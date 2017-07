Patrick Pemberton sin descanso para romper el récord de Alejandro González

Después de defender la puerta de la Selección Nacional en cuatro de los cinco partidos jugados en la Copa Oro, Patrick Pemberton se puso los guantes de nuevo, preparándose para un mano a mano con la historia.

Al regresar a Costa Rica, Pemberton solo tuvo un día de descanso y desde este martes se entrena a tope con los rojinegros, con una motivación muy especial.

Durante el Apertura 2017, que se iniciará el fin de semana, tiene la gran posibilidad de convertirse en el portero de Alajuelense con más partidos disputados por campeonato nacional.

La razón es que Patrick se encuentra a 15 juegos de superar la marca implantada por Alejandro González el 23 de setiembre de 1990, cuando alcanzó 315 encuentros del torneo local resguardando la cabaña de la Liga.

"Voy con todo por ese récord", afirmó el arquero de 35 años, quien hace un alto en el camino para reflexionar sobre todo lo que le ha costado llegar a donde está.

"Mi carrera deportiva ha sido muy difícil, con altibajos, con más alegrías que tristezas, pero yo sabía que cuando me dieran la oportunidad, la iba a aprovechar".

Además, siempre tuvo la convicción de que si trabajaba dándolo todo a diario, las recompensas llegarían en el momento indicado.

"Yo no quería pasar inadvertido por este club, quería hacer historia y hasta la fecha, con la ayuda de Dios, lo he logrado", apuntó.

Los números. Según un recuento del periodista y estadígrafo Christian Sandoval, este cuidapalos debutó en Primera División el sábado 8 de mayo de 2004, pero se consolidó a partir de 2008.

Cuando hacía sus primeras armas, eran los mejores tiempos de Álvaro Mesén, Ricardo González y Wardy Alfaro.

Desde entonces, Pemberton contabiliza 301 juegos con Alajuelense y 14 con Carmelita. Durante esta trayectoria encajó 284 goles y detuvo 16 penales.

"Se escucha fácil, pero es muy difícil mantenerse en una institución como Liga Deportiva Alajuelense", subrayó.

Jerarquías se respetan. Su nivel en la Copa Oro hace que Benito Floro lo tenga incluido desde hace días en el once estelar con el que Alajuelense debutará el domingo en el Apertura 2017, a las 11 a. m., de visita contra Grecia, en el Estadio Nacional.

El guardameta debe cumplir dos partidos de suspensión en Concacaf, debido a la sanción que arrastra desde la última vez que la Liga actuó en la Concachampions.

Eso hacía que algunos pensaran en que quizás, la Liga empezaría el campeonato con Mauricio Vargas.

Sin embargo, el estratega disipó las dudas y dejó entrever que él nunca tuvo la inquietud, a pesar de que Pemberton se pierde los juegos contra el Olimpia (3 de agosto en Tegucigalpa y siete días después en el Estadio Nacional), en los octavos de final de la Liga Concacaf.

"Mauri (Mauricio Vargas), después de Foca (Pemberton) es el segundo portero y él sabe que la responsabilidad de los partidos contra el Olimpia son para él, porque Patrick está sancionado. Yo creo que él está muy bien preparado, que está con serenidad y con calma, sabemos que es un partido difícil, pero él está ahí", afirmó Floro.

Según el técnico español, el segundo guardián del arco erizo "en el torneo pasado ya hizo cosas muy importantes y va a seguir haciéndolas".

Quien jugará el domingo contra el equipo de Wálter Centeno será Pemberton, coleccionado un juego más y recortando distancias con ese récord de González que está dispuesto a romper.

"Contra Grecia, si Patrick viene en condiciones, sin estar lesionado, lógicamente jugará Patrick, que es el portero titular, es el portero de la Selección. Los rangos hay que respetarlos, no por los rangos, sino por la capacidad y la profesionalidad", añadió Floro.

Mauricio Vargas: 'He empezado a tener un poco más de confianza'

El guardameta suplente de la Liga, Mauricio Vargas, sumó bastantes minutos en los fogueos de la pretemporada rojinegra.

"Yo sigo trabajando para estar listo si se me da la oportunidad y si no, seguiré, porque después del primer partido en el campeonato viene el primer juego contra Olimpia. El entrenador me ha enseñado a que tengo que ser un líder, a que hable bastante, acomode a los compañeros y que esté en todo el partido metiéndole intensidad", expresó Vargas.

Él está a las puertas de su primera experiencia internacional como portero profesional.

"El portero que se enoje, o se caiga mentalmente porque le hacen un gol, está acabado. Cada vez que pasa, hay que darle vuelta a ese casete y darle de nuevo", Mauricio Vargas.

"Me siento contento, porque es una oportunidad en la que quiero hacer las cosas de la mejor manera. No todos los jugadores tienen la oportunidad de pasar por una experiencia como esta y si se me da, aprovecharla al máximo".

Insiste en que él trabaja en el día a día para tener la mayor cantidad de minutos.

"En estos partidos he empezado a tener un poco más de confianza y lo tomo de la mejor manera, ahora a seguir trabajando porque lo que viene es aún más importante y hay que estar al máximo si se me da la oportunidad, sea cual sea la competición, y hay que hacerlo de la mejor manera".

Durante los amistosos de la pretemporada, a Vargas le hicieron goles, pero también protagonizó tapadas importantes.

"Eso va a ser siempre, el portero que se enoje o se caiga mentalmente porque le hacen un gol, está acabado. Cada vez que pasa, hay que darle vuelta a ese casete y darle de nuevo", mencionó Vargas.

¿Y Adonis Pineda?

Con respecto al caso de Adonis Pineda, la Liga lo reportó como lesionado, después de que jugó en el fogueo contra Santa Ana y se entrena con el Alto Rendimiento para que sus prácticas sean de menos impacto, mientras se recupera.

Su situación coincide con que Alajuelense pretende renovarlo por tres años más, a pesar de que aún le restan 12 meses de contrato.

"Adonis está igual, compitiendo con sus compañeros para quedarse en la lista definitiva de Benito para este torneo y en ese proceso también estamos discutiendo su contrato. A él le queda contrato y ya hemos estado hablando del tema con el señor Ricardo Cabañas, quien es su representante", expresó el presidente de la Liga, Fernando Ocampo.

Según el jerarca, pronto habrá un acuerdo.

"Adonis tiene un año de contrato y queremos que se pueda extender a por lo menos tres años. Yo estoy conversando también directamente con los representantes de Diego Mesén y de Barlon Sequeira. Es parte del proceso y son negociaciones propias de cada club. Ya hicimos una oferta y espero que pronto tengamos un acuerdo", recalcó.