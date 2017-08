Mauricio Montero anuncia sorpresas en la alineación de Alajuelense para el clásico

Alajuela

Mauricio Montero atendió a la prensa este viernes en el Estadio Alejandro Morera Soto y sin soltar muchos detalles, hizo algunas revelaciones previo al clásico del domingo, a las 11 a. m., en la casa rojinegra.

El Chunche afirmó que Wílmer López definió su primer once para enfrentar al Saprissa, pero que ellos se encargan de que ningún jugador lo sepa para que no baje la motivación.

Además, adelantó que la Liga cambiará el sistema radical que usaba Benito Floro; de modo que el 4-5-1 es cosa del pasado.

Sin embargo, entre risas, dijo que no iba a contar cómo saldrán los erizos y que en lo personal, él quiere ver mejoría en la defensa, a pesar del poco tiempo que han trabajado.

Y confesó que el brasileño Iago Soares estará en la lista de convocados para el encuentro contra Saprissa.

-- Wílmer López dijo que usted es la persona mejor preparada en el país para trabajar las defensas. ¿Cómo trabajó la defensa en estos días?

Empezar a tomar detalles de posición corporal de ellos, de manera como se venía trabajando, exigirles más en la defensa, en la línea de cuatro tiene que hacerse al 100%, no puede darse el 25, ni el 50, tiene que darse el 100% en el entrenamiento para corregir los errores y para estar atentos, porque en la línea, un descuido en un segundo o es gol o es gol en contra.

-- ¿Qué movimientos en defensa se quieren?

Nosotros lo sabemos y todo el mundo lo sabe, es muy corto el tiempo para cambiar muchas cosas que estaban pasando atrás, pero se trabajó y lo que usted les puede exigir es la concentración, que recuerden lo poco o lo mucho que se hizo y lo que se consiguió.

"Ellos están contentos, están muy atentos de lo que estamos haciendo, la exigencia de los entrenamientos y entonces en el partido se verá si puede haber mejoría o no; yo espero que haya una pequeña mejoría".

"Desde el martes que empezamos, lo que les pedí es que durante todo el torneo traten de ser la defensa menos batida. Lo que pasó de aquí para atrás pasó, no sé si el domingo va a quedar en cero el arco o no, pero sí durante todo el torneo tratar de que nos metan los menos goles posibles".

-- Hace mucho no se ve un clásico con un ambiente así, ¿qué esperan ustedes?

Desde que está el estadio lleno va a ser un ambiente muy bonito, a favor de nosotros, en el sentido de que va a venir mucho apoyo y muchas vibras positivas para tratar de que el equipo gane, de que juegue bien, eso es lo primordial, ganar, tratar de jugar bien y que la gente crea que vienen muchas cosas buenas para la institución.

"Esa es la idea de nosotros, presión siempre habrá porque si no se gana en los partidos en casa, siempre habrá presión y si no se gana el campeonato todavía más, eso siempre existirá en la Liga y dichosamente los tres que estamos ahí lo hemos vivido."

"De todos, yo creo que soy el más tranquilo, cojo las cosas a como vienen. El fútbol me enseñó a que solo hay tres cosas: gano, empato o pierdo".

"Yo me preparo bien, preparo al equipo para tratar de ganar, pero el rival también cuenta y yo digo que ya trabajamos y solo Dios sabrá cómo va a quedar el partido".

-- ¿Qué le parece que el Combo de Badú estará en el clásico y qué recuerda de Marvin Gordon (aficionado que daba instrucciones desde la gradería), a quien se le harán un homenaje en el clásico?

Somos amigos, él estuvo hasta en el banquillo con Badú en un partido con Belén, en Belén, él estuvo compartiendo con nosotros y fue una experiencia muy bonita y aquí es bienvenido todo el que quiera.

"Ojalá que no solo esté lleno el estadio en el clásico, que contra Pérez Zeledón también se vuelva a llenar y el próximo otra vez, porque necesitamos del apoyo de la gente".

"Antes la mayoría de los equipos daba vuelta en el semáforo y ya venían perdido 1-0, entonces queremos retomar eso y solos no lo podemos retomar, que la afición venga y meta presión, que venga y nos exija, que le exija al equipo, pero que el rival diga que al ir a la Liga va a costar ganar".

-- ¿Cómo ha sido la respuesta de los muchachos que no venían jugando, que ni siquiera han debutado y que otra vez tienen la oportunidad abierta para hacer lo que saben?

Si usted les pregunta a ellos ¿quién va jugar?, no saben, porque tanto Wílmer en la cabeza como yo, a mí me gusta en la parte de atrás incorporar a todos.

"Meto a un defensa izquierdo de defensa derecho, meto a (Seemore) Johnson de central, de izquierdo, de derecho, a (Jameson) Scott y a Kenner (Gutiérrez) igual".

"Es decir, los combino porque en determinado partido alguien va a tener que ayudarnos y si se conocen un poco, el puesto de lateral nos va a solucionar en determinado partido y eso es parte del trabajo, muy integral y que todos sepan que están en la disposición de jugar".

"Ya después del domingo, es otra situación".

"Se van jugadores a la Selección, hay que tomar en cuenta todo y hay que trabajarlos a todos por igual".

-- ¿En el clásico habrá alguno de esos defensores jóvenes de sorpresa?

A las 11 a. m. lo ve, puede ser.

