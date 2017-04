Alajuelense trata de recuperar a Luis Sequeira tras golpearse en jugada salvadora

El volante no se entrenó este lunes como medida de precaución

Alajuela

Luis Sequeira tiene la pierna inflamada, tanto que este lunes por la tarde no se entrenó con Alajuelense como medida de precaución.

En la Liga lo cuidan y tratan de recuperarlo para el partido de este miércoles a las 8 p. m. en San Carlos.

El volante se golpeó en el epílogo del juego del sábado contra Carmelita en el Fello Meza. Para evitar el empate, arriesgó su físico.

Sequeira se barrió y apenas pudo desviar el balón con el taco derecho en el remate de Jeikel Medina, pero pegó contra el poste.

"Ahorita sí estaba bastante inflamadillo, me he estado aplicando bastante hielo, por recomendación del doctor (Alfredo Gómez) para que desinflame y que el dolor vaya disminuyendo", expresó el futbolista.

Contó que al ver la repetición de esa acción, no podía creerlo.

"Se me vino a la mente muchas cosas, porque sí fue una jugada bastante aparatosa y agradezco que fue esa parte del cuerpo la que me golpeé y no quizás la costilla o la cabeza, que hubiese sido peor, pero se sacaron esos puntos que era la idea", destacó Sequeira.

Con esa jugada salvadora, el volante terminó de ganarse a la afición manuda, que en ese instante comenzó a elogiarlo en redes sociales.

Sin embargo, él mantiene los pies en la tierra.

"No me fijo en eso, me enfoco más en lo que me dicen los compañeros, en el apoyo de ellos, en lo que me indica el entrenador, el cuerpo técnico, pero no soy de andar viendo las redes, sea algo positivo o negativo, no me fijo".

Aunque este Verano ha sido un dolor de cabeza para Alajuelense, Sequeira ha sido uno de los puntos altos en el equipo de Benito Floro.

"Tal vez a nivel de equipo no ha sido lo que se esperaba o lo que queríamos; a nivel individual ha sido uno de los objetivos que me propuse desde que se inició el torneo, poder estar a un nivel jugando los partidos, tener regularidad, que da la confianza y la motivación para venir en el día a día a los entrenamientos, prepararse para los partidos y esa confianza que da el entrenador, el cuerpo técnico, los compañeros, para estar en el equipo y sumar esos minutos que he jugado", apuntó.

Y agregó: "Siento que los goles nos empezaron a llegar un poco tarde, porque en partidos anteriores el equipo jugaba a como se está jugando ahorita, pero no llegaban esas ocasiones de gol y por ahí se nos complicaban los encuentros, entrábamos en desesperación, pero contra Saprissa y Carmelita llegaron las anotaciones y eso es lo que nos dio el impulso".

Según Sequeira, en Alajuelense están decididos a imponerse este miércoles en Ciudad Quesada y a sumar de a tres el próximo domingo contra la UCR, a las 2 p. m. en el Morera Soto.

"Seguimos con el mismo objetivo de ganar estos partidos, independientemente de lo que pase en otros encuentros, el objetivo de nosotros es ganar, con la misma disposición que hemos ganado estos dos encuentros anteriores", acotó.

Cierre ajustado. Kenneth Cerdas asegura que este cierre de campeonato se convirtió en la mejor etapa del Verano.

"Son partidos complicados por como se está dando el cierre tanto arriba como abajo, todos los equipos están buscando ganar esos seis puntos y por lo tanto no van a dejar nada al azar", vaticinó el volante.

Además, pronosticó un juego de dientes apretados entre norteños y liguistas.

"San Carlos es un gran equipo y tiene un muy buen plantel, por la situación en la que están tienen que redoblar esfuerzos y tenemos que ser muy precavidos con eso".

Para él, sin faltarle el respeto a los sancarleños, Alajuelense no puede sacar otro resultado que no sea el triunfo, porque su propósito es ratificar el buen cierre de torneo que pretenden.

"Tal vez fue un poco tarde el momento en el que encontramos nuestra mejor versión y empezaron a salir las cosas porque comenzamos a hacer goles y concretar jugadas, entonces fue un poco tardía la reacción, pero por lo menos ya rompimos esa racha negativa que traíamos", citó.

Los manudos también piensan en la Liga de Campeones de la Concacaf, pues en la tabla acumulada se encuentran a cuatro puntos de Limón, que en este momento ostenta la tercera plaza.

"Pienso que pase lo que pase tenemos que ganar los dos partidos que faltan, teniendo posibilidades o no por un tema de dignidad, de respeto a la afición, de respeto a la institución, de respeto a nosotros mismos. Nos merecemos cerrar bien el torneo", recalcó Cerdas.











