queda con un gran sinsabor al empatar en casa con San Carlos

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

A la Liga le queda un sinsabor al empatar con San Carlos.

Es el partido en el que la Liga trata de jugar de primera intención con más claridad, pero el camino al gol no se despeja tan fácil, por varias razones.

Los manudos lucen laboriosos, con José Luis Cordero, Kenneth Cerdas y Allen Guevara. Sin embargo, el viento se convierte en un rival más.

San Carlos es un equipo ordenado y peligroso, aunque se le nota la ausencia de su goleador, el exmanudo Johnny Woodly.

Además, el arquero norteño Román Arrieta está muy atento para anular los intentos de los rojinegros.

Alajuelense prueba al atacante chileno Nino Rojas y no desentona, pese a que sufre como único hombre en punta.

La Liga no tuvo a Jonathan McDonald y él mismo explicó que lo mejor era darle espacio a otro compañero.

"Fue un golpe en el tobillo ya lastimado (derecho). Decidimos no jugar por no estar al 100% y no afectar al grupo".

A partir de ahí, las puertas de la titularidad se le abrieron al corpulento Nino Rojas.

El chileno remata en el 7' a manos del arquero sancarleño. Intenta celebrar en el 16', pero le sancionaron un ajustado fuera de juego tras una acción entre Allen Guevara, Luis Sequeira y el suramericano.

Rojas vuelve a mostrarse en el 22', cuando pretende peinar la pelota tras un centro de Meneses.

Dos minutos después llega una acción buena para los rojinegros, en la que les faltó contundencia y claridad, tras una acuciosidad de Allen Guevara que se acomodó pero pecó en la decisión final, luego de que Nino atrajera una marca.

El suramericano le saca el balón con fuerza a un rival y se gana los aplausos de la afición.

San Carlos trata de ordenarse y Jake Beckford remata desviado en el 36'.

Guevara en el 43' queda cerca, tras un servicio de José Luis Cordero, pero Arrieta achica antes.

El gol llegó hasta en el complemento, con un error en la devolución de Jorge Ramírez y ahí estaba el chileno, que de forma elegante encara a Arrieta y en el 48', firma su primera anotación con Alajuelense.

Los Toros del Norte empatan en el 53' con un autogol de José Andrés Salvatierra, quien saltó tras un cobro de tiro libre de Álvaro Sánchez e involuntariamene cabeceó en contra de su propia portería.

Rojas aparece de nuevo en el 75' con un cabezazo que atrapa Román Arrieta.

La Liga lo intentó hasta el final, pero no encontró otro gol.

Los rojinegros se ubican en la octava posición con 11 puntos en 10 partidos; mientras que San Carlos es tercero con 15 unidades.

Alajuelense: Patrick Pemberton, José Andrés Salvatierra, Jameson Scott, Michael Umaña, Kenner Gutiérrez, Luis Sequeira, Allen Guevara, Cristopher Meneses, Kenneth Cerdas, José Luis Cordero y Nino Flavio Rojas. D. T.: Benito Floro.

Carmelita: Román Arrieta, Jonathan Zárate, Jorge Ramírez, Álvaro Aguilar, José David Sánchez, Jake Beckford, Javier Loaiza, Cristian Chaves, Marco Mena, Álvaro Sánchez y Léster Blanco. D. T.: Leonardo Moreira.











