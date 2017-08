Wílmer López y Chunche quieren a Kenner Gutiérrez como líder en la zaga de Alajuelense

Turrúcares

Una de las primeras decisiones tomadas por Wílmer López fue en conjunto con Mauricio Montero.

Ambos son del pensamiento de que para tapar los huecos defensivos y tener más seguridad atrás, Kenner Gutiérrez debe retornar a su puesto de central.

El futbolista tiene ocho meses de desempeñarse en la Liga como volante de contención.

Durante ese tiempo dio la talla y hasta fue el mejor hombre de los erizos en el torneo pasado.

Sin embargo, el Pato y el Chunche le hicieron ver que es en la retaguardia donde debe jugar.

"El profe Wílmer quiere que trabaje ahí, tengo que estar anuente a jugar donde me ocupe, sea atrás, de contención o donde sea, todos estamos pensando igual. Donde sea que nos necesite el profesor hay que tener la mayor disposición y todas las ganas del mundo para sacar esto adelante", comentó Gutiérrez.

Ya le había encontrado el gusto a su puesto en el medio del campo, aunado a que tiene un remate potente y puntería para anotar.

Sin embargo, cuando lo convocan a la Selección Nacional, Óscar Ramírez lo llama como defensa y no como contención, puesto en el que lo usaba Benito Floro.

"Lo tomo con el mismo profesionalismo que como subí a la contención, donde él me ocupe yo estoy anuente a jugar con todas las ganas, con toda la disposición. No es un puesto nuevo para mí, ahí me di a conocer y estoy contento, si me toca trabajar ahí daré lo mejor", reseñó.

Además, él sabe que el reto que le plantean es convertirse en el líder de la defensa rojinegra.

"Soy uno de los jugadores con más experiencia ahí atrás, con más tiempo en la institución de estar ahí atrás. Si me toca asumirlo, lo voy a hacer de buena manera. Todos partimos de cero, todos tenemos las mismas posibilidades y hay que ponérsela difícil al profesor", destacó Gutiérrez.

Inclusive, en la primera práctica liguista a cargo del Pato, Kenner Gutiérrez se entrenó con los defensas de una vez, bajo el mando de Mauricio Montero.

Al consultársele al Chunche si el futbolista se quedará como defensa, entre risas respondió: "Creo que sí".

"Ahí estará en muchos partidos, en otros Wílmer lo puede usar de contención porque tiene la doble función, pero la mayoría de los partidos los va a jugar ahí por el liderazgo, por el manejo que tiene y por los años que tiene de jugar ahí. Él tiene liderazgo y voz de mando y sabe el teje y maneje de la parte de atrás", apuntó Montero.

Para él, el secreto de una buena defensa es orden, atención y movimientos.

"La línea de cuatro tiene que estar tan coordinada que en un segundo, un paso que usted no dé puede evitar un gol o pueden hacérselo, de eso se trata la línea de cuatro", explicó.

Dijo que tiene que haber alta intensidad, pero también guías dentro del terreno de juego que sepan lo que hay que hacer y por eso es que él ve tan necesaria la presencia de Gutiérrez en la zaga.