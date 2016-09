Alajuelense cree en la palabra de José Guillermo Ortiz

El delantero no quiso firmar la renovación

Alajuela

A Liga Deportiva Alajuelense le cuesta entender la posición del delantero José Guillermo Ortiz, pero según el gerente deportivo del equipo, Víctor Badilla, ellos creen en la palabra del jugador, cuando asegura que no ha firmado ningún contrato con el Club Sport Herediano.

Este martes, la dirigencia manuda se reunió con el atacante; le mejoraron las condiciones y el futbolista no quiso firmar la renovación.

"Él y su agente nos han dicho que no han firmado con ningún equipo y entonces partimos de ese hecho", manifestó Víctor Badilla en la sala de prensa de la Liga.

"Hemos estado en negociaciones desde hace quince días con el agente el y jugador y este martes llegamos casi a estar de acuerdo en todas las necesidades que ellos tenían tanto en salario, tanto en cláusulas y en muchas cosas que nos han solicitado y llegamos a ese punto", contó.

Sin embargo, todo se mantiene igual y el contrato del delantero con la Liga finaliza en diciembre.

"A hoy no tenemos firmado ningún acuerdo con Ortiz y así está la situación del caso de este jugador", aseguró Badilla, quien luego respondió una serie de consultas.

-- ¿Ortiz se iría a préstamo a Liberia o San Carlos si no llegara a firmar?

-- Habría que ver, me parece que en esa decisión tiene que entrar el cuerpo técnico y valorar la situación de él, el comportamiento de él, si está bien, si está mal, cómo está el grupo, el tema de la afición de cómo está con él.

Son situaciones que hay que ir valorando para beneficio de nuestros intereses institucionales, está claro que así lo debemos ver.

-- A nivel grupal hay una incertidumbre de saber si firmó o no con Herediano. ¿Cómo lo ha tomado el camerino, qué le han dicho a usted?

-- Hay mucho apoyo de los líderes, ellos han estado hablando con Ortiz de los pros y los contras de la situación, me parece que hay un gran aprecio por él a nivel de grupo y de institución también, pero todavía no tenemos ni un sí ni un no de Ortiz en este momento en el tema de la renovación del contrato.

-- Parece que él también tiene altas posibilidades en la MLS, ¿qué resulta más beneficioso para la Liga, retenerlo, dejarlo ir?

-- En el fútbol he oído de jugadores que tenían grandes posibilidades de irse y nunca se fueron; entonces, en el fútbol, lo único real que hay es la propuesta oficial de un club en la mesa, no sé si tiene propuesta oficial de un club de la MLS o de un equipo de acá.

La propuesta oficial que nosotros tenemos ya se la hicimos ver y es lo que hay en la mesa en este momento para él.

No sé si hay más, pero entre el dicho y el hecho hay mucho trecho y entonces me parece que hasta que no haya una propuesta en su mesa, el resto es una simple información.

-- ¿Qué llevó a un programa oficial de Herediano a anunciar el fichaje de Ortiz si el propio José Guillermo dice que él no ha firmado?

-- No sé cuál fue el objetivo de ellos, qué intentaron hacer, pero me parece que no soy yo al que le tienen que preguntar eso, sino a quien lo dijo, si su fuente es oficial, si es veraz para poder dar una noticia como esta.

Creemos en la palabra de él a hoy de que no ha firmado.

El tiempo dirá si él nos dijo la verdad o si no nos dijo la verdad.

-- ¿Darán algún tiempo para que él de una respuesta y si él no firma, la Liga tendría que buscar otro delantero?

-- Es difícil ahora buscar un delantero porque todos tienen contrato, habría que ir a negociar, es un poco complejo.

La decisión de si se queda o no se queda, si va a préstamo o no, si firma o no, no es fácil y estamos en ese momento. Lo quiero hacer público y comunicarlo de manera oficial para que no se especule.

No hay plazo y me parece que el cuerpo técnico tiene que entrar en esta toma de decisiones.

-- Cuando se presenta una situación así, ¿éticamente qué es lo que tiene que hacer un jugador, porque el reglamento a él lo faculta para firmar con otro equipo si quiere?

Es muy complejo y no solo aquí pasa, ha pasado en muchos equipos de Costa Rica y a nivel internacional, se cree en la parte profesional del jugador, que tiene que dar el máximo y todo eso.

Pero, el entorno a veces es muy complejo; el entorno de Ortiz a hoy es muy complejo a nivel de redes y a nivel de afición, entonces también tenemos que velar por el bienestar de nuestra institución y el bienestar de nuestro equipo.

-- ¿Ortiz sigue contando para Guilherme Farinha en este momento, sigue siendo utilizado?

-- A hoy, sí.











