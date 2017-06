Socios de Alajuelense decidirán si se remodela el Morera Soto o si se construye otro estadio

El presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo, afirma una y otra vez que el estadio Alejandro Morera Soto no está en venta al mejor postor.

Según el jerarca, la Junta Directiva trabaja en un proyecto sobre cómo debería ser la casa de los rojinegros en los próximos años y que se buscan varias opciones para que los dueños del equipo, que son los socios, decidan si se remodela el estadio Alejandro Morera Soto o si se construye otro reducto.

"La primera alternativa que hemos analizado es la remodelación del Morera Soto. Ya hay una propuesta, de cara al centenario, esta propuesta que se ve muy bonita tiene algunas limitantes y es que el espacio alrededor del estadio está tomado", expresó Ocampo.

La directiva ya vio una opción, pero tiene la complicación de que el techo se sale y eso significa invadir propiedades que no son de la Liga.

"Tampoco hay espacios para parqueo, para crecer y en realidad tenemos una limitación hoy en el Morera Soto, que de alguna forma nos impide poder incorporar en el estadio una serie de elementos de primer mundo que requiere un equipo con una trayectoria como Liga Deportiva Alajuelense".

Contó que cada vez que preguntan a los vecinos cuánto cuesta un metro de la propiedad que está a la par, resulta que es un terreno muy caro por estar en pleno centro de Alajuela.

Eso los llevó a pensar en la posibilidad de construir un nuevo estadio, que tuviera mucho más terreno.

"Que incorporemos parqueos, salas para hacer concentraciones del equipo, salas de prensa, aulas de capacitación, con espacio para que el Centro de Alto Rendimiento estuviese pegado al estadio y no como hoy, que estamos totalmente separados y buscamos alternativas para presentar a una asamblea de socios que serían los que tomen la última palabra".

Trabajando. Según Ocampo, estas ideas significan que la dirigencia de la Liga está trabajando, porque considera que es responsabilidad de la Junta Directiva presentar opciones a la Asamblea.

"Lo más fácil es cruzarse de brazos y decir que sean otros en cinco o en diez años que vengan a ver qué hacen con el estadio. Nosotros asumimos el reto ahora porque tenemos de manera responsable que plantear soluciones responsables y alternativas que permitan tomar decisiones y definiciones para lo que sean los próximos 40 años".

Admitió que el Morera Soto tiene un profundo valor histórico para los liguistas.

"Cuando hablamos de movernos hacia otro lado, la primera reacción es qué va a pasar con el Morera Soto, nadie quiere ver torres de apartamentos ahí. Como la Municipalidad de Alajuela busca dónde desarrollar el centro del gobierno local, hablamos con el alcalde y pedimos una audiencia en el Concejo para iniciar con ellos la exploración de un proyecto de que sea la Municipalidad de Alajuela la que desarrolle alrededor del Morera Soto el centro de gobierno local", explicó.

Y agregó: "Esto nos permite que un elemento tan importante e histórico para los alajuelenses como el Morera Soto se mantenga y que alrededor la Municipalidad construya sus oficinas y que eso se convierta en el estadio municipal de Alajuela".

Con los recursos que la Municipalidad le daría a la Liga por adquirir el terreno, que es caro y amplio, los rojinegros buscarían un lugar más amplio, de ocho o diez hectáreas, para que se pueda hacer un estadio en otra parte de Alajuela.

"Es una propuesta que tendrá que ser aprobada por los socios y en el Concejo hubo una decisión unánime de pedirle al alcalde que inicie las conversaciones con Liga Deportiva Alajuelense para analizar la viabilidad de este proyecto", dijo el presidente.

Ocampo es claro en que el proyecto debe ser autosostenible y que no tiene nada que ver con el tema de que si hay o no presupuesto para contratar jugadores.

"Es un proyecto distinto y financieramente habrá que analizar su factibilidad, ya hay gente viendo esos números y depende de que la Municipalidad de Alajuela pueda participar".

