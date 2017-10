Alajuelense no descarta despedir a jugadores que no dan la talla

Alajuela

Como técnico, como ídolo y como hombre de la casa, Wílmer López no se quedó de manos cruzadas tras la cuarta derrota en fila de Alajuelense y detonó una bomba.

Ante una consulta de La Nación, el Pato afirmó que el gran problema del equipo es que "muchos jugadores no se han dado cuenta de que están en la Liga y que creen que como reciben el salario mes a mes no pasa nada".

También dijo que no se refiere solo a los futbolistas que llegaron en este año cuando Benito Floro era el técnico, sino que hay otros, con bastante tiempo en el club, a los que se les olvidó lo que es Alajuelense.

López habló de tomar medidas y el gerente deportivo, Pablo Nassar, lo avaló.

Según Nassar, no se trata de una reacción al calor de la crisis, sino que es algo a lo que ya le han venido dando forma.

Es decir, no se descarta despedir a futbolistas que no rinden, algo que va de la mano con el clamor de la afición rojinegra que el martes salió furiosa del Morera Soto.

Nassar admitió que él tuvo una alta cuota de responsabilidad en los últimos fichajes efectuados por el club y afirmó: "Al final de cuentas, si quieren achacarle a alguien la responsabilidad que me la achaquen a mí, no hay problema".

Adelantó que la Liga ya se está moviendo para reforzarse y que hay gestiones muy avanzadas.

—Dice Wílmer López que hay jugadores que no se han dado cuenta de que están en Alajuelense, ¿qué piensa de eso?

—Estoy totalmente de acuerdo con Wílmer. Creo que hay jugadores que han estado mucho tiempo aquí, jugadores que han estado menor tiempo y jugadores recientes que no entienden lo que es estar en Alajuelense, que han estado en una zona de confort o que lo están y respaldo las palabras de él.

—Se habla de medidas, ¿conversaron algo ya?

—Hay medidas y decisiones que ya las hemos conversado y con bastante tiempo ya las tenemos definidas. Creo que esto se ha hecho esperar y termina de confirmar lo que hemos decidido a lo interno.

Vamos a analizar esta semana con tranquilidad, ahorita no es el momento para tomar una decisión.

Este miércoles retomamos el tema, pero ya hay mucho camino avanzado, hemos analizado muchos aspectos y como él (Wílmer) lo comentó en la conferencia de prensa, a los jugadores se les ha dado su oportunidad y todos han tenido su chance de demostrar. Ya vendrá el análisis respectivo de él como entrenador y de mi parte como gerente deportivo.

—A los refuerzos les ha costado acomodarse a la Liga, como a Yuaicell Wright, Jamille Boatswain y los demás. ¿Qué trabajo se hace con ellos o qué se les dice para ver si responden más a las órdenes técnicas?

—En los casos específicos que menciona creo que este último partido les costó, pero Yuaicell viene de una lesión, está retomando el ritmo y cuando tuvo una seguidilla de partidos lo había hecho muy bien.

Jamille es el que ha tenido menos participación o menos partidos de una manera continua, pero nosotros seguimos presionando y haciéndoles entender a ellos lo que significa estar en Alajuelense.

Ya el tiempo y el fútbol les dirá si aprovecharon la oportunidad o no.

—En Herediano dicen que ya han contactado jugadores. ¿La Liga también está trabajando en posibles refuerzos?

—Nosotros ya hemos hecho nuestros esfuerzos, ya tenemos definidas las áreas en las que necesitamos reforzar al equipo, cuáles son los jugadores a nivel nacional que podrían ayudarnos en dichas áreas y hemos contactado tanto a jugadores como a sus representantes para llegar a un acuerdo, reforzar al club y apuntalar al equipo para el próximo torneo.

—¿Qué áreas en específico se reforzarán?

—No podría decirlo en este momento, prefiero reservarme eso, pero sí se han hecho bastantes contactos. Hay áreas especiales que necesitamos reforzar y ahí hay unos jugadores que hemos observado y que creemos que tienen el perfil para Alajuelense y entonces estamos tratando de ser muy cautelosos y tratando de manejarlo de una manera adecuada para que al final puedan venir a la institución.

—¿Cuál fue el rol suyo en los últimos fichajes que se hicieron? Hay gente que dice que usted tuvo mucho que ver con varias contrataciones que no han dado la talla.

—Desde el inicio que formé parte de la Junta Directiva estuve en la Comisión Deportiva, yo era el enlace de la Directiva con la Comisión y tuve una participación importante en las contrataciones.

