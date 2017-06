Roberto Thompson: ‘No podemos hipotecar el futuro económico de la Municipalidad (para comprar el Morera)’

Alajuela.

Al alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, le agrada la posibilidad de que el Estadio Alejandro Morera Soto se vuelva municipal, como se lo propuso Alajuelense, siempre y cuando no implique tomar recursos económicos destinados a obras prioritarias para el cantón.

El funcionario aseguró que este lunes se reunirá con la Junta Directiva de la Liga para conocer más del proyecto que, de concretarse, derivará en que los manudos construyan un nuevo inmueble, fuera de la ciudad de Alajuela.

¿Cómo toma la posibilidad de comprar el Alejandro Morera Soto?

A pesar de mi liguismo, tengo el traje de alcalde puesto y mi primera responsabilidad es administrar sanamente el presupuesto municipal. Es una iniciativa de Alajuelense, la Junta Directiva nos visitó y nos dijeron, como una opción, que la Municipalidad analice adquirir el estadio.

¿Por qué la propuesta de Alajuelense de que compren el Morera puede resultar atractiva para la Municipalidad?

El planteamiento que hace la Liga puede ser atractivo para conjuntar las tres cosas: patrimonio, contar con un estadio municipal, que nos sirve dentro del convenio con Carmelita y quizás con algunos equipos más, como Grecia, y tener el terreno apto para construir la sede de la Municipalidad. Podemos enfocar todos los recursos para estos tres proyectos en uno solo.

¿De qué depende?

Dependemos de la posibilidad financiera de la Municipalidad, porque no tenemos un avalúo para tener una idea clara de los costos. Es una idea lanzada por la Liga; no hay un acuerdo todavía. La idea sería que nosotros, en el convenio con Carmelita, planteemos la obligación de hacer un aporte y que los recursos se redirijan al proyecto, aunque no lo hemos conversado con Carmelita.

Lea: Alajuelense explora vender el Morera Soto al municipio para construir un nuevo estadio

¿Puede tener dinero el Ayuntamiento para esto, tomando en cuenta otras inversiones para el cantón?

Alajuela tiene muchas necesidades, incluyendo en el campo de infraestructura, pero el deporte y la cultura son partes fundamentales. Nosotros no contamos con un estadio municipal, sí con el polideportivo al que hay que darle mantenimiento.

"Teníamos dispuestos recursos para la sede municipal, avanzar en el estadio municipal y patrimonio, no son recursos de otras prioridades, sino que debe ajustarse a lo planificado. Si el valor de las instalaciones excede esas posibilidades, no estamos en disposición de tomar recursos de otras necesidades. No podemos hipotecar el futuro económico de la Municipalidad para hacerlo realidad".

¿Qué gana la Municipalidad con un estadio municipal? ¿Por qué el dinero no se invierte en obras deportivas en los distritos?

Es un equilibrio. Tenemos un Comité Cantonal de Deportes que recibe unos ¢800 millones (anuales) y mejoramos la infraestructura. Una cosa no debería ser obstáculo para otra, pero Alajuela puede ganar con un estadio municipal para promover más el deporte, para los equipos del cantón, hacer torneos nacionales e internacionales. La idea del estadio es atractiva y combina con lo que queremos.

"Este es un proyecto que queremos manejar de forma transparente, no sacrificaremos proyectos por invertir aquí. Si la Liga quiere avanzar y nos ofrece facilidades y otras condiciones, podríamos avanzar".

¿Cuáles son las prioridades en infraestructura que tienen?

La ampliación de la carretera Pacto del Jocote-El Coyol. También solucionar el problema de las inundaciones en Las Tinajitas (Barrio San José), Villa Bonita y San Rafael. Además, la construcción del edificio municipal.

"El presupuesto alcanza para hacer obras pequeñas, pero para las grandes requerimos financiamiento".

¿Ustedes tienen algún fondo guardado para construir la sede municipal?

Gastamos recursos en alquiler de edificios (unos ¢31 millones mensuales) y podemos disponer de esos recursos, no es que estén guardados. La prioridad nuestra es tener una sede.

