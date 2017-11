Alajuelense volvió a convocar a Kenner Gutiérrez y Cristopher Meneses

Después de que fueron excluidos del clásico, el central Kenner Gutiérrez y el lateral izquierdo Cristopher Meneses son dos de los jugadores convocados por Alajuelense para el partido de este miércoles contra Pérez Zeledón en San Isidro de El General.

Inclusive, uno de ellos será titular.

Meneses podría volver al lateral izquierdo por la suspensión de dos partidos que le impuso la noche del lunes el Comité Disciplinario al santalucense Kurt Frederick.

Aunque quedaron fuera del clásico, los dos sí estuvieron presentes en el Estadio Ricardo Saprissa y vieron desde el palco el partido que finalizó con un triunfo morado por 2-0.

La ausencia de ellos en ese encuentro sembró dudas entre los aficionados y crecieron las especulaciones, principalmente por los últimos discursos de Wílmer López, quien señaló que algunos jugadores no se habían dado cuenta de que estaban en Alajuelense y que a otros se les había olvidado.

Además, la propia Junta Directiva y la gerencia deportiva indican que ya hay decisiones tomadas, pero que las anunciarán en el momento oportuno.

Después de la práctica matutina de este martes en el Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares, Pablo Gabas también viajó a Pérez Zeledón con el equipo; quien no lo hizo fue Luis Miguel Valle.

La baja de la Liga para este miércoles es Jake Beckford, quien desde el lunes recibe terapia por un dolor en la rodilla.

Después de cuatro partidos sin jugar, Bryan Jiménez es el principal candidato para ser el compañero de ataque de Jonathan McDonald.

"Tenía varios partidos de no jugar, la verdad fue bastante duro para mí, habían compañeros que llegaban a hablarme, a motivarme y siempre seguí entrenando igual para cuando se me dé la oportunidad aprovecharla", reseñó Jiménez.

El delantero afirmó que la clasificación no es imposible para la Liga.

"Estamos a seis puntos de Pérez Zeledón, ganando quedamos a tres, pero de nada nos sirve hablar, hablar y hablar y no ganar".

Jiménez apenas suma 195 minutos jugados en este Apertura y por eso este miércoles quiere demostrar que él puede aportar bastante.

"Es un poco llegar al barrio donde uno vive y ver personas que preguntan por qué uno no juega. Eso me motiva a venir a entrenar más al otro día y hacer las cosas bien para que cuando me toque, hacer goles aquí en la Liga".

Confesó que hubo un momento en el que sí sintió que el mundo se le vino encima.

"Yo me decía 'me senté solo', pero aparecieron (Jonathan) McDonald, Patrick (Pemberton), (Pablo) Gabas y (Cristopher) Meneses de que me motivara, que no me echara para atrás, porque todos íbamos por el mismo camino y me motivaron. Me 'agüevé', pero el otro día vine a entrenar bien, yo veía que entrenaba bien. Pero es que está Mac y si se juega con un solo punta él está por encima de mí, pero si me toca un minuto o ser titular lo voy a hacer de buena manera", recalcó Jiménez.

Por su parte, el volante Din John Arias está listo para volver a jugar en una cancha que conoce bastante bien, pues antes de fichar con la Liga jugaba con Pérez Zeledón.

"Estamos para dar la cara a lo que se venga, a lo que sea, somos seres humanos y podemos fallar, pero siempre trataremos de revertir las cosas. Creo que no nos ha acompañado la suerte, en todos los partidos corremos y hay un desgaste físico enorme", indicó.

Agregó que en Alajuelense siempre hay presión, "pero tenemos que dar lo mejor de nosotros en todo momento y queremos salir de esto lo más pronto posible".

Según Arias, más allá de lo que hagan los demás, en la Liga aún se tienen fe de clasificar a la cuadrangular.

Alajuelense marcha en la sétima casilla del Apertura, con 21 puntos.