Crecimiento. El presidente de Alajuelense considera que si se concreta la idea, tendría un gran impacto para la ciudad de Alajuela.

"El centro de gobierno puede construirse alrededor del Alejandro Morera Soto; si ustedes quitan las canchas de atrás y la parte administrativa, hay un tremendo espacio. Por otro lado, también podemos construir uno de los mejores estadios de Centroamérica, de primer nivel, con todos los requerimientos de un club que quiere perdurar no solo por 100 años, sino estar vigente por otros 100 años".

Ocampo recalcó que no es una decisión de la Junta Directiva definir si se procede con la remodelación o si se hace un estadio nuevo.

"Es una decisión de la Junta Directiva definir y buscar alternativas, la viabilidad financiera y presentarla a los socios una vez que estén maduras. Serán los socios los que tendrán que determinar cuál de esas opciones es la más viable, cuál es la que nos permite proyectar a Liga Deportiva Alajuelense hacia el futuro".

Además, apuntó: "Este es un momento histórico para Alajuelense y aprovecho para invitar a todos aquellos que quieran ser parte de esta decisión a que este es el momento de asociarse; yo creo que es importante que todos los liguistas participemos de esta decisión".

Fernando Ocampo: 'Si la Liga tuviera problemas, no estaría pensando en un proyecto así'

-- ¿De la posible venta del estadio a la Municipalidad saldría el dinero para hacer un nuevo estadio, siempre y cuando los socios lo aprueben?

Así es. Hay varios elementos que hemos discutido. Si esto avanza y el proyecto es conjunto con la Municipalidad, porque no es una venta de que quién me da más plata por el estadio, con esa plata nos moveríamos a otro lugar de Alajuela a hacer un estadio mucho más moderno.

"Sería de los más modernos de Centroamérica, que reúna los requerimientos que un club como Alajuelense quiere".

"Parte de lo que se ha evaluado es mover las graderías, las nuevas, las grandes, que están hoy en el Morera Soto para el nuevo estadio".

"La Municipalidad mantendría la gradería vieja, o sea, el valor histórico, y la gramilla de primer nivel que estamos teniendo".

"Entre broma y broma con el alcalde, estábamos diciendo que sería la cancha alterna de Liga Deportiva Alajuelense".

"El Morera seguirá siendo una alternativa y la gran ventaja es que si seguimos avanzando, mientras están avanzando las construcciones, se seguiría jugando en el Morera, porque la idea es que la estructura se mantenga".

-- ¿Qué pasa si la Municipalidad dice que no?

Si la Municipalidad dice que no, igual informaríamos a los socios. Estos son proyectos que estamos explorando, estamos en etapas iniciales y que vamos a plantearles a los socios.

"Con los socios ya veríamos otras opciones, pero esto tiene que verse como una opción adicional que tuvo una buena acogida en el Concejo y es un elemento central para poder seguir pensando en una fase 2".

"Era importante ver si la Municipalidad se apuntaba a explorar esta iniciativa".

-- ¿Ya se ha explorado en qué parte de Alajuela se podría hacer el proyecto?

No sería en el Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares, ese centro está ahí. Estamos buscando un espacio de unas ocho o diez hectáreas pensando hacia futuro en el crecimiento y hay varias opciones que, como ustedes comprenderán, hoy no podemos compartir, primero porque no hay ninguna decisión.

"Segundo porque en el momento en el que digamos alguna cosa, la tierra ahí se va a disparar y eso no es parte de la idea y porque estamos en una etapa inicial".

"Hay elementos de accesibilidad, de transporte público, de opciones más allá de los buses y todo eso tendrá que entrar si decidimos avanzar en un análisis".

"Esto lo he conversado con algunos expresidentes de Alajuelense como Jorge Hidalgo y don Rafael Solís, que ha tenido una incidencia directa en la infraestructura del Morera Soto".

"Un poco para explorar opciones con ellos y lo que me dicen es que presentemos opciones a la Asamblea".

