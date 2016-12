Jonathan McDonald: ‘Para mí tienen un reglamento y para el resto de jugadores otro’

El atacante denuncia persecución

Desde que supo que lo sancionaron con cuatro partidos por la expulsión que tuvo en el minuto 88 del juego ante Santos, el delantero rojinegro Jonathan McDonald se siente indignado.

En charla con La Nación, Mac afirmó que para él la situación es insostenible, porque no lo miden con la misma vara. Está convencido de que siempre tratan de perjudicarlo, cobrándole su sinceridad a la hora de criticar a los árbitros

"Para mí tienen un reglamento y para el resto de jugadores otro", afirmó el futbolista de Alajuelense.

En las últimas horas, McDonald se dedicó a recopilar una serie de videos con los que pretende demostrar que nunca insultó a nadie.

En el reporte arbitral se informó como incidente que "una vez expulsado y mientras se dirigía a la zona de camerinos, el jugador #19 Jonathan McDonald Porras, de Alajuelense, se dirigió al asistente 1 diciéndole ladrones, sinvergüenzas, descarados".

Y eso es algo que el goleador manudo niega de forma rotunda.

"Nunca dije eso yo. Lo único que digo es 'no puede ser, es mucho el descaro, estaban deseando una para volarme', es todo lo que yo dije", aseguró.

Mac agregó: "Ahorita es un tema de la palabra mía contra la de él y obviamente que el papel aguanta lo que se le quiera poner. Al final y al cabo, no pueden comparar eso como un insulto, que les dijera qué descaro, a un insulto".

Por lo que dice el reporte arbitral, el Tribunal Disciplinario de la Unafut acordó imponerle tres juegos de suspensión y una multa de ¢175.000 por "insultar, provocar, ofender o amenazar o utilizar lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales y oficiales del partido".

A eso se le suma otro juego de suspensión y ¢75.000 por la acumulación de amarillas en un mismo compromiso.

-- ¿Qué fue lo que pasó en ese momento?

Yo no dije nada de lo que dice en ese informe arbitral.

"Yo más bien me voy trotando y ni me dirijo al árbitro, ni al línea, ni a nadie; de hecho que el línea está en el medio campo en esa jugada.

PUBLICIDAD

"Entonces, me extraña que digan eso porque yo nunca les dije nada.

"Tengo unos videos que demuestran que no digo nada. Era el minuto 88, no fue un penal, no fue una jugada de gol, entonces es ilógico que me refiera de esa manera a como ellos dicen, porque no va al caso la acción con lo que reportan.

"Claramente se ve que lo digo es que qué descaro y salgo trotando".

-- ¿Lo sorprendió ese castigo tan fuerte?

La idea es levantar la voz, la sanción es exagerada, de parte mía no hay ningún insulto, el video está y se ve que no les digo nada, simplemente salgo trotando y nada más.

"Lo que se ve en el video que muevo los labios es porque digo 'qué increíble, es demasiado el descaro', eso es todo".

-- ¿Cree que hay persecución contra Jonathan McDonald?

Por supuesto, hay persecución contra mí. Yo sé que por todas las veces que he salido denunciando los errores arbitrales, ellos estaban esperando algo.

"He aguantado en todos estos meses las provocaciones de ellos en cuanto a reírse, en cuanto no me pitan una falta que es o cuando me pitan una falta contra mí que no es y yo les digo algo, esas son las formas de que ellos me provocan, pitando cosas que no son y con reacciones que son prepotentes hacia mí".

-- ¿Esta situación que usted denuncia es lo que lo hace querer irse al extranjero, como para alejarse del fútbol tico?

Por supuesto, la persecución es demasiada, es que es evidente. Yo hago una acción de desaprobación, pero los jugadores de Heredia persiguen a Wálter Quesada por 20 o 25 metros detrás de ellos, brincando y gritándole cosas y a ellos no les sacan ni tan siquiera tarjeta amarilla por esa acción, pero yo doy vuelta, aplaudo y entonces sí es amarilla y roja.

"Y ponen como insultos cosas que no son tan graves como ellos las quieren hacer ver y me quieren perjudicar".

-- ¿Esto puede ser un problema para los planes que tenía con las opciones en Colombia y en la MLS?

PUBLICIDAD

De verdad que esto me perjudica porque una posible salida mía al extranjero ahora es un poco más complicada, porque un equipo puede pensar que si me contratan tienen que pagarme un mes y no me pueden utilizar porque tengo que estar fuera cuatro partidos, o sea, no sirve eso.

"Pueden echar al traste todo el semestre que hice, que con todo y todo el nivel que tenía Liga Deportiva Alajuelense, metí 12 goles, uno menos que el goleador, que está en el que supuestamente es el mejor equipo futbolísticamente hablando".

"Con esto se traen abajo toda una buena temporada por simplemente un capricho de ellos mismos".

-- ¿Qué tanto lo afecta esta sanción a usted y al equipo, porque en este momento la Liga pierde a su único delantero con experiencia para los primeros cuatro partidos del Verano?

Es que eso es lo que pasa, como nosotros salimos a denunciar, tanto la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense y yo en varios momentos, obviamente que es una forma de afectarnos a los dos, a la institución y a mí.

"Si yo me quedo, son cuatro fechas fuera, me pierdo hasta un clásico contra Heredia, entonces le cortan el ritmo a uno y le cortan las piernas".

"Estamos hablando de algo que no es normal, de algo que ha venido pasando, que suele pasar".

"Yo he tratado de cambiar muchísimas cosas, como para al final que ellos vengan con esa actitud tan chocante o tan directa a querer hacerme daño a mí".

-- ¿Va a apelar? ¿Qué hará?

Vamos buscar las formas de proceder con la apelación, tenemos videos de que las cosas no son de igual medida tomadas hacia mí, de lo que he venido hablando de que para mí tienen un reglamento y para el resto de jugadores en el fútbol nacional tienen otros y entonces vamos a ver qué hacemos.

"Yo estoy seguro de que nunca los insulté, con esa alta gravedad para que ellos tomen esa decisión y es la palabra del línea contra la mía y sabemos que lo que los árbitros digan en este país es santa palabra y no hay forma.

"Yo sí voy a defenderme y como ellos están llevando esto un poco más allá, yo también estoy pensando en llevar esto más allá y si tengo que llegar a instancias legales, pues llegaré y creo que voy a tener que poner un precedente sobre que las cosas no son a como ellos las ponen a veces".











Comparta este artículo Deportes Jonathan McDonald: ‘Para mí tienen un reglamento y para el resto de jugadores otro’ Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Jonathan McDonald: ‘Para mí tienen un reglamento y para el resto de jugadores otro’ Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.