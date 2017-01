Nicaragüense Juan Ramón Barrera está muy cerca de Alajuelense

Es un volante ofensivo

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El nicaragüense Juan Ramón Barrera está muy cerca de convertirse en uno de los primeros fichajes de Alajuelense bajo la dirección técnica del español Benito Floro.

La Nación supo que el futbolista de 27 años, a quien lo conocen como El Iluminado, firmaría con los manudos una vez que termine su participación en la Copa Centroamericana, que arranca este viernes en Panamá.

A pesar de que el Comunicaciones de Guatemala pretende renovarle el contrato y que Saprissa también preguntó por él, el futbolista está decidido a vestirse de rojinegro porque la oferta es más atractiva y porque su carrera comenzó en las ligas menores de Alajuelense.

Entre 2008 y 2009 militó en el fútbol pinolero con el Walter Ferreti, pasó al Tauro de Panamá y jugó en el Petare de Venezuela.

LEA: Jossimar Pemberton: 'Ahora vuelvo con más madurez a Alajuelense'

Luego retornó a su país y tras un torneo con el Real Estelí se marchó al SC Rheindorf Altach de Austria, club que jugaba la Europa League, pero como ahí sumó pocos minutos retornó a Centroamérica, con los cremas.

"Es un jugador explosivo, fuerte en el marcaje, sabe cómo conducir la pelota, es bastante preciso en los pases y sobre todo, es un jugador que además de tener buen trato del balón, posee olfato de gol y esa es una de sus grandes virtudes, porque es un volante de ataque", expresó Letzira Sevilla, periodista del sitio web NicaSports.

Juan Ramón Barrera es el capitán de la selección de Nicaragua.

ADEMÁS: Alajuelense ya tiene el 95% de los requisitos para inscribir a Benito Floro ante la Unafut

"Había mucha incertidumbre porque él ya está nacionalizado guatemalteco y jugaba allá en Comunicaciones, se integró tarde para la Copa Centroamericana, entonces se estaba a la expectativa de qué pasaría si él no llegaba porque es uno de los referentes de la selección y la gente le tiene mucha confianza", explicó.

Además, apuntó que fuera de la cancha es una persona bastante sencilla.

"A pesar de que de la única vez que Nicaragua clasificó a la Copa Oro, él es el único jugador que sobrevive de esa generación, lo hemos visto crecer de una manera increíble", relató.

Con calma. Según el vocero de Alajuelense, Ferlin Fuentes, el club busca un contención, un lateral derecho y un delantero.

Por lo tanto, la Comisión Técnica como el estratega manudo trabajan en tener los fichajes lo más pronto posible.

"De nombres realmente es prematuro hablar, lo cierto del caso es que Benito Floro quiere traer refuerzos que marquen diferencia con respecto a lo que ya tiene a disposición en el plantel y ha sido muy minucioso al consultar las referencias de cada jugador. Aparte de lo deportivo, también está el plano personal", mencionó Fuentes.

TAMBIÉN: Benito Floro: 'Estos chicos tienen fútbol'

Dijo que el propio Floro hace hincapié en que eso no le precisa, porque "está contento con el equipo que tiene y no quiere fallar en cuanto a la elección de los refuerzos".

En Alajuelense no corren porque tienen tiempo para tomar decisiones.

Lo que sí aclaró es que el panameño de 35 años, Felipe Baloy, no está siendo valorado.

"Baloy es un jugador reconocido en el área, pero hasta donde tengo entendido no está siendo valorado por la dirigencia, la Comisión Técnica y el entrenador, pero decir que no definitivo sería aventurarse porque en el fútbol cualquier cosa puede pasar. De momento, el nombre de Felipe Baloy no se ha escuchado acá de manera oficial".

Y en cuanto a Barrera, reseñó que la situación es la misma.

"Conversar de nombres ahorita es un poco prematuro. Lo que puedo decir es que se están tratando de tomar decisiones certeras para que los jugadores que logren incorporarse en los próximos días al club vengan a aportar y a marcar diferencia", insistió.

Incluso, puede ser que algún futbolista nacional llegue a la Liga.

"El propio Benito ha sido enfático en que no descarta tampoco jugadores que sean del ámbito local. La iniciativa es que sean extranjeros, Alajuelense todavía tiene plazas que llenar en cuanto a lo que son las plazas de extranjeros, pero no se le cierran las puertas a los jugadores locales", finalizó Fuentes.











Comparta este artículo Deportes Nicaragüense Juan Ramón Barrera está muy cerca de Alajuelense Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Nicaragüense Juan Ramón Barrera está muy cerca de Alajuelense Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.