"Eso es parte de lo que nos toca como Junta Directiva pensando en lo que puede ser mejor para los próximos años".

-- ¿Cuál es el presupuesto que maneja la Liga y las características del nuevo estadio, cómo lo han pensando?

Ese presupuesto ya lo tenemos, el de la remodelación con el techo y eso se lo vamos a presentar a la Asamblea, los socios son los primeros que tienen que conocerlo. En cuanto al nuevo estadio, lo que tenemos es una idea.

"Si esto avanza, hay en Alajuela o en el país una cantidad de liguistas expertos en diseño, en infraestructura y con ellos trabajaremos en una comisión que defina cómo debería ser el estadio y el presupuesto".

"Eso es una etapa mucho más avanzada, lo primero que queremos determinar es si esta opción es viable o no".

"No es algo que estemos pensando para pasado mañana, pero sí nos toca pensar en los próximos años".

-- ¿No es un tema de dinero entonces, porque eso tenía alarmada a la afición?

Liga Deportiva Alajuelense es el equipo con menos deudas o uno de los que tiene menos deudas en el fútbol nacional. Hemos sido transparentes, por la deuda que hay gestionamos un préstamo según se definió en Asamblea y se va a cubrir el flujo de caja.

"El estadio soporta por mucho la deuda de Liga Deportiva Alajuelense y esto no tiene nada que ver con un tema presupuestario, quiero ser claro".

"Si esto avanza, ni vamos a coger plata de aquí para hacer contrataciones, no es de plata".

"Lo que estamos haciendo es plantear un proyecto de lo que será el futuro de Alajuelense en infraestructura".

"Tendrá que ser autofinanciable y esto a lo que nos lleva es a asumir un compromiso financiero mucho más amplio, que hoy, gracias a las finanzas que tenemos, podemos valorar presentarle a la Asamblea esto".

"Si la Liga tuviera problemas no estaría pensando en un proyecto así, de esta naturaleza y si la Liga tiene deudas, asume las deudas, paga sus obligaciones sociales al día, les paga a los jugadores al día, pero eso no impide que pensemos en opciones para el desarrollo".

"No tiene nada que ver con presupuesto y que con esto salgo a contratar jugadores, son presupuestos distintos".

"Posiblemente se requiera una comisión específica, con presupuestos separados que se encargue de desarrollar la remodelación del Morera Soto o el proyecto de un nuevo estadio".

-- ¿Si llegara un oferente privado, accederían a eso?

Estamos convencidos de que la Municipalidad de Alajuela es el socio ideal por lo que representa, por el arraigo, porque don Alejandro (Morera) fue gobernador de Alajuela y el proyecto fue muy bien recibido.

"Nos vamos a meter de lleno en trabajar con ellos para ver si es posible; posibilidades adicionales no estamos valorando en este momento y yo espero que avancemos con la Municipalidad".

"Ni el alcalde, ni los regidores, ni la Junta Directiva podemos tener certeza de si es viable o no, pero estamos comprometidos, todos, para explorar opciones para ver si es posible".

"Tendría un impacto importante para Alajuela por el desarrollo de ese centro de gobierno local y por la posibilidad de que haya un nuevo estadio para celebrar el centenario".

-- ¿Tienen un periodo estimado de cuándo le presentarán a los socios las propuestas y tomar una posible decisión?

La idea es hacerlo pronto, como este año. Dependerá del avance de la Municipalidad, de la viabilidad financiera, la Municipalidad ya tiene un presupuesto para desarrollar lo que va a ser el centro de gobierno local.

"Lo pueden hacer en otra parte, pero la Municipalidad tiene el presupuesto y eso ayuda a valorar, entonces no le puedo decir si en uno, dos o tres meses, cuando tengamos una propuesta concisa, vamos a hacer una convocatoria a la Asamblea e socios para que ellos conozcan las opciones".

"Yo no puedo llegarle a los socios con un cascarón, porque van a hacer mil preguntas de viabilidad financiera. Cuando lo tengamos listo lo vamos a presentar".