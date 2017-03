Raúl Pinto, expresidente de Alajuelense: 'La plata no se botó, la plata se invirtió'

Expresidente de la Liga dice que el equipo no está en quiebra

Afirma que fue Fernando Ocampo quien tomó la decisión de no venderle al New York City el otro 50% de la ficha de Rónald Matarrita, una solución con la que se solventaban las deudas

Días atrás, el expresidente de la Liga Jorge Hidalgo dijo que en el mandato de Raúl Pinto "hubo falta de prudencia a la hora de administrar los recursos" y por eso la Junta Directiva actual se ve en la necesidad de buscar un préstamo por $1 millón (¢566 millones) para cancelar deudas.

Sin embargo, el antecesor de Fernando Ocampo se sacude de los cuestionamientos.

"Conmigo nunca hubo una mala administración en Alajuelense, Jorge Hidalgo está buscando siempre criticar a la presidencia de Raúl Pinto y usa esa plataforma para crear buena imagen y más si de acuerdo a los comentarios que uno escucha, está pensando en llegar de nuevo a la Fedefútbol", expresó Pinto.

Recordó que él era el tesorero de la Liga en 2010, cuando Hidalgo era el jerarca de los rojinegros y lo que hicieron en ese momento fue bajar los gastos.

"Dada la situación financiera crítica que vivíamos, sumada a los malos resultados deportivos, algunos directores decidimos dar un fuerte aporte económico para solventar la situación y mantener la operación", expresó.

Y agregó: "Cuando él terminó su gestión, la Liga arrastraba una deuda de ¢1.200 millones con la Caja del Seguro Social y a pesar de esos números en rojo no salimos a atacar a nadie. En seis años bajamos esa deuda en un 25%, aumentamos al doble los ingresos e invertimos en infraestructura para el estadio y un equipo competitivo".

Durante la gestión de Pinto, Alajuelense llegó a nueve finales, ganó cinco campeonatos, aunque el último fue en el Invierno 2013.

"Ningún otro presidente en la historia de la Liga ha obtenido estos logros deportivos en tan corto tiempo. Por diversas razones, en el último campeonato las taquillas bajaron, por lo que tuvimos que prescindir de algunos jugadores caros y hubo que contratar otros con un presupuesto limitado".

--A nivel de presupuesto, ¿en qué condiciones dejó usted a Alajuelense?

A la Liga yo la entrego con un déficit de flujo de caja, no de utilidades, porque aún no se ha cerrado el ciclo del año fiscal, y se entrega con un déficit en el flujo de caja de ¢253 millones.

"Nosotros cogimos mucha plata del flujo de caja normal y lo pasamos a activo, entonces le dimos más fortaleza a los bienes del estadio y entonces ellos tienen un superávit muy alto en cuanto al valor del estadio", Raúl Pinto.

"En varias oportunidades, por medio de terceras personas y personalmente, le expliqué a don Fernando Ocampo que había la posibilidad de que Alajuelense negociaciara con el New York City para venderle al mismo equipo el otro 50% de la ficha de Matarrita y que con eso se solventaba el déficit que estábamos teniendo de flujo de caja.

"Eso permitiría fortalecer el flujo de caja y don Fernando me dijo que él pensaba que no era una buena idea, que era el 50%, porque ya había indicios de posibles ofertas que eran de una buena cantidad de dinero.

"Así que prefirió que conservemos ese 50% y después lo confirma en la última asamblea, diciendo que prefiere solicitar un préstamo de $1 millón que vender la participación del 50% de Matarrita".

--¿Llegaron ofertas?

Yo sé que ha habido ofertas al New York City, que es el dueño del 50%, pero está inscrito en la MLS como de ellos, entonces la Liga no puede tener acercamientos con otros clubes para venderlo, es ese equipo, que ya ha tenido ofertas, pero no ha querido vender al jugador.

"Con ese dinero que yo le ofrecí limpiábamos la deuda o la parte negativa del flujo de caja, pero entonces me dice Fernando que no lo hagamos, que esperemos una oferta hacia Rónald Matarrita y él lo reconfirmó, que prefería pedir $1 millón (¢566 millones) que vender la participación de la Liga al New York City".