Si al final de cuentas quieren achacarle a alguien la responsabilidad, que me la achaquen a mí, no hay problema, pero yo creo que en casi de todos los fichajes hay cosas muy positivas, hay jugadores que han aprovechado esa oportunidad.

Tal vez no han jugado lo que hemos querido o no han tenido esa oportunidad, hay otros que tal vez sí han quedado debiendo, como todo; pero sí, desde el primer momento estuve formando parte de esa Comisión y todavía al día de hoy formo parte de la misma.

—¿Fue un error haber dejado la planilla tan grande, con 30 jugadores?

—No lo veo como error, creo que se pensó en esa planilla porque íbamos a participar en dos torneos importantes. En el campeonato nacional era una necesidad buscar el título y en la Liga Concacaf.

Dentro de los planes no estaba el quedar fuera en la primera eliminatoria de Concacaf y entonces ya tal vez la cantidad de jugadores que teníamos no los necesitábamos, por decirlo así, porque ya no iba a haber tanta rotación.

Wílmer le dio mucha rotación al equipo en las primeras fechas en las que él estuvo y yo creo que eso es muy positivo no solo por el tema de la competencia, de la exigencia de los muchachos, sino que ahí aparecieron jugadores que no habían tenido la oportunidad.

Por ejemplo (Jake) Beckford, el mismo Álvaro (Aguilar), que siempre lo han hecho bien; o Din John (Arias) que cuando entra lo hace bien, Yuaicell que cuando tuvo la seguidilla de partidos lo hizo bien.

Kurt (Frederick) que tuvo una seguidilla de partidos muy interesante, con buen rendimiento y entonces la planilla como tal tenemos para pelear. Ya es un tema de actitud, de concentración, de mentalidad del jugador, de entender lo que significa vestir la camisa de Alajuelense.

—Según Wílmer, el problema no es solo de los refuerzos, que hay jugadores con años en la Liga y que se están comportando como futbolistas de equipo pequeño, ¿usted también lo ve así?

—A veces en las conferencias o en las entrevistas hacen hincapié en que los muchachos que vinieron que no son acorde para la Liga; todo es con los muchachos nuevos.

Pero si se analiza, han habido jugadores que se han ganado ese puesto, que han tenido la oportunidad, que han resultado interesantes para la institución y que hoy en día son titulares.

También hace alusión a jugadores que han estado mucho tiempo en la institución y lo hemos conversado bastante, que sentimos que están en una zona de confort.

No sé si se pueda decir que perdieron el deseo o el significado de lo que es estar en la institución y por ahí eso ha pesado bastante en la situación del equipo.

Lo que queda es de parte de nosotros tomar decisiones para poder corregir eso y que no se vuelva a presentar.

—Cuando usted fue jugador de la Liga, el equipo pasó por una situación similar, pero, ¿es este bache más complicado que aquel?

—Cuando yo estuve de jugador, aquí también hubo un bache de unos tres o cuatro años, muy similar en bastantes situaciones, como en la parte financiera, en la parte administrativa y en la parte deportiva.

Alajuela es un club grande y como tal pasarán jugadores, pasará dirigencia, pasarán administrativos, que como club grande se mantendrá y lo importante es que nosotros en este momento podamos rectificar y tomar decisiones adecuadas para que eso continúe y que se pueda estar en el lugar que realmente se merece.

—Están pensando en refuerzos, ¿pero qué pasa con los muchachos que están a préstamo haciendo bien las cosas en la Segunda División?

—Durante este mes y medio que hemos estado en el puesto, hemos hecho ese análisis; hay que valorar cuáles son las áreas que necesitamos reforzar dentro del equipo y ver si dentro del equipo o de la institución, ya sea de liga menor o jugadores prestados podemos suplir esas necesidades y si no buscar en otros clubes nacionales o en el extranjero.

Pero es algo interesante, porque nos da mucha esperanza al futuro, de que hay mucho talento, que hay mucho joven que está ahí tocando la puerta y ojalá que podamos desarrollar la estructura necesaria y recuperar el lugar en donde merecemos estar para que ellos puedan desarrollarse.

—¿Podría haber salida de jugadores pronto?

—No me voy a referir a eso, pero estamos analizando todas las posibilidades que existen y en su momento ustedes se darán cuenta si hay salidas o no.

Las medidas que haya que tomar y que creamos que sean las mejores se van a tomar y si eso implica que haya salida de jugadores, lo haremos.