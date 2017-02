José Luis Cordero de cara al clásico: 'Sé que me van a gritar y me van a silbar'

Jugará por primera vez en la Cueva vestido de rojinegro

"Desde ya estoy mentalizado en que no me van a tratar muy bien y en lo personal eso a mí me llena de confianza", afirma el volante de Alajuelense

En años anteriores fue ficha del Saprissa, pero José Luis Cordero está listo para jugar este domingo su primer clásico vestido de rojinegro.

Llega con ritmo, con gol y motivado porque la Liga logró encarrilarse.

Cordero volverá a la Cueva, esta vez convertido en una ficha importante en la formación de Benito Floro y él está claro en cómo será su recibimiento.

"Sé que me van a gritar y me van a silbar", manifestó el 10 de Alajuelense.

"Desde ya estoy mentalizado en que no me van a tratar muy bien y en lo personal eso a mí me llena de confianza, que me griten o me silben", destacó.

Incluso, él comenzó a jugar su propio clásico desde que se acabó el juego en Heredia contra Belén.

"Ya mentalmente uno empieza a visualizar las cosas, a ver todo alrededor de lo que se da cuando uno llega al estadio y me gusta lo que va a pasar, porque me motiva más y esperamos hacer un buen partido".

El miércoles, Cordero marcó el primer gol de la Liga y dice que eso le da confianza para este juego ante Saprissa.

"Llego con mucha ilusión, estoy muy contento de poder jugar un clásico y motivado, estamos preparados, será un partido intenso, de ida y vuelta por lo que estamos demostrando en la cancha, que estamos jugando bastante bien y esperando que podamos sacar el resultado".

Además, sabe que una acción suya puede marcar diferencia.

"Ojalá pueda hacer un gol en el clásico, una de mis virtudes es el remate de fuera del área y hay que tratar de ponerlo en práctica en cada partido y ojalá que Dios me dé la oportunidad de anotar este domingo", reseñó José Luis Cordero.