--¿Y si está bien pensado dejarse de momento ese 50% de la ficha de Matarrita ante la cercanía del Mundial de Rusia?

Ya la oferta es grande, los representantes de Rónald ya me dijeron que le tocaría a la Liga casi ese monto, entonces yo creo que no vale la pena venderlo en este momento.

--¿Debe la Liga pedir ese préstamo por $1 millón?

Mire, es muy fácil, nosotros en los seis años pagamos alrededor de ¢300 millones en lo que es la deuda con Bancrédito y le dimos alrededor de casi ¢2.000 millones de activos nuevos, o sea, inversiones en el estadio y a eso le dimos un valor.

"Con solo eso se podía pedir un préstamo de $1 millón, que fue lo que hicieron, y yo creo que es razonable lo que ellos hicieron.

"No estamos en una situación de quiebra de la Liga, sino que eso es normal en todas las empresas cuando hay una deficiencia en el flujo de caja, se pide un préstamo y corrientemente en los bancos hay líneas de crédito revolutivas para sufragar esa deficiencia en el flujo de caja".

--¿Hacer tantas inversiones durante su gestión fue lo correcto?

Lo que nosotros hicimos fue importante y si no hubiéramos hecho una inversión importante en la infraestructura del estadio, que es donde nosotros gastamos millones de millones de millones de colones, el estadio no se vería tan remozado.

"Yo creo que valió la pena, tenemos uno de los dos mejores estadios del país y me siento orgulloso de haber invertido tanto dinero.

"Las ventas de jugadores que hicimos no las invertimos en jugadores, sino que las invertimos en infraestructura y eso es lo que nos ha dado un estadio remozado, en el que hay cosas nuevas porque realmente sí se construyó y también tuvimos una Junta Directiva que desarrolló proyectos de inversión, pero siempre nos va quedando en activos. La plata no se botó, la plata se invirtió".

--¿Qué le parece ver que los Centros de Alto Rendimiento en Turrúcares y Guápiles son una realidad y van teniendo más forma?

Eso nació en mi administración y eso es un orgullo para mí porque aunque no es inversión de la Liga, nosotros les dimos la posibilidad, la seguridad y el ambiente para que esos socios liguistas invirtieran.

"Ojalá todos los equipos tuvieran esa posibilidad, de que personas vean su estabilidad, la seguridad e invirtieran en los equipos, ayudaríamos mucho al fútbol.

"Hoy la Liga va a tener una estructura tan grande que ahora lo que necesitamos es materia prima para poder desarrollar muchos jugadores, porque tenemos la infraestructura para hacerlo".

--¿Qué piensa de la situación deportiva en que está el equipo?

Hay un proyecto, ellos hicieron una inversión y planificaron un año en el que hay cosas importantes.

"Ellos tiene una estrategia en la que traen a un entrenador que por los atestados es el mejor técnico que ha venido a Costa Rica en muchos años, o tal vez en toda la historia de los clubes ticos.

"Eso hizo que después de que yo dejé la presidencia, se aumentó la cantidad de socios de Alajuelense en una cantidad muy grande, recogieron dinero e hicieron una estrategia para largo plazo.

"Yo creo que a veces uno tiene sus equivocaciones como persona, tal vez mi Junta Directiva y mi persona principalmente deseaba mucho ese campeonato número 30 y tal vez estuvimos viendo solo a corto plazo en la parte deportiva. Ellos lo están viendo a largo plazo, formando un equipo desde abajo, desde los jóvenes.

"Yo estoy muy de acuerdo con el proyecto de ellos y tarde o temprano ese proyecto va a desarrollarse, ojalá tengan muchos éxitos y ojalá tengan más éxitos de los que yo tuve.

"Es un plan estratégico que lo tienen muy elaborado y se cree en él, vale la pena hoy que si no se clasifica, que se le permita madurarlo más, trabajarlo más y plantearlo para el próximo campeonato".

--¿Vale la pena invertir en un técnico caro?

(Lo piensa...) Mucho depende, porque si fuera simplemente un entrenador lo vería complicado, pero para Liga Deportiva Alajuelense es la que va a reformar la estructura futbolística desde ligas menores hasta la Primera y con esta reestructuración que ellos están planeando, vale la pena traer a una persona con muy buenos atestados para que pueda lograrlo.











