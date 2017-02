Jonathan McDonald espera reencontrarse con el gol ante Saprissa

Es el liguista activo que le ha marcado más veces a los morados

Alajuela

De los jugadores activos de Alajuelense, Jonathan McDonald es quien más goles le ha hecho al Saprissa.

El melenudo atacante suma nueve tantos contra los morados, pero no les anota desde el 23 de diciembre de 2015.

Tras cumplir la sanción, recuperarse del esguince en el tobillo derecho y jugar todo el partido contra Belén, Mac está listo para comandar la ofensiva liguista en el clásico 309 de la historia, que se disputará este domingo, a partir de las 4 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

"En un clásico te las tenés que jugar todas por todas y no podés entrar a medias tintas, como dicen", mencionó McDonald, para agregar que "es el partido que nadie se quiere perder".

Ante Belén, el atacante se probó y vio que todo está bien.

"No hubo dolor, no hubo molestia, lástima que tuve tres ocasiones y no entró ninguna, pero seguimos motivados, tengo pocos días de estar tocando pelota y eso es lo que más cuesta, agarrar ritmo", apuntó Mac.

Dijo que la Liga ahora sí empezó a agarrar la idea de Benito Floro y les ayuda que entraron jugadores con un poco más de experiencia, acompañando a la juventud.

"Vamos sumando de a poco, calladitos, trabajando, que es lo que nos compete a nosotros dentro de las cuatro líneas, lo que se hable afuera no nos compete a nosotros y listo, para adelante, siempre", recalcó.

McDonald es muy detallista con su preparación y dice que durante este tiempo que no pudo jugar, hizo todo lo que estuvo a su alcance.

"Hice gimnasio, era el tobillo el que me dolía, no el resto del cuerpo, estuve con ejercicios de altísima intensidad sin impacto, entonces yo creo que cuidar el tono muscular y la utilización de una máscara hipóxica que simula las alturas hay en Costa Rica hace que la diferencia no sea tanta como cuando estás parado alrededor de tres semanas", contó.

Ahora, él se mentaliza en ayudar para que Alajuelense puntúe este domingo en la Cueva.

"Queremos estar en zona de clasificación lo más rápido posible, es bastante presión la que tenemos por estar abajo en la tabla, no es normal que la Liga esté ahí", acotó el 19 liguista.

Y añadió: "Lo que nos tiene ocupados es empezar a sumar, llevamos dos juegos ganando y queremos seguir, siempre hemos dicho que es importante ganar el partido previo a un clásico porque te da confianza en lo que estás haciendo".

Por su parte, Benito Floro expresó que pese a la lesión que sufrió, Mac siempre hizo trabajos de gimnasio y que le gustó lo que hizo ante los belemitas, porque "luchó bastante, es decir, está en buenas condiciones y eso para nosotros es una buena noticia".

Arranque de cero. Mientras que Johnny Woodly comanda la lista de artilleros en este Verano con seis tantos, Mac acaba de aparecer en el torneo.

"El tema personal está ahí, uno está llamado a estar entre los goleadores. Empezar en la fecha siete es desventaja porque Johnny Woodly ya lleva seis y yo llevo cero, unos tienen cuatro", destacó el atacante erizo.

Pero tampoco se presiona, porque él dice que más allá del goleo, lo importante es el objetivo grupal de Alajuelense.

"Lo que venga, va a venir, uno puede estar ahí, protagonista en la cima del goleo. Tengo muy buena relación con Johnny, hemos estado hablando en estos días y me dice: 'apúrele, porque me tenés que alcanzar' y es un reto bonito".

McDonald lo ve como "una competencia sana entre amigos".

"Ya (Álvaro) Saborío metió su primer gol, es otro de los llamados a estar ahí peleando el goleo, Mambo (Víctor Núñez) también, Erick Scott siempre ha estado ahí. Yo creo que los equipos llamados grandes tienen sus goleadores, Chiqui (Randall Brenes) en Cartago también y va a ser una competencia bastante bonita", finalizó McDonald.











