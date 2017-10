Jonathan McDonald: ‘A veces siento que esto va a seguir hasta el día en el que deje de jugar’

Jonathan McDonald rompe el silencio con el que salió del Rosabal Cordero y confiesa que el sábado no pudo dormir.

De su mente no salían esos segundos en los que Henry Bejarano le mostró dos cartulinas amarillas en el cierre del primer tiempo, en un partido en el que Alajuelense le iba ganando a Herediano por 1-2 y que a la postre, los erizos perdieron 3-2 en el epílogo.

Mac afirma que no dijo nada de más, que fue un reclamo de los que se dan en todos los juegos y en todo momento, aunque admite que pecó en no ser más inteligente y cuidarse, porque asegura que a él lo juzgan diferente, incluso, por cosas del pasado.

Estaba preocupado, porque por nada del mundo quería perderse el clásico del domingo, un partido en el que si anota, se convertirá en el jugador con más goles ante Saprissa en la historia de Alajuelense.

-- ¿Qué le pasó el sábado instantes antes de que finalizara el primer tiempo?

(Suspira profundo...) Nada, un reclamo normal que se da siempre y lo tomaron un poco personal, nada más.

-- Sus compañeros están molestos y a raíz de esa expulsión dicen que solo a Jonathan McDonald se le sacan las tarjetas. ¿Usted lo siente igual?

A veces son cosas que es mejor ni hablarlas para uno curarse en salud, pero lo he venido diciendo, no me juzgan igual. A veces me juzgan por el pasado y no me quieren dejar progresar, en cierta parte.

-- Por eso mismo, ¿no resulta insensato que le esté reclamando a los árbitros, a sabiendas de que se expone a que lo expulsen por sus antecedentes?

Lo que pasa es que uno les puede hablar a los árbitros siempre y cuando tengas el respeto para decirles las cosas, y creo que lo que dije no fue una falta de respeto.

"Lo único que hice fue pedir un poco más de equidad en cuanto a las decisiones, pero reclamos como esos se dan 100 en un partido y a veces te sentís que te afectan, en otros partidos o en cierto momento sentís que te benefician, es algo que se da siempre".

"Sabiendo como son conmigo, tal vez pude haber pecado de no ser más inteligente y saber que no tengo que hacerlo, pero es parte de mi rol como referente del equipo".

-- El sábado cuando lo expulsan, muchas personas automáticamente comenzaron a decir 'por eso es que no lo llaman a Selección Nacional', ¿qué piensa de eso?

Cada quien puede pensar lo que guste, por eso todos tenemos nuestra forma de pensar. Ya el que puede ver o pensar eso o determinar si sí o si no, es el seleccionador nacional, yo no.

-- ¿Lo frustra ver que a estas alturas le siguen cobrando cosas del pasado?

A veces siento que esto va a seguir hasta el día en el que deje de jugar fútbol. A veces siento que es un poco más por el pasado.

"Antes me preparaba para enfrentar al rival y al otro equipo que está en la cancha, que es el equipo arbitral, y lo había dejado de hacer pensando en que ya todo había pasado, pero me he dado cuenta de que no. Tengo que empezar a preparar psicológicamente para todos los partidos y en especial para este clásico del domingo".

"Antes le ponía atención a los nombramientos y de un tiempo para acá no me importaba quién llegara a pitar, pensando en que ya todo había pasado, pero tengo que ir un paso adelante, desde el sábado pasado tengo que ir un paso adelante de todos ellos".

-- Cuando alguna situación pasa en la cancha, del líder se espera que vaya y muestre su molestia ante el árbitro, pero ¿usted se siente metido en un zapato porque si lo hace se expone a que lo expulsen y queda como el villano y si no lo hace lo tildan de pecho frío al que no le importa nada?

Es difícil, parte de mi rol como referente del equipo es que cuando se siente que hay acciones iguales en las que unas se pitan y otras no, entonces estás llamado a hacerles ver eso.

"Si uno no lo hace empiezan a decir que uno no siente la camisa o que le da igual que tome las decisiones como quiera, pero en parte sé y entiendo que no es solo mi responsabilidad y solo mi rol".

"También hay otros en el equipo que tienen que hacerlo y como parte de todo, la Junta Directiva también tiene que hacerlo notar a la Comisión de Arbitraje, que a veces hay cosas que no son tan normales".

