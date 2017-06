Kenneth Dixon pasa del calvario de una grave lesión al reto de quedarse en Alajuelense

Alajuela

Kenneth Dixon se quitó un gran peso de encima cuando el doctor Alfredo Gómez le dio el alta médica después de sufrir una ruptura de ligamento en la rodilla derecha que lo sacó de las canchas en parte del Invierno 2016 y todo el Verano 2017.

El atacante inició pretemporada con Alajuelense este lunes y ahora su gran reto es quedarse en la Liga.

Después de que militó con Santos, los rojinegros lo ficharon en el Invierno 2015, pero a partir de ese torneo se convirtió en el blanco de las lesiones.

En ese campeonato tan solo sumó 30 minutos, distribuidos en dos juegos.

Para el Verano 2016 vio acción en nueve partidos, para un total de 278 minutos y en el Invierno 2016 Alajuelense lo prestó a Santos, club con el que jugó 216 minutos en seis juegos.

"Es un regreso esperado por mí, más por esta lesión y por lo que ha pasado, que tuve que salir de préstamo. Creo que lo vengo a afrontar de la mejor manera y vamos a trabajar para quedarnos en el equipo y pelear un campo en el once", comentó Dixon.

Para el delantero de 23 años, las cosas no han sido fáciles.

"Esto me ha marcado demasiado, creo que he tenido demasiadas lesiones llegando a esta institución, ha sido una de las etapas más duras que he tenido que superar en mi carrera, pero afrontándolo de la mejor manera me ha enseñado mucho, me enseñó a tener fuerza para salir adelante", mencionó.

Como durante todo este tiempo él se encontraba en el proceso de recuperación, ahora empieza otra lucha, porque su deseo es permanecer en el club manudo.

"Con Benito (Floro) prácticamente no he trabajado nada, va a ser mi primera vez de entrenar con él, voy a comenzar de cero con él. No hemos tenido la experiencia de trabajar juntos y yo voy a hacerlo de la mejor manera, como siempre lo he hecho y esperar la decisión que él tome".

Y agregó: "Todos los jugadores vienen con eso, hay que trabajar fuerte para quedarse en el equipo, el equipo está convencido de lo que quiere, creo que habrá buena competencia y hay que trabajar fuerte para poderse quedar en este club".

Dixon se siente en deuda con la afición, porque desde que llegó a la Liga no se ha podido mostrar como él quisiera.

"A la afición le debo mucho, siempre me han apoyado en las buenas y en las malas, estoy en deuda con ellos, en este campeonato, si Dios me da la oportunidad de afrontarlo de la mejor manera, voy a trabajar fuerte para recompensarles lo que han hecho por mí", citó el atacante.