Lea: Socios de Alajuelense decidirán si remodelan estadio o lo venden a municipio

Si el proyecto se concreta, ¿qué participación tendrá la Municipalidad en la construcción del nuevo estadio?

Alguien podría interpretar que la Municipalidad financiará el nuevo estadio y no es cierto. La Liga planteó la opción, eso es un proyecto exclusivo de la Liga, la Municipalidad solo participa en la planificación de la obra y tendríamos que intervenir para los nuevos accesos, la parte de vialidad. Podríamos participar en un plan ordenado de vialidad y mejores accesos y rutas, pero el proyecto debe asumirlo el desarrollador.

¿Entonces ustedes no tendrían que invertir en esas obras?

La Municipalidad define necesidades y suscribe el proyecto con la Liga y el MOPT, y las obras son realizadas por el desarrollador y las dona a la Municipalidad.

¿A qué se refieren cuando se habla de patrimonio como parte de la importancia de preservar el Morera Soto?

En cuanto al patrimonio, el estadio tiene historia y el nombre es muy importante para nosotros, es importante por la historia que tiene su construcción, pues muchos centros educativos llevaron ladrillos para construirlo. Lo que menos queremos es que los terrenos terminen en un desarrollo diferente. Ahora, (parte de) las graderías y techados será para el nuevo estadio, entonces se recibirá como el original y permitiría construir la sede municipal.

¿Qué han dicho los regidores?

La mayoría de regidores son liguistas y se entusiasman con la idea de que la Liga crezca y tenga nueva sede, con la reserva de los costos que implica, por eso vamos a trabajar para afinar detalles.

¿Cuándo siguen las conversaciones con Alajuelense?

Quedé en asistir a la sesión de Junta Directiva del lunes y ver en detalle de qué se trata la propuesta. El monto dependerá de no sacrificar ningún otro proyecto que sea prioridad; depende de que el planteamiento de la Liga se ajuste.

"Me parece que Fernando (Ocampo) ha sido enfático en que la idea de la Liga no es venderlo a cualquiera, sino hacer un proyecto integral que trascienda a la comunidad, para que mantenga un bien y sea de su uso. No siento que se piense en venderlo a cualquiera".

Para la Municipalidad, ¿qué significa que se construya un estadio nuevo como el que quiere Alajuelense?

Dependiendo de la zona donde se desarrolle, la zona sur es importante por el acceso de la ruta 27, que es Turrúcares, San Rafael, La Guácima y La Garita. Un proyecto tan grande podría ser motor de dinamismo para una zona que requiere empleo, más allá de los impuestos y de resolver los problemas que se presentan cuando hay partidos aquí, porque la ciudad colapsa; sería un mejoramiento de la infraestructura.

¿Qué pasa con los que ahora viven cerca del Morera, qué le dicen ellos al municipio sobre el funcionamiento del Morera?

Quienes residen cerca viven molestias por el estadio, y eso causa un complejo problema en los alrededores y hay mucho liguismo que viene de San José y Heredia. De concretarse la obra, la ciudad no enfrentaría esos problemas. Nuestras ciudades no fueron planificadas, el estadio se construyó en las afueras, pero luego fue absorbido.

¿Cómo marcha el proyecto de construir un estadio municipal en el Polideportivo Alajuela 87 en Monserrat?

Nosotros trabajamos en la recuperación del patrimonio, en la construcción de una nueva sede municipal y el Concejo ha venido valorando diferentes opciones y nuestro tercer proyecto es la construcción de un estadio municipal en un convenio con Carmelita. En el Polideportivo Monserrat se podría construir el estadio y así Carmelita tendría una sede. Ahora ampliamos en un año más el convenio con Carmelita para dar espacio para el financiamiento.

¿En qué fase están para el estadio municipal en el Polideportivo?

Se ha ido trabajando en planos, hemos avanzado para tener números, pero en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Municipalidad hay varios proyectos importantes, como pluviales o de otra infraestructura.