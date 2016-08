Árbitro que se equivocó en el San Carlos-Alajuelense sería separado por unos juegos

Fútbol nacional

Pedro Navarro, árbitro que se equivocó al pitar un penal inexistente en el juego San Carlos-Alajuelense, este domingo, sería marginado del torneo de Invierno en una cantidad de partidos por definir.

Según Daniel Vargas, presidente de la Comisión de Árbitraje, cuando un silbatero erra en un juego de forma evidente, habitualmente acaba siendo separado para que "reflexione sobre la actuación que tuvo".

Sobre la acción del primer penal que Navarro le pita a Cristian Montero, afirmó: "En el video se podría concluir que hay un error del árbitro".

Vargas explicó que le pedirán el parecer a Navarro para conocer su versión de lo sucedido y su apreciación para pitar la pena máxima que cambió la historia del encuentro en el estadio Carlos Ugalde, pues el encuentro marchaba 1-0 a favor de los locales.

"Ya hemos tenido casos en que los árbitros aceptan el fallo. El árbitro sabe que los posibles nombramientos de él serán difíciles para los partidos siguientes. Ellos saben por dónde va la cosa, no es solo que la Comisión decida; a eso le damos seguimiento con el sicólogo de la federación, se le envían los videos del juego. No es solo que él admite el error y no pasa nada. Hay una consecuencia", acotó.

Además, aseguró que los silbateros deben analizar sus acciones en videos, que ellos mismos les suministran, para un mejor análisis de las acciones.

"Lo que hacemos con el árbitro es darle un tiempo para que él tome conciencia de lo sucedido. Y por otra parte tratamos de no exponerlo más de lo necesario, lo que nos permite analizar sus posibles nombramientos", concluyó.











