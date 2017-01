Peruano Luis García rechaza oferta de Alajuelense

Benito Floro lo quería

En Alajuelense estaban decididos en contratar al mediocampista peruano Luis García. Se creía que estaba a un paso de fichar con los manudos; sin embargo, no aceptó la oferta.

"Lo de Alajuelense ya lo descarté, sí me hicieron una propuesta, pero decidí quedarme acá. Yo ya arreglé para jugar con un equipo de Perú", expresó García en charla telefónica con La Nación.

Y agregó: "No llegamos a un acuerdo económico, al final yo hablé con Benito Floro, me llamó, estuvimos hablando unos días, pero no llegamos a un acuerdo económico y tenía una propuesta que estaba manejando acá en Perú, ya arreglé y ya estoy entrenando acá con el equipo".

Unos lo describen como un extremo derecho, pero la prensa deportiva inca lo cataloga más como un 10, al punto de que lo bautizaron como El Andrés Iniesta de Perú.

García admitió que la posibilidad de jugar con Alajuelense le llamaba la atención.

"Se trataba de un proyecto serio, más con Benito Floro, que es un buen entrenador, pero al final uno tiene que ver su bienestar económico, profesional y tuve que conversarlo con la familia y decidí quedarme acá, pero igual estoy agradecido por el interés de tenerme en cuenta para llevarme allá", mencionó.

Contó que él no conoce a Floro.

"El contacto fue por medio de un empresario que consiguió mi número y me llamó directamente, estuvimos conversando y fue cuando me preguntó si yo tenía ganas e interés de irme para allá, estuvimos hablando días, me llegó una propuesta, pero yo la agradecí, dije que iba a analizarla para tomar una decisión, no quería apresurarme y opté por quedarme acá".

Luis García jugó la temporada pasada con el Municipal y ya fue presentado con el club Melgar.

En cuanto a refuerzos, la única opción firme que manejan los rojinegros en este momento es el volante ofensivo nicaragüense Juan Ramón Barrera, a quien firmarían una vez que finalice la Copa Centroamericana, en Panamá.











