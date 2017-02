Kenneth Cerdas agarra más confianza al marcar su primer gol con Alajuelense

El domingo jugaría su primer clásico

Heredia

Noche fría y muy ventosa en el estadio Eladio Rosabal Cordero; corre el minuto 82 del partido entre Belén y Alajuelense y una acción inclina la balanza.

Luis Miguel Valle le sirve un pase a Kenneth Cerdas para que sin pensarlo mucho remate con elegancia y seguridad desde fuera del área con la pierna derecha y de inmediato anide el balón en la portería de Luis Torres.

Esa es la descripción del gol que le deparó los tres puntos a Alajuelense contra Belén (1-2) y corresponde a la primera anotación de Cerdas con la Liga.

"Estoy muy feliz, fue un gran desahogo, en lo primero que pensé fue en mi familia que estaba en la gradería y más feliz todavía al saber que puse al equipo arriba en el marcador", manifestó el 29 rojinegro.

El volante apenas tenía 15 minutos de estar en la cancha, porque ingresó en el 67' como sustituto de Jean Carlo Agüero y ese estreno en la lista de jugadores que han anotado con la Liga lo llena de confianza en la víspera de lo que será oficialmente su primer clásico nacional.

"Venimos en ascenso, por dicha rompimos esa racha negativa que traíamos y ahora el fin de semana viene un partido muy importante. Uno no sabe las vueltas de la vida, siempre me he preparado como si me tocara jugar, aún sabía que iba a la gradería o a la banca; en este clásico hay más oportunidad y hay que sacarle provecho", citó el futbolista de 21 años.

Para él, el clásico de este domingo a las 4 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa será muy animado.

"Los dos equipos pasan un buen momento, creo que va a ser un bonito partido, dos equipos muy completos que van a darlo todo en la cancha", acotó el futbolista.

Ese gol no solo alegró a Cerdas, todos sus compañeros celebraron con él, porque saben lo que a le ha costado llegar a donde está y que el año pasado tan solo necesitaba que se le diera una oportunidad para mostrarse, algo que se le negó.

"Considero que es uno de nuestros jugadores junto con (Bryan) Jiménez, Arturo (Campos), Darío (Alfaro) con un presente ya real, que tiene buen juego y que lógicamente tiene que seguir mejorando muchas cosas que él ya sabe, son dos o tres cosas que ya sabe que son fundamentales y que además del gol, las ha empezado a hacer", afirmó el técnico liguista Benito Floro.

La intención del asturiano es que Cerdas siga creciendo en su juego, pero que tras este gol, mantenga los pies en la tierra.

"Indudablemente con todos los chicos hay que ir con pies de plomo para que cuando hacen una cosa bien no se empavonen y cuando no les salen tan bien no se achiquen ni se arruguen, eso es importante", reseñó.

Sin embargo, Floro tampoco puede ocultar la realidad y mencionó que Cerdas marcó "un gol de categoría, de clase y no solo eso, sino los minutos que ha jugado ha estado muy bien, igual que Jiménez, y eso es realmente positivo".

En cuanto a las palabras de Floro, Cerdas comentó: "El míster es un entrenador al que le gusta que uno le ponga atención y trabaje sobre lo que él le dice, entonces en estos dos últimos partidos me enfoqué en eso".

En lo que va de este Verano, Kenneth Cerdas ha jugado 324 minutos con Alajuelense y para el domingo quiere jugar en lo que sería su primer clásico nacional.











Comparta este artículo Deportes Kenneth Cerdas agarra más confianza al marcar su primer gol con Alajuelense Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Kenneth Cerdas agarra más confianza al marcar su primer gol con Alajuelense Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.