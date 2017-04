Patrick Pemberton está a 16 juegos de romper récord de Alejandro González con Alajuelense

Llegó a 300 partidos con los rojinegros

"Yo no quería pasar inadvertido por este club, quería hacer historia y hasta la fecha, con la ayuda de Dios, lo he logrado. Cumplo los 300 partidos, se escucha fácil, pero es muy difícil mantenerse en una gran institución como Liga Deportiva Alajuelense", afirmó el capitán erizo

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Ciudad Quesada

Faltaban tres minutos para las 8 p. m. del miércoles y Patrick Pemberton fue uno de los primeros en salir del camerino visitante del Estadio Carlos Ugalde Álvarez, donde Alajuelense venció 0-1 a San Carlos, con un penal ejecutado por Michael Umaña.

Mientras se ponía la cinta de capitán sobre su uniforme amarillo, sonreía para fotografiarse con varios niños que lo asediaban, pero en realidad estaba muy concentrado, porque quería hacer las cosas bien en un día especial.

Era su partido 300 defendiendo la portería de la Liga, una cifra importante y que lo deja a 16 juegos de superar el récord que Alejandro González implantó el 23 de setiembre de 1990.

Para eso, él tendría que seguir como el guardameta estelar de los rojinegros en el próximo torneo y sería un hecho histórico para un club que festejará sus 100 años en 2019.

"Estoy muy contento y agradecido con Dios por tantas bendiciones que me ha regalado. Poder sumar el partido 300 con esta gran institución es muy bueno; mi carrera deportiva ha sido muy difícil, con altibajos, con más alegrías que tristezas, pero yo sabía que cuando me dieran la oportunidad, la iba a aprovechar", expresó Pemberton.

Según recuenta el periodista y estadígrafo Christian Sandoval, Foca debutó en Primera División el sábado 8 de mayo de 2004, pero se consolidó a partir de 2008. Cuando hacía sus primeras armas, eran los mejores tiempos de Álvaro Mesén, Ricardo González y Wardy Alfaro.

Desde entonces, Pemberton contabiliza 300 juegos con Alajuelense y 14 con Carmelita. Durante esta trayectoria encajó 283 goles y detuvo 16 penales.

"Mi carrera deportiva ha sido muy difícil, con altibajos, con más alegrías que tristezas, pero yo sabía que cuando me dieran la oportunidad la iba a aprovechar", Pemberton.

"Yo no quería pasar inadvertido por este club, quería hacer historia y hasta la fecha, con la ayuda de Dios, lo he logrado. Cumplo los 300 partidos, se escucha fácil, pero es muy difícil mantenerse en una gran institución como Liga Deportiva Alajuelense, con grandes guardametas que han desfilado por acá y solo Dios y mi familia me han dado la fortaleza", apuntó.

Pemberton cumple 35 años el 24 de abril y al consultársele si hay Patrick para rato, respondió enérgicamente: "Sí, claro que sí".

"Uno trata siempre de mantenerse en forma, de cuidarse como tiene que ser, con la alimentación, en el gimnasio. Aunque muchas personas dicen que en un portero la edad no influye, la verdad es que sí, pero el portero tiene la ventaja de que a esta edad uno está más maduro, toma mejores decisiones y yo llegaré hasta cuando Dios y mi cuerpo aguanten; vamos a seguir dándole".

Y agregó: "Son 300 partidos, pero vamos a apuntar a más; Alejandro González tiene el récord con 315 partidos y estamos ahí cerca, vamos a ver si en el próximo torneo podemos romper esa marca".

Aparte de González, los saprissistas Erick Lonnis y Marco Antonio Rojas son los otros guardametas que superaron la marca de las 300 apariciones en campeonato nacional con un mismo equipo, algo hacia lo que hoy por hoy se encarrila el liguista Patrick Pemberton.

Pemberton: 'El equipo ha tomado una confianza importante'

Lo que pasó al inicio, también ocurrió al final, porque después de que Alajuelense le ganó a San Carlos y el equipo hizo su trabajo regenerativo en la cancha sintética de los norteños, los aficionados hacían fila para obtener una foto o un autógrafo del arquero.

Y mientras atendía a los aficionados, también charlaba con La Nación sobre el tercer triunfo en fila que lograron los erizos, algo que no se les había dado durante todo el Verano.

"Pasó a como lo habíamos conversado, de que debíamos tener una buena seguidilla de victorias para cerrar de una buena manera y aparte de eso estamos peleando otra cosa más que a lo interno lo estamos manejando bien y dijimos que teníamos que arrancar desde el partido contra Saprissa y así fue", recordó Pemberton.

Tras el triunfo en el clásico en el Morera Soto por 3-1 y la victoria ante Carmelita (1-0) en cancha neutral (Fello Meza), los manudos se impusieron por la mínima en una salida difícil.

"Tuvimos un gran partido y el equipo ha tomado una confianza importante, venir a San Carlos no es nada fácil y sumar de a tres es importante para nosotros. Ahora el domingo recibimos a la UCR para cerrar de una buena manera".

Según Patrick, aunque parezca un discurso trillado o que incluso suene a excusa, para él es cierto que la suerte no acompañó a los erizos en varios juegos en los que merecían algo más.

"Hemos tomado mejores decisiones, hemos llegado a tiempo y hemos logrado sumar de a tres que era lo más importante".

Y aunque ya quedaron anuladas las pocas posibilidades matemáticas que la Liga tenía, aún está en la pelea de algo importante.

"Lo de buscar la plaza para ir a Concacaf es una de las cosas que hemos hablado nosotros, íbamos a luchar hasta lo último por lo que era la cuadrangular, pero era muy difícil, porque implicaba un sinfín de combinaciones que podían ocurrir o no y nosotros estábamos viendo matemáticamente otra posibilidad, que era ir a la Concacaf, que era un poco más viable, y los compañeros lo asumieron de buena manera y se ha hecho bien".

Alajuelense comenzó a ganar y Limón registra dos palizas consecutivas.

"Estamos a un punto de Limón que era lo que queríamos y ahora lo que queda es cerrar de una buena manera", citó el portero, en vista de que en la tabla acumulada Saprissa tiene 92 puntos, Herediano 80, Limón 68 y Alajuelense 67.

"Nosotros en ningún momento hemos visto estos últimos compromisos como de trámite, los partidos teníamos que cumplirlos como debía de ser, se hizo de buena manera y ahora el partido contra la UCR es importantísimo", recalcó.

Ese tercer puesto general está reñido, porque depara un boleto a la Concacaf. Inclusive, podría ser que a Costa Rica se le otorgue una cuarta plaza, dado el castigo que purga Guatemala.











Comparta este artículo Deportes Patrick Pemberton está a 16 juegos de romper récord de Alejandro González con Alajuelense Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Patrick Pemberton está a 16 juegos de romper récord de Alejandro González con Alajuelense Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.