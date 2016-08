Raúl Pinto, presidente de Alajuelense: 'Mis disculpas a la afición por el error que tal vez cometí'

Cree que con Guilherme Farinha todo irá mejor en la Liga

Alajuela

El presidente de Alajuelense, Raúl Pinto, tenía varios días de estar alejado de los medios de comunicación y este miércoles reapareció, en la presentación de Guilherme Farinha como nuevo técnico de la Liga.

La afición eriza ha estado alejada del equipo, porque eso es lo que provoca la falta de títulos, pero además, los rojinegros también expresan un malestar por algunas decisiones de la Junta Directiva y otros hechos, como la renuncia de José Giacone, la llegada de Wílmer López solo por un partido y el despido de Johnny Acosta.

La molestia del aficionado manudo se viene mostrando en las gradas y, desde hace tiempo, el propio Raúl Pinto dice que la Liga tiene que volver a enamorar a su gente.

"Mis disculpas a la afición por el error que tal vez cometí, pero lo importante es poder hacer ese cambio y decirle a la afición aquí estamos, vamos por el campeonato y vamos a luchar por él, acompáñennos", manifestó el jerarca erizo, quien dejará su cargo en noviembre.

Él está convencido de que con el portugués Guilherme Farinha, la Liga mostrará otra cara y a partir de ahí, la historia será muy diferente.

"Hay que cambiar la presión por el gusto de jugar, yo creo que eso es lo más importante que va a tener hoy Liga Deportiva Alajuelense y si a los jugadores les va a gustar jugar, yo creo que el aficionado se va a alegrar y va a vivir un tiempo feliz nuevamente", apuntó.

A su criterio, la Liga viene de vivir una presión que "fue tremenda".

"Se pasó a los jugadores, no voy a hablar del caso de (José) Giacone, yo creo que fue una persona que sufrió mucho aquí en la institución y no se le dieron las cosas por muchos motivos que hemos estudiado, pero no quisiéramos ahondar", citó.

Y agregó: "Pasamos la hoja, le decimos a los liguistas que estamos de nuevo acá, estamos presentando a un nuevo cuerpo técnico, vamos a luchar por el campeonato número 30, yo quiero que el próximo presidente levante la copa y para eso estamos trayendo a un entrenador que ha tenido la presión".

La primera vez que Farinha llegó a Alajuelense, los manudos tenían dos años de no ser campeones y en esta ocasión regresa cuando los rojinegros no festejan desde el Invierno 2013.

"Él llegó también con una presión muy grande y va con esa presión, pero sabe asimilarla, sabe manejarla y entonces yo creo que estamos preparados, tenemos grandes jugadores en la institución y podemos lograrlo".

Pinto está convencido de que este cuerpo técnico sí funcionará en la Liga, porque Farinha estará acompañado de Wílmer López, Cristian Oviedo, Pablo Izaguirre, Wardy Alfaro y Johan Salas.

"El profesor los tuvo, son jugadores de él, ahora son compañeros en el cuerpo técnico y tenemos buenos jugadores, tenemos una receta muy buena para poder lograr el campeonato y ahora necesitamos el apoyo".

En cuanto a la salida de Johnny Acosta, que el club informó primero como mutuo acuerdo y que luego el defensor, que ya es ficha de Herediano, aclaró como un despido, Pinto no quiso dar mayores detalles.

"Si hay algo importante es que lo que pasa en el camerino se queda en el camerino, yo eso lo he aprendido en estos seis años en que he sido presidente y es una ley, de ahí no se puede decir nada".

Lo que sí aseguró es que el gerente deportivo, Víctor Badilla, no tenía diferencias con el zaguero central.

"La reunión fue Johnny Acosta, Víctor Badilla y Raúl Pinto. Yo estuve en la reunión, entonces nadie me va a decir lo que pasó en esa reunión, Víctor más bien quiso echar para atrás para dejarlo, no hay ningún problema de Víctor Badilla hacia Johnny Acosta".

Según Pinto, lo que pasa es que Acosta cumplió su ciclo en la Liga.

"Y hasta ahí, ahí quedó, es un gran jugador, yo le tengo mucho cariño, él lo sabe, pero así es la vida, todos pasamos por la institución y la institución queda, pero nada más, desearle mucha suerte, es un gran muchacho, un gran padre y un gran esposo".

El jerarca reitera que ya es hora de que un técnico dure más de un torneo corto en Alajuelense, porque tantos cambios tampoco son buenos.

"Bienvenidas las críticas, de que no hemos tenido un entrenador que lleve un proceso como lo habíamos tenido anteriormente y yo creo que ya es la hora de que llevemos ese proceso. Sabemos que con Giacone íbamos para el proceso, pero nos renunció", acotó.

Dijo que en el momento en el que el argentino dijo que se iba, "todos nos quedamos con un shock".

"No pensábamos que iba a renunciar y renunció porque sintió que no se estaban logrando los objetivos, de ahí para adelante tenemos que seguir manteniendo la estabilidad que es importante para la institución y ya la tenemos", finalizó Raúl Pinto.