-- ¿Qué fue más castigo para usted, salir de ese partido contra Herediano en el que Alajuelense estaba jugando bien o no poder actuar contra Guadalupe?

Desde luego ver que estábamos ganando y jugando bien; ese fue mi máximo castigo.

"Esa noche no dormí porque sabía que no había sido culpa mía, que yo me dijera sí, es que me lo merecía porque volví a cometer un error estúpido, un codazo, un golpe, una expulsión por una entrada que no tenía que hacer o un insulto enorme al árbitro...

"Si hubiera sido eso, sí digo que es culpa mía por haber hecho, dicho, opinado, o ejecutado, ahí sí era culpa mía como me pasó en otras ocasiones, pero para mí ese es mi máximo castigo. Es más, le digo algo, el partido contra Guadalupe pues casi que yo lo tenía definido, iba a pedir un poco de descanso, más que viene el clásico y he jugado todos los partidos de este torneo y en el anterior también jugué muchos seguidos sin salir un minuto".

"Obviamente que la fatiga acumulada pesa y más para un partido importante como el del domingo, en el que quería llegar más fresco, más descansado. Este partido estaba dentro de lo pensado para darme un poco de descanso en el torneo.

-- ¿Cree que el marcador pudo ser otro en Heredia si hubiesen terminado los dos equipos con 11 jugadores?

Sí, porque el marcador lo teníamos a favor, estábamos haciendo un muy buen partido y esa parte de no poder dormir es de lo mismo, de la impotencia de saber que mi reclamo no fue tan grave como para merecer la expulsión.

"Pasó y esto es fútbol, tal vez si hubiéramos estado 11 contra 11 hasta goleamos a Herediano, o ellos nos ganaban igual, porque no lo sabemos a ciencia cierta, pero creo que había un porcentaje altísimo de haberles quitado el invicto y de habernos quitado de encima esos tantos (ocho) partidos que tenemos de no ganar ahí.

-- ¿Temió perderse el clásico por esa expulsión?

Desde luego, cuando estaba en el camerino y pensé más en frío, me empezó a preocupar lo que se podía poner en el informe arbitral, pero yo dije que es apelar a lo que realmente pasó, a lo que sucedió y a esperar y que Dios dictara qué era lo que iba a suceder.

"Un clásico todo el mundo lo quiere jugar, todos, todos... Para mí todos los clásicos son importantes y perderme uno sí es muy doloroso".

-- De acuerdo con lo que Henry Bejarano pone en ese informe y viendo la repetición, ¿fue drástica la doble amarilla?

En esos partidos hay muchos altos y bajos emocionales, de nosotros como jugadores y también de ellos, todos estamos metidos en una presión altísima, más en un partido como se estaba viviendo, de ida y vuelta, con muchas opciones en los marcos, había que correr muchísimo y obviamente que ellos también sienten esa adrenalina y demás.

"Ahorita más en frío puedo pensar que eso fue drástico y él puede ser que también lo tome así, de que se pasó. Pienso que fue en el calor del momento, en la reacción del momento y no creo que él actuara en mala fe o algo parecido".

-- ¿Esa expulsión del sábado lo hace llegar con más hambre de gol a la casa del Saprissa?

Sí, claro, porque el equipo pierde y estábamos haciendo un buen papel, un buen desempeño y creo que siempre lo he dicho, lo bueno del fútbol es que siempre tenés una oportunidad más de lavarte la cara, limpiar lo que haya pasado o ratificar lo que estás haciendo.

"Esto que pasó me da más hambre a querer marcar diferencia en el próximo partido, ayudar a mi equipo a ganar los tres puntos, no solo porque sea clásico, sino porque aparte del juego contra Guadalupe, es el partido más importante que tiene Alajuelense. Siempre el partido que viene es el más importante, porque es el que va a dictar el bien común y el bien individual también".

-- ¿Qué tienen los clásicos en sí, donde usted se crece?

Esos partidos son un sueño hecho realidad, cada juego, porque desde niño uno siempre aspira a jugar partidos como esos, a estar jugando finales, a estar siempre en partidos importantes y eso es como apelo al sentimiento de niño, de que me moría de ganas de estar en un clásico y hay que aprovecharlo.

