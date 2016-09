El delantero niega que su futuro ya esté definido

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: José Guillermo Ortiz: ‘No he firmado con Herediano’

Deportes José Guillermo Ortiz: ‘No he firmado con Herediano’

Alajuela

José Guillermo Ortiz es tajante: "Yo no he firmado con Herediano".

El atacante admitió que el campeón nacional sí ha coqueteado con él y que estuvo en contacto con su representante, pero afirma que también existe una posibilidad de renovar con los rojinegros y que, incluso, podría marcharse a la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

Ortiz se presentó este lunes al estadio Alejandro Morera Soto y se entrenó con normalidad bajo las órdenes de Guilherme Farinha.

Después de la práctica, el estratega lo envió a la sala de prensa para que atendiera a los medios de comunicación y diera su versión sobre el tema del momento: ¿firmó o no con Herediano?

El contrato del atacante con los erizos expira en diciembre, pero él insiste en que aún no sabe qué pasará con él.

--Se le vincula con Herediano, ¿se puede afirmar que es real?

--La verdad es que no he firmado con Herediano, sí se han acercado a hablar con mi representante, pero nada más. Yo ahorita estoy vinculado a la Liga, voy a darlo todo por la Liga y todo eso que se rumora es falso.

--¿Ha llegado alguna oferta en términos económicos por parte de Herediano, que sea irrechazable, o qué es lo que lleva a un programa de radio oficial de los florenses a anunciarlo como fichaje?

--Sí se han acercado, la verdad, conmigo no han hablado, hablaron con mi representante, pero sí se han acercado, al igual que con la Liga ya hemos hablado para renovar. Nada más faltan algunas cosas ahí, pero por el momento no he firmado.

--¿Su deseo es permanecer en Alajuelense o está abierto a una oferta de Herediano?

--Yo ahorita estoy al 100% con la Liga, voy a darlo todo y tengo opciones acá en la Liga, en Heredia me han llamado a través de mi representante y también tengo opciones en la MLS, entonces estamos analizando la mejor y esperando en Dios salir de este enredo pronto.

--¿Se le ha creado una atmósfera diferente en el camerino? Estar en la Liga o en Herediano es un nivel similar, ¿se inclinaría más por el extranjero?

PUBLICIDAD

--En el camerino todo está igual, tengo buenos compañeros, son unas grandes personas y están ahí dándome consejos los más grandes. Yo ahorita soy jugador de la Liga y voy a dar el mil por mil por la Liga, espero que esto pase rápido porque ha sido difícil para mí, pero tranquilo, con Dios todo es posible.

--¿La Liga ha hecho algo para tratar de renovarle, mejorándole las condiciones?

--Sí, han hablado con mi representante, estamos negociando, como le digo y nada más estamos afinando unos detalles para ver si renovamos.

--¿Teme que tal vez no lo tomen en cuenta en la Liga, si creen que usted ya está pensando más en otro lado?

--No, como le digo, yo estoy pensando ahorita en ser campeón con la Liga, pero el que se encarga de eso es mi representante. Hemos hablado con la Liga y todo, y nada más esperar. No solo tengo opciones aquí, tengo opciones en la MLS, gracias a Dios, pero de eso se encarga mi representante.

--¿Qué tan diferente fue el fin de semana, porque cuando se dio a conocer que usted al parecer había firmado con Herediano, el liguismo lo tomó muy mal?

--Ha sido muy difícil, para nadie es un secreto que en las redes sociales hay demasiadas cosas, me han insultado, me han dicho de todo, pero eso ya no vale, digamos.

--¿Su representante le ha manifestado a la Liga que ustedes tienen la intención de ir a otro club?

--La directiva sabe que yo tengo opciones en la MLS y Herediano está interesado, pero de eso yo no tengo nada que decirles, porque el que se encarga de eso es mi representante, yo no voy a decirles si voy a firmar con Herediano, si voy a firmar con la Liga o si voy a firmar con la MLS porque el que se encarga de eso es él y yo ahorita voy a dar todo por la Liga.











Comparta este artículo Deportes José Guillermo Ortiz: ‘No he firmado con Herediano’ Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: José Guillermo Ortiz: ‘No he firmado con Herediano’ Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.