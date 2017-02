Patrick Pemberton: 'Nuestra segunda vuelta tiene que ser casi perfecta'

Alajuelense pretende meterse en zona de clasificación cuanto antes

Aunque fijarse en la tabla de posiciones no es prioridad para Benito Floro, Alajuelense se encuentra en este momento en la novena casilla del Verano, con 11 puntos en 10 fechas

A falta de una jornada para cerrar la primera vuelta, los erizos ya piensan en lo que será la segunda y definitiva, en la carrera por asegurar la clasificación.

Como la mayoría de juegos de los rojinegros serán en el Morera Soto (7 de 11), el arquero Patrick Pemberton afirma: "Nuestra segunda vuelta tiene que ser casi perfecta". Esto dijo el portero hoy en conferencia de prensa.

-- ¿Cómo ha visto la evolución de Alajuelense en estas primeras 10 fechas?

Una buena valoración, a pesar de la posición en la cual nos encontramos, porque hay muchas cosas positivas que tenemos que resaltar, tenemos que aprovechar ciertos momentos del partido para así sacar los tres puntos.

"Independientemente de la posición en la que estemos, eso no refleja que el equipo venga jugando mal, porque han sido detalles, falta de tiempo también y entonces siento que nosotros hemos hecho muy buenos compromisos y no hemos podido estar en la zona que nos merecemos.

"Vamos a aprovechar esta semana larga para trabajar, viendo los conceptos que quiere el míster, para así arrancar el sábado contra la UCR, sumar de a tres y acercarnos a zona de clasificación que es lo que queremos. En lo personal siento que vamos por buen camino, vamos de menos a más y vamos a llegar de buena manera para la segunda vuelta".

-- ¿Qué tipo de segunda vuelta esperan, ya que la Liga ha dejado muchos puntos atrás?

Nuestra segunda vuelta tiene que ser casi perfecta, tenemos que sumar de a tres en los compromisos que nos quedan en casa, que son la mayoría. En esta primera vuelta casi todo fue de visita.

-- En este torneo cualquiera pierde con cualquiera, ¿cómo ve esa situación en el campeonato?

Yo lo clasificaría como positivo porque ya no es como antes, de que hay un claro favorito que se despegaba y que estaba arrasando, ahora si vemos todos los compromisos se ve que en un partido meten tres goles, pierden, varios equipos no tradicionales están jugando bien.

"Entonces la verdad es que las distancias en el fútbol se acortaron, ahora todo el mundo se prepara de una buena manera y lo hemos visto en este campeonato. Yo lo veo competitivo, todos están tratando de jugar bien al fútbol y los marcadores no son tan abundantes, 1-0, 2-1, son partidos muy cerrados y la verdad es que tenemos que aprovechar para empezar a sumar de a tres para así poder meternos de lleno en zona de clasificación, porque en el campeonato todos los equipos se han propuesto hacer un buen torneo, jugar y hacer las cosas bien".

-- Varios técnicos dicen que se aprovechan del poco tiempo para trabajar que tuvieron los equipos tradicionales, ¿cree que está en peligro la clasificación de los tradicionales?

De mi parte no lo veo así, nosotros acá en la Liga no lo vemos así. Si vemos bien, no es que nos llevan una gran ventaja, todos se pueden clasificar y nosotros pensamos en sumar de a tres poco a poco e ir acercándonos poco a poco. Sabemos que vamos a empezar a tener rivales directos y en casa, nosotros vamos a tratar de acercarnos. A pesar de todo lo que ha pasado, con un par de ganes nos vamos a acercar a zona de clasificación".

-- ¿Van a tener que considerar que el viento los está afectando en ciertas jugadas?

En estos últimos días hemos visto que la velocidad del viento se ha incrementado en el marco, nos jugó una mala pasada en la anotación y hemos trabajado en horas de la tarde, pero no con esa velocidad, con esa intensidad del viento y vamos a tener que tomarlo en cuenta para los próximos compromisos, para aprovecharlo a favor y en contra estar más concentrados para que el viento no nos vuelva a jugar una mala pasada.

-- ¿Qué piensa de que el sábado la UCR será local en el Morera Soto y por eso tendrán 13 partidos en la casa manuda?

Si es así, tenemos que hacernos fuertes en casa y va a ser una obligación sumar de a tres acá, porque como dije, prácticamente toda la primera vuelta la jugamos de visita, solo muy pocos partidos los jugamos de local y si tenemos esa cantidad de compromisos en casa, eso la verdad es que va a ser unos puntos considerables que nos van a ayudar a meternos en zona de clasificación. Hay que hacer una fortaleza en nuestra casa para meternos en zona de clasificación.