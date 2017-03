En Alajuelense resaltan mejoría notoria de Patrick Pemberton

Tiene dos partidos de no recibir goles

"Aunque a mí no me gusta destacar individualmente, la decisión de Foca (Patrick Pemberton) es increíble, cómo rompió todo en la vía aérea y dio una seguridad importante en todos', afirmó Benito Floro

Alajuela

Patrick Pemberton tiene dos partidos de no recibir goles y eso es algo que le da confianza tanto a él como al resto de sus compañeros.

Los tantos encajados por la Liga en este Verano no han sido culpa del arquero, pero él se nota mucho más seguro y eso es algo que resaltan en el cuadro rojinegro, comenzando por el propio Benito Floro.

"En cuanto al trabajo defensivo, han incrementado todos un poquito más la exigencia de apretar más, salir más e indudablemente yo creo que es incuestionable que aunque a mí no me gusta destacar individualmente, la decisión de Foca (Patrick Pemberton) es increíble, cómo rompió todo en la vía aérea y dio una seguridad importante en todos", expresó el técnico de los manudos.

Además, el presidente del club, Fernando Ocampo, también destacó la labor del guardameta.

"Cada vez veo el equipo mucho más suelto, me parece que cada vez entienden más la idea del técnico, siento que hay mejorías muy notorias como la de Patrick Pemberton, me parece que es absolutamente un punto alto, ahora con las bolas arriba sale de puños, algo que le criticaban mucho, que se quedaba en la línea y el trabajo da resultados", analizó el jerarca.

Pemberton asegura que esos comentarios positivos lo motivan para seguir en ascenso.

"Me siento muy contento y muy halagado de las palabras del Míster, porque uno siempre trata de poner su granito de arena y la experiencia al servicio de los compañeros. En lo personal no me gusta mucho hablar de mí, me gusta hablar de lo colectivo porque aquí somos un equipo", reseñó el arquero.

Destacó que no recibir goles ante Herediano y Belén confirman que ellos van en mejoría.

"Ya están las camisas nuevas de portero, son tres y la verdad me gustan, son diseños muy diferentes, colores muy llamativos. El sábado, el utilero me dijo que si quería estrenar y yo le respondí que no, que me iba a esperar porque hacía falta una pieza y vamos a esperar a que se complete el uniforme para poder utilizarlo", Patrick Pemberton.

"Tanto en lo defensivo como en lo grupal, eso habla bien del trabajo que hemos venido realizando y mantener el marco en cero da una gran garantía, una gran confianza, seguridad tanto en defensa como en la ofensiva, que en cualquier momento se puede anotar", comentó.

Alajuelense es octavo con 19 puntos y el domingo visitará a Cartaginés, a las 2:30 p. m.

"Vamos paulatinamente y por buen camino, si queremos aspirar a meternos en la fiesta grande tenemos que salir a Cartago y sumar de a tres, tenemos que hacer un partido inteligente a como lo hicimos contra Herediano, ser bien cautos, estar bien parados, no cometer errores, tener bastante concentración, mucha comunicación y aprovechar las opciones de gol que nos quedan", acotó Pemberton.

Manudos trabajan horas extras

Esta Liga es otra, al menos así lo sienten los propios jugadores erizos.

"En lo personal nos juntamos con los capitanes y hablamos muy enérgicamente que teníamos que mejorar muchas cosas si queríamos meter pelea y salir de la situación en la que estábamos. Debíamos hacer horas extras, trabajos extras, analizar videos, autoevaluarnos que era lo más importante, ser más exigentes en los entrenamientos y eso es lo que hemos hecho en los últimos días", relató Patrick Pemberton.

Y agregó: "Por ahí se está viendo el resultado desde el segundo tiempo contra Liberia, en el compromiso contra Herediano y ante Pérez Zeledón se vio una gran mejoría. Hay que seguir por esa línea, siento que el fútbol no puede ser tan ingrato y castigarnos tanto y hoy el fútbol nos sonríe".

Wílmer López fue quien bautizó a Patrick como Foca

"Ese apodo me lo puso Wílmer López, cuando estaba recién llegado aquí a la Liga y como era él quien me había bautizado, me sentí contento y me identifiqué mucho con ese apodo y hasta la fecha, casi que la mayoría de mis compañeros solo así se refieren a mí, muy pocos me llaman Patrick", relató el arquero.

Sin embargo, eso no había trascendido, hasta que el sábado Benito Floro lo mencionó.

"Eso hace ver el buen ambiente que estamos pasando y por el Míster, es una persona llena de sabiduría y con el bagaje que ha tenido nos llena de confianza y la verdad se ve reflejado en el terreno de juego", finalizó.











Comparta este artículo Deportes En Alajuelense resaltan mejoría notoria de Patrick Pemberton Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: En Alajuelense resaltan mejoría notoria de Patrick Pemberton Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.