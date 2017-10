A Kenner Gutiérrez nunca lo habían expulsado: ‘Sé que me equivoqué, lo admito públicamente’

Alajuela

Ya volvió a jugar después de la expulsión que sufrió en Limón, pero el defensor de Alajuelense Kenner Gutiérrez confiesa que esa acción lo marcó porque nunca había visto la cartulina roja en la Primera División.

"Es mi primera vez, hasta ahora, hasta yo mismo me sorprendí cuando vi la repetición porque soy un jugador muy tranquilo, la verdad no soy malintencionado ni mucho menos, pero creo que el calor y las circunstancias me llevaron a eso y espero en Dios aprender mi lección, fueron dos partidos, fueron bastantes, sé que me equivoqué, lo admito públicamente, ese tema ya lo dejé atrás y fue un aprendizaje para mí", apuntó el central.

Gutiérrez contó que él no es de los jugadores que acostumbran a pasar diciéndole cosas a los árbitros, pero ese día algo atípico le sucedió.

Según el reporte arbitral de Keylor Herrera, el futbolista le expresaba: "Qué malo que sos, qué malo que sos" y ante eso, lo expulsó.

"Fue un error mío, no lo puedo ocultar, siempre de los errores hay que sacar lo positivo, ese día estaba muy caliente, una cancha complicadísima, una cancha en la que se da mucho contacto y me salí un poco de mis casillas, a cualquiera le puede pasar y en este caso me tocó a mí, no debería ser así, porque hay mucha afición viendo el partido, muchos niños y uno tiene que mandar un claro ejemplo y yo creo que me equivoqué, lo admito, y de los errores hay que sacar algo positivo", citó.

Y agregó: "Hay que tratar de mantener la calma y si por ahí estoy fuera de mis casillas, pues mejor ir a la banca a tomar un poco de agua y tranquilizarme porque no es sano dejar al grupo con diez, máxime que el torneo está muy cerrado y perder a un hombre es prácticamente una irresponsabilidad por parte de la persona que lo haga y hay que pensar más fríamente".

Kenner espera servir de espejo para que sus compañeros vean lo que le sucedió a él y que también mantengan la calma en los juegos.

"Vienen partidos cerrados, contra rivales directos y cada vez se complica más la tabla de clasificación y si queremos estar ahí, todos esos detalles cuentan".

Alajuelense visitará este sábado a Herediano, a partir de las 8 p. m. y según él, la Liga irá a proponer.

"Hay que ir a buscar los tres puntos, sabemos que es una cancha complicada, ante un rival que está haciendo bien las cosas, que está de líder y eso lo hace aún más difícil, pero tenemos que ir con la convicción, con la actitud, con las ganas de sumar porque es un rival directo y vamos a dar un golpe".

Gutiérrez también dijo que en esta semana, Alajuelense hizo muchos ajustes en la defensa.

"Se venían haciendo cosas muy buenas. Hablaba con mis compañeros y en estos dos partidos atrás cometimos errores que no veníamos haciendo, pero se pueden corregir, se trabajaron ya en esta semana y esperar en Dios que no sucedan más y tratar de ir mejorando".

El defensa mencionó que el grupo ha asimilado bien la idea de Wílmer López.

"Eso es importante para nosotros y en la parte defensiva lo hablamos con Mauricio (Montero), que tenemos que darle solidez a la parte de arriba y a todo el equipo, porque si se mantiene el cero atrás, es muy importante para los objetivos que se quieren y la parte de arriba en cualquier momento anota un gol. Hay que dar esa confianza al equipo y estamos trabajando para ello", finalizó.