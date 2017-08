Jonathan McDonald: 'No vamos a crear una crisis donde no la hay'

Alajuela

Alajuelense suma cuatro unidades en el Apertura 2017, luego de vencer 0-3 a Grecia y empatar 2-2 con Santos, pero en ambos cotejos pasó momentos de apremio.

En apenas dos juegos, los rojinegros ya tienen los puntos que en el torneo pasado alcanzaron hasta la sexta jornada, tras perder con los guapileños, quedar tablas con Limón, no puntuar ante Liberia, Herediano y Pérez Zeledón, hasta que derrotaron a Cartaginés.

Días atrás, los erizos cayeron 2-0 en Honduras contra el Olimpia, en los octavos de final de la Liga Concacaf, y este jueves tratarán de darle vuelta al marcador para seguir con vida en esta competencia internacional.

En el inicio de este semestre, Jonathan McDonald se ha visto como uno de los puntos fuertes de Alajuelense.

El atacante es autocrítico, dice que su equipo está haciendo algunas cosas bien y otras no tanto, pero "no vamos a crear una crisis donde no la hay".

-- ¿Qué le deja el empate de 2-2 entre Alajuelense y Santos?

Es un balance no tan positivo por empatar en casa. Lo que rescato es la entrega para afrontar el segundo tiempo y revertir.

"Creo que en los inicios de los partidos nos ha costado un poco, contra Grecia, contra Olimpia y contra Santos, que a pesar de que empezamos ganando, nos costó".

"Hay que ponerle atención a eso, ver qué está pasando, si es que estamos entrando relajados o confiados y hablarlo entre nosotros, a ver qué está pasando".

"El que los aficionados se metan con algunos jugadores o con quien sea, pues ellos tendrán sus motivos y sus razones".

"Nosotros no venimos aquí a robarnos el salario, venimos a hacer lo mejor que podemos y lo que el profesor nos ponga a hacer en nuestros puestos".

"Hay parte individual que a veces compromete la parte táctica y hay que ponerle cuidado a ver qué está pasando y que a veces no respetamos la posición que el profesor nos pide en el terreno de juego y nos desarmamos".

"Pasa mucho por la euforia de un gol tempranero, a estadio lleno y de querer hacer más. Falta un poco de control emocional en esa parte y poder sacarle provecho a ese gol tempranero".

-- ¿Cómo se toman las críticas de la afición sobre el cuerpo técnico y los jugadores, cómo se maneja eso?

Cabeza fuerte, es lo único que podemos tener y ganas de hacer mejor las cosas.

"Creo que lejos de afectarnos debería motivarnos para querer hacer las cosas mejor. Uno tiene que ver qué es lo que está haciendo bien o mal y tratar de resolverlo en la parte individual".

-- Usted vivió la parte exitosa de Alajuelense y lo que ha ocurrido en estos últimos años, ¿la molestia de la gente viene por la falta de títulos?

La afición liguista es exigente, ellos quieren títulos igual que nosotros.

"No es que estamos a pierna cruzada dejando que el tiempo pase, estamos tratando de trabajar y de hacerlo lo mejor posible".

"El rival también juega y Santos es un equipo muy fuerte, se vio en el torneo anterior y están prácticamente que los mismos".

"El medio campo de ellos es muy bueno, es muy productivo y entonces tampoco es que nos vamos a volver locos".

"Tenemos un triunfo contra Grecia y este empate en nuestra casa, que no es lo que queríamos, pero no vamos a crear una crisis donde no la hay".

-- ¿Qué significó hacer el gol que evitaba la derrota de su equipo?

Es un gol que en ese momento nos da el resultado y yo creo que es un desahogo para todos y es un grito para que tanto uno como los compañeros pongamos un poquito más dentro de la cancha.

"No puede ser que por lapsos del juego caigamos en un bache tan pesado y no logremos salir".

"El clima y el cansancio juega, veníamos de un viaje intenso en Honduras y eso pesa, son cosas que afectan y te dejan dar el ritmo que querés".

-- ¿Qué le falta a esta Liga después de ocho meses de trabajo con Benito Floro?

Yo creo que resultados, eso es lo que nos hace falta. Yo creo que la Liga por muchos ratos juega muy bien, pero caemos a veces en un impás del que nos cuesta salir, que es normal del fútbol.

"También hay un rival que tenés al frente y que hace las cosas para controlar".

-- ¿Qué hizo bien y qué hizo mal Alajuelense en este último partido?

Hay que rescatar la entrega, la lucha para lograr el resultado, sacamos un empate y yo creo que lo malo es que esas ganas y esa emotividad de ver el estadio lleno con el gol tempranero nos llevó a abandonar las posiciones tácticas y cuando estás desordenado tácticamente es muy difícil jugar.

"Fue lo que más nos costó, acomodarnos para brindarnos mejor y tener calma".

-- ¿Ese gol suyo fue a puro coraje?

Ese gol cae con mucha lucha, la bola queda bastante atrás, el control es bueno y había que buscar un espacio para pegarle cruzado lo más duro que se podía en ese momento, sin exagerar para no botarla y sale bien.

"La verdad estoy contento porque se me está abriendo el marco y los goles son importantes para uno".

-- Ya anotó en los dos partidos del campeonato nacional, ¿qué significa eso después de un torneo en el que le costó encontrarse con el gol?

Es un inicio importante en lo personal y yo espero que también se refleje en lo grupal.

"Son dos fechas, tampoco nos podemos volver locos y creer que es el fin del mundo".

"Es cierto que empatamos, pero Santos es un buen equipo, así fue en los torneos pasados y no nos podemos matar entre nosotros diciendo que teníamos que ganar sí o sí porque era un rival accesible".

"Santos tiene con qué, ellos tocan bien la pelota, juegan bien y tienen rematadores importantes".

"Ya son dos goles, pero tenemos que seguir mejorando y ojalá caigan más".