-- El mensaje del cuerpo técnico a los jugadores es que no dieron la alineación porque no quieren desmotivar a nadie. ¿Es así? ¿Ya tienen la alineación?

La alineación ya está, ya Wílmer la tiene, ya la comentamos y el hecho de tener a todos en punta de pie para el partido, para el clásico, o para todos los demás que vienen es el hecho de que muchos entrenadores desde el miércoles tienen los once iniciales.

"Nosotros tenemos un grupo muy grande con 30 (futbolistas), tener a 18 contentos y a los los otros aburridos, eso no es permitido".

"Lo importante es que estén puntita de pie y que no se den cuenta quién puede ser o quién no puede ser titular para equis partido, no solo para el clásico".

"Eso va a ser una constante de todos los partidos y los entrenamientos, que sepan a dónde vamos a jugar y cómo vamos a jugar los 30, no los 18".

-- El entrenador siempre trata de poner su sello personal en lo táctico, ¿qué les pide a los defensores de que tal vez usted hacía en la cancha?

No lo que yo hacía porque son circunstancias diferentes, que se jugaba con un líbero y dos marcando hombre a hombre por todo lado y ahora no se juega así, sino que el defensa, como defensa, tiene que ser muy agresivo y estar muy despierto. Si usted se duerme, chao. Entonces yo trato de tenerlos espabilados, de que sean agresivos, sin mala intención, que siempre tienen que estar atentos porque si falló el otro, tiene que cubrir, que no se confíen nunca, eso es parte de ser un gran defensa.

-- ¿Cómo ha sentido a los jugadores?

Todo el equipo ha estado muy atento a todo lo que hemos hecho durante la semana, están dispuestos a que les toque jugar. Ya después del domingo veremos qué actitud pueden tomar la otra semana, pero no debería de cambiar.

"Si yo estoy en la Liga o en equis equipo, yo no firmo un contrato para ser titular, yo firmo un contrato para ser jugador de Liga Deportiva Alajuelense y como tal tengo que venir todos los días dispuesto a cumplir sea o no sea titular".

-- ¿Cabe la sorpresa de hombres, de sistema?

Sí, ustedes lo van a ver en el partido cuando tengan la alineación en las manos. Se van a dar cuenta de que sí y podemos tener una ligera ventaja, aunque usted como entrenador tiene que saber los distintos sistemas que se pueden jugar, o los distintos sistemas que se juegan a nivel mundial y tiene que estar preparado.

"La sorpresa puede ser de arranque, en diez minutos, puede ser que se aproveche o no, pero la sorpresa va a estar".

-- ¿Va a cambiar la idea de juego, el sistema va a cambiar?

Sí va a cambiar el sistema, pero no le voy a decir cómo (ríe).

-- ¿Cómo ven a Iago Soares, el único extranjero que se quedó del torneo pasado, pero que en este no ha jugado?

Está entre los 18.

-- Hay varios jugadores que están a las puertas de su primer clásico, ¿qué puede decir de eso?

Las cosas siempre suceden por algo, ojalá que sea para bien de la institución y que sea para bien de nosotros. Si a la Liga le va bien, estamos bien todos.

"Los jóvenes van a tener su oportunidad en este partido y en los que vienen, el trabajo que se está haciendo es muy integral, muy de todo, entonces nadie puede decir que yo no sé hacer esta función en el terreno de juego porque sería mentira".

"Todos estamos enrolados en lo que quiere Wílmer dentro del terreno de juego, cómo lo va a plantear, qué puede hacer, qué variantes puede haber dentro del partido. Todo el mundo tiene que estar atento".

"El joven como tal está muy ansioso y nos puede ayudar en el sentido de la juventud, de sorprender, de que no lo están esperando, pero al final del torneo se van a sumar un montón de situaciones que pueden ser muy buenas para nosotros, que es coronar con un título o en este caso primero buscar la clasificación".

-- Ustedes tres son ídolos, ¿han trabajado con algunos jugadores para que se puedan convertir en ese tipo de líderes?

Cuesta, porque el líder o el jugador amado de la afición es por años, no es solo por un partido o por un campeonato, es por mucho tiempo y ahora el jugador joven está deseoso de tener cinco partidos buenos e irse al exterior, esa es la mentalidad y que no es mala, es bueno buscar otros canales y en la parte económica surgir con la familia.

"Y es normal que pase. Aquí lo más que dura un joven bueno son tres años, dos o uno, todo el mundo está deseoso de irse afuera y por eso es que se ha perdido mucho ese jugador insignia".

"En la Liga podemos hablar de (Luis Miguel) Valle que lleva mucho tiempo de estar aquí, de Patrick (Pemberton), (José) Salvatierra; (Cristopher) Meneses ya estuvo afuera, Kenner (Gutiérrez) que está por ahí. Son jugadores de riñón rojinegro que vienen desde liga menor y va por ahí la cosa, pero el problema es ese, de las salidas".

-- Después de que Kenner Gutiérrez estuvo jugando en el medio campo, ¿al regresarlo a la defensa se busca que el equipo tenga más salida con él?

Eso es parte de lo que se busca, pero no hacemos nada con que Kenner tenga la bola y los demás no se muevan o los demás no sepan qué es lo que vamos a hacer, mucho tiene que ver el movimiento colectivo del equipo en general, desde Patrick cuando pone la bola al piso, como el último delantero que es McDonald, todos tienen que saber cuál es la función o la presión para llevar la bola al otro marco.