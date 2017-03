Promesa de Alajuelense de 15 años hará pasantía en equipo francés

Lo representa Joaquim Batica

Alajuelense podría tener en sus ligas menores un talento de exportación, quien este domingo viajará a Europa.

Se trata del volante José Paulo Rodríguez Santamaría, quien tiene 15 años y hará una pasantía de una semana con el Grenoble Foot 38, de la cuarta división de Francia.

Según la oficina de comunicación de la Liga, las cualidades futbolísticas de este creativo llamaron la atención del equipo galo, y fue su representante, Joaquim Batica, quien hizo todo lo necesario para que el tico sume esta experiencia internacional.

"Es motivante, una experiencia única, saber cómo es el nivel del fútbol internacional, voy a ir allá a darlo todo", expresó Rodríguez, quien es oriundo de San Ramón y cursa el décimo año.

"Me considero un hombre inteligente con la bola, tranquilo, me gusta dar buenos pases y rematar, más que todo tener el balón", contó.

Además, asegura que inspira su fútbol en Bryan Ruiz, el capitán de la Tricolor.

"Me gusta mucho el fútbol de Bryan Ruiz, me guío con él, me gusta mucho como juega en el club y en la Selección; es alguien a seguir".

Y agregó: "Mi familia siempre me apoya en todo, desde que llegué aquí; con esta oportunidad aún más, me dicen que deje el nombre de la familia en alto".

Este volante es pupilo de Mauricio Montero y dice que de Chunche aprende cosas nuevas todos los días.

"Él siempre me da consejos, me dice que tengo que mejorar y cambiar, y yo por supuesto que siempre tomo sus palabras", finalizó.

