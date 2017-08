José Luis Cordero: 'Nunca tuve ningún problema con él (Benito Floro)'

Turrúcares, Alajuela

Benito Floro puso a prueba la paciencia de José Luis Cordero y eso es algo que el 10 de Alajuelense le agradece hoy a su exentrenador.

En lo que fueron los primeros juegos de la Liga durante este semestre, el volante no fue tan regular, como sí lo había sido en el torneo anterior.

Parecía que algo ocurría y que existía alguna molestia deportiva de Floro con el volante creativo, pero eso algo que el futbolista niega.

"Yo sinceramente nunca tuve ningún problema con él, nunca tuvimos una discusión, ningún malentendido, pero ya de parte mía ese tema lo tengo que cerrar porque necesito enfocarme en el día de hoy y comenzar a aportarle al grupo", manifestó Cordero, luego de que concluyó la primera práctica de la Liga a cargo de Wílmer López.

Aparte de que no lo llevó a Honduras y de que Chama se había convertido en un cambio recurrente para el español, el volante quedó fuera de convocatoria para el último juego disputado por los erizos.

"Simplemente decisión táctica de parte del señor, pero al final siempre tenía que apoyar a mis compañeros en lo que yo pudiera", citó.

Aunque sí confiesa que ver el partido desde el palco del Colleya Fonseca fue un trago muy amargo para él.

"Me dolió mucho, uno es un ser humano y siente las cosas, pero ese capítulo para mí murió, ya lo enterré, estoy contento y con ilusión nueva para afrontar lo que se viene porque es importantísimo", indicó.

Cordero asegura que tampoco le guarda ningún rencor a Benito Floro.

"No, para nada, resentimiento no, esto es fútbol y esas cosas suelen pasar, hay que agradecerle a él que fue profesional su trabajo, en todo lo que hizo yo me siento muy agradecido y yo creo que ahora con nuevos aires, con un nuevo método de trabajo, tenemos que enfocarnos solo en eso y en que el grupo empiece a sumar de a tres", recalcó.

Al consultársele si él tenía química con Floro, respondió: "En lo que yo tengo de jugar fútbol nunca he tenido una relación de salir con los entrenadores, de mensajearnos o de estar hablando extra trabajo, yo siempre me enfoco en trabajar y acatar las órdenes".

Y agregó que durante los últimos ocho meses "nunca vi un exceso de confianza, en lo personal siempre voy a estar agradecido con lo que el señor me enseñó a nivel personal, uno nunca tiene que ser así y hay que esperar que esto marche bien por el bien del grupo".

En lo que va del Apertura 2017, José Luis Cordero ha jugado 212 minutos con Alajuelense y después de no ser tomando en cuenta para el último partido, pretende ganarse un cupo para el clásico del domingo, a las 11 a. m., contra Saprissa.

"El grupo tiene un nuevo aire y esperemos que sea para el bienestar de la institución. Yo siempre me esfuerzo para entrenar bien y ser tomado en cuenta en la titular, pero al final de la semana los entrenadores tomarán la decisión. Nos queda trabajar fuerte y redoblar esfuerzos", finalizó Cordero.