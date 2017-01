Luis Sequeira responde a la capitanía de Alajuelense con buen fútbol

El liguista es uno de los puntos altos

El destino hizo que la realidad de Luis Sequeira diera un giro radical, y actualmente vive un buen momento con Alajuelense.

El volante estaba cedido a Carmelita en condición de préstamo, pero en un fogueo previo al Invierno pasado, atrapó la atención del extécnico rojinegro José Giacone, quien de inmediato pidió que el jugador retornara al bando manudo.

Puede jugar de lateral, pero en selecciones menores siempre ejerció el rol de volante de contención, puesto que desempeña con solvencia en la Liga de Benito Floro.

Aunque en el equipo hay otros jugadores que tienen un poco más de colmillo y rodaje, como Luis Miguel Valle, Allen Guevara, Jameson Scott y José Luis Cordero, en este momento la cinta de capitán en la Liga es propiedad de Sequeira.

El volante portó ese gafete en los 90 Minutos por La Vida y luego quedó en evidencia que no era algo circunstancial.

Repitió en el partido que Alajuelense perdió en casa ante Santos (1-2), en el amistoso contra Puntarenas FC en la Olla Mágica, ganado por los manudos (3-4), y en el empate a domicilio contra Limón (2-2).

Al consultársele a Benito Floro por qué se inclinó por Sequeira para que asumiera ese puesto de liderazgo en el inicio de este Verano, el técnico asturiano respondió: "Porque es un futbolista que los técnicos que estaban en la institución me dijeron que podía serlo, especialmente Wílmer (López)".

Además, Floro reveló que esa elección también se amolda a los lineamientos de su propio librillo.

"Yo normalmente suelo utilizar un volante (como capitán), porque es el que tiene más don de mando y, además, está en una forma francamente positiva", destacó el estratega.

Incluso, esas palabras dan para pensar que Sequeira podría mantenerse como capitán en el torneo, porque de los jugadores manudos que se encuentran en la Copa Centroamericana, ninguno es volante. La Sele la integran el arquero Patrick Pemberton, el lateral Cristopher Meneses y los centrales Michael Umaña y Kenner Gutiérrez.

La respuesta de Luis Sequeira a esa capitanía genera satisfacción en el cuerpo técnico de los rojinegros.

El 25 manudo siempre está cerca de cada acción, trata de acomodar a sus compañeros, se acerca con respeto al árbitro cuando cree que es necesario y, además, se soltó a jugar.

Eso lo evidenció con el gol que le marcó a Limón el sábado pasado.

"Lo de la anotación es importante, lastimosamente no se consiguió lo que el equipo venía buscando, que eran los tres puntos. Aquí no queda más que seguir adelante y levantar la cabeza, porque este miércoles tenemos otro juego importante de visita contra Liberia", apuntó Sequeira.

Confesó que en este torneo se siente con mucha confianza.

"Yo he estado entrenando bien, me he preparado bien y aquí lo más importante es el equipo, es la unión y seguir creciendo".

Pese a que la Liga aún no gana en el Verano, el capitán de los erizos asegura que el equipo cada vez se ve mejor.

"Vamos poco a poco, con los entrenamientos, con la idea del profe, ya la vamos agarrando más y aquí lo importante es recuperarnos bien, ante esta seguidilla de partidos", finalizó Sequeira.

Continúa la maratón de kilómetros para la Liga

El arranque del Verano es complicado para Alajuelense, no solo por los partidos y por iniciar un nuevo proceso con Benito Floro.

Los manudos tienen que lidiar con un inicio de torneo que implica muchos kilómetros.

Antes de ir a Limón, los erizos se desplazaron a Puntarenas para sostener un fogueo contra los chuchequeros.

En esos dos viajes, los rojinegros acumularon 560 kilómetros en autobús.

Y este martes viajarán a Liberia.

"Es cansado por el viaje, trae mucho desgaste físico, se tiene que compensar con la alimentación, descanso y buena alimentación, esos son pilares para recuperar bien", comentó el lateral derecho Steve Garita.











