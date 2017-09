Wílmer López tiene ocho razones para darle la capitanía de Alajuelense a José Salvatierra

Alajuela

La capitanía de José Andrés Salvatierra en Alajuelense no se debe a una situación fortuita y tampoco se toma como una designación temporal.

Así lo asegura el técnico de la Liga, Wílmer López, quien ve muchas virtudes en el lateral derecho y por eso lo premia con un rol que ni el propio futbolista se lo esperaba.

Sin embargo, el Pato quiso incentivar a un hombre de perfil bajo, pero cumplidor y reveló algunas cosas que pocos saben de Salvatierra.

En la Liga, esa función la ejercían figuras como Pablo Gabas, Patrick Pemberton y Jonathan McDonald.

Desde que el Pato asumió las riendas del León tras la salida de Benito Floro, el volante salió de la formación estelar y ahora siempre aparece como alternativa de cambio.

López también prefiere que el capitán pueda moverse por toda la cancha para estar siempre cerca de las acciones, algo que se le imposibilita al guardián del arco.

Y cuando el estratega de la Liga tiene que cederle algunas cartas a Óscar Ramírez a la Selección Nacional, esa banda queda en manos de Mac.

"Salvatierra tiene un complemento muy bueno para lo que uno busca como capitán y por ahí la inclinación mía para darle la cinta de capitán", afirmó López.

Las razones enumeradas por el Pato son:

1

"Salvatierra es uno de los jugadores líderes dentro del grupo, de los jugadores que más años tiene de estar acá, que viene de nuestras bases de ligas menores".

2

"Es una persona que integra la Selección Nacional".

3

"Si usted va y lo ve entrenando es un jugador de los que se entrena al 100% en cualquier situación".

4

"Si vamos al gimnasio es uno de los más atentos, más responsables y con más decisión está haciendo el trabajo de gimnasio".

5

"Si estamos haciendo trabajos físicos es el jugador que mejor los hace".

6

"Si hacemos trabajos tácticos, es el que está más aplicado, más atento, centrado en poner la atención a las correcciones".

7

"Si hacemos colectivos es de los más entregados".

8

"Es de los que busca ayudarle al compañero".

No cualquiera es capitán. Wílmer López explica que Alajuelense cuenta con una variante de jugadores de experiencia que han demostrado que son líderes y que son guías también.

"En esto hay que tener claro que no es solo por ser de los más viejos o de experiencia, porque si no te ayudan a guiar a la gran cantidad de jóvenes que tenemos, para mí ese jugador no puede ser capitán", detalló.

"Necesitamos que sean líderes en todos los campos y uno de los principales es darle una buena guía, una buena formación a muchachos que dentro de dos o tres años tienen que ser los baluartes de la institución", acotó.

López insiste en que él encuentra todas esas cualidades en Salvatierra.

"Para mí él siempre ha sido así, por lo menos puedo hablar de enero del año pasado para acá, que es el momento en el que yo he estado en el cuerpo técnico de Liga Deportiva Alajuelense".

El Pato hace alusión a lo que él veía y analizaba en el Verano 2016 cuando fue asistente de Javier Delgado; así como parte del Invierno 2016 cuando acompañó a Guilherme Farinha tras la salida de José Giacone y lo que experimentó desde el Verano 2017, con Benito Floro.

"Salvatierra siempre fue así. Hablo de este momento en el que yo he estado, no puedo hablar de tiempos anteriores o de cuando estuvo Giacone, porque yo no estaba dentro de los entrenamientos, inclusive ni los veía".

Y agregó: "Ahora que está conmigo, que yo hablé muy bien con él y que le dije desde un principio que él iba a ser el capitán mío, yo creo que lo ha tomado de muy buena forma, le ha dado una muy buena motivación a él y yo creo que ha respondido muy bien con todo ese complemento".