"Uno nunca sabe, puede ser el último clásico que vaya a jugar por todos los factores de riesgo que hay en el fútbol, como una lesión, un despido o lo que sea, entonces si fuera mi último clásico, tengo que jugarlo como tal, sin guardarme nada, jugando al límite y saber de que es un sueño hecho realidad que Dios me dio. Tengo que ser agradecido con Él y hacerlo notar con mi forma de jugarlo".

-- ¿Cuánto lo motiva saber que si hace un gol más en clásicos, le pasa a Errol Daniels y se convierte en el jugador histórico de Alajuelense con más anotaciones contra Saprissa?

Imagínese cuántos años han pasado en los que Errol Daniels ha estado ahí arriba, los dos le marcamos 12 goles a Saprissa y yo cuando llegué a la Liga siempre quise hacer historia y estoy a un gol de quedar en solitario, de número uno, y para mí sería un logro enorme en el aspecto individual, porque no es fácil conseguir tantos goles contra Saprissa.

"En cada partido que pasa te analizan más y yo sé que Watson y su elenco de entrenadores le van a poner mucho énfasis a mis movimientos, a analizarme, a ver cómo he estado metiendo goles y tratar de controlar al máximo eso. También tengo que estar atento, porque en un clásico te van a quedar una o dos opciones nada más, y de esas dos, por lo menos una tiene que ir adentro".

-- En esa lucha por clasificar, ¿cuánto puede marcar este clásico el rumbo de Alajuelense?

Mucho porque a como estamos podemos quedar muy cerca de ellos y ellos empezar a sentir la presión de ese grupo que venimos empujando y ganando ese partido sería un golpe anímico para el grupo y sería la mejor forma de salir de un momento así.

"El partido contra Guadalupe cuenta muchísimo, pero el clásico puede determinar o marcar cierto camino para lo que queremos, que es la clasificación. Saprissa es un rival directo, al igual que el siguiente rival después del clásico, que nos toca ir a Pérez Zeledón, a enfrentarnos ante un rival directo que está encima de nosotros en la clasificación".

-- Los dos equipos han tenido altibajos en el torneo, ¿Saprissa y Alajuelense llegan parejos a este clásico?

En un clásico nunca se sabe, en cuanto a números ellos están arriba y en su casa, entonces ellos son los llamados a proponer y en cuanto a planilla, estamos muy equilibrados, tal vez nosotros no tenemos jugadores de tanto nombre, pero tenemos futbolistas de muchísima calidad y en esto del fútbol el nombre queda en un segundo plano cuando se habla de clásico.

"A partir de que el árbitro pita es mi calidad en contra de la calidad del otro jugador, va a ser un partido bonito porque Saprissa va a querer ganarlo, nosotros también y ellos están en casa y no creo que vayan a tener una propuesta defensiva sabiendo que a Wílmer (López) también le gusta atacar".

-- ¿Cómo lo reciben a usted en el Estadio Ricardo Saprissa?

(Ríe...) Me reciben como lo que soy, el posible anotador en su contra. Siempre en un clásico ellos tienen eso de que saben que si estoy yo y que si juego, tengo muchas posibilidades de anotarles por todo lo que se ha vivido.

"El recibimiento mío siempre es hostil, siempre es complicado, pero eso lejos de desanimarme o causarme un tipo de presión extra, me motiva muchísimo, porque a todo jugador le gusta jugar a estadio lleno y que el ambiente sea bonito".

"Sé que el recibimiento va a ser hostil, como siempre que va a la Liga ahí, porque es complicado, pero hay que saberlo canalizar y ayudarles a mis compañeros que nunca han jugado un clásico ahí y quitarles presión, que eso caiga sobre los referentes".

-- ¿Usted se convierte ahí como una esponja al absorber la mayor parte de esa presión?

Exacto, eso lo he vivido en los últimos clásicos. Siempre trato como de entrar primero, para que casi todo el abucheo que se genera cuando salimos a calentar sea para mí y así quitarle un poco de presión a mis compañeros.

"Después los demás me hablan a mí y me quitan esa presión, pero en esto de los clásicos es los 11 y los tres que entran de cambio, porque tenemos la presión de influir en el resultado, en el marcador y no importa si es novato o experimentado. A mí me tocó vivirlo, primer clásico, primer gol y primer partido con la Liga y lo ganamos, todo depende de la calidad, no de la experiencia".

