Jonathan McDonald: 'El partido ante Herediano llega en el momento justo'

El delantero de Alajuelense, Jonathan McDonald, afirma que el enfrentamiento ante Herediano, líder del campeonato, llega en un buen momento, pues el equipo necesita empezar la semana sin relajaciones.

Ambos equipos se toparán el próximo sábado a las 8 p. m. en el Estadio Eladio Rosabal Cordero.

McDonald reconoce que el plantel debe retomar la actitud en los entrenamientos, tras la caída de este sábado ante Carmelita (1-3) y la debacle en Guápiles (2-1), que los hizo acumular dos derrotas al hilo.

Frente a los verdolagas, Alajuelense demostró enormes deficiencias en el eje de creación y en zona defensiva. Además, cuando cayó la tercera anotación, no tuvo respuesta alguna para, al menos, asustar a Carmelita.

"Se juega contra el líder y yo creo que estos partidos tienen otra motivación. Cae el partido ante Herediano en el momento justo para empezar la semana con dientes apretados para que nadie se relaje y volver a retomar ese ritmo y actitud que teníamos antes. Se pudo haber relajado alguien, vamos a ser autocríticos", dijo McDonald.

Incluso cuando es uno de los pocos puntos altos del plantel y acumula ocho anotaciones en el torneo, el artillero asegura que el rendimiento individual no sirve de nada si no llegan las victorias.

"A nivel individual vamos bien, pero lo que importa es cómo cierre el equipo el torneo. Siempre le he dicho a mis compañeros que las fotos y los pósters que están pegados en la institución son de los equipos, no de un goleador. Yo lo que quiero es ganar siempre", apuntó McDonald.

Mientras tanto, el volante Allen Guevara reconoce que no esperaban una caída de este tipo, que les complica el panorama de clasificación y más aún cuando se aproxima el cotejo ante los florenses.

"No teníamos pensado esto. Estamos en nuestra cancha y un equipo como el Carmen no nos puede ganar tan fácil. Tenemos que pensar mucho en lo que viene y no volver a cometer un error así", apuntó Guevara.

Mientras, el defensor Darío Alfaro admite que han recibido muchos goles en los últimos dos partidos y, además, están produciendo menos ocasiones de peligro, factores que han facilitado el trabajo a los rivales.

"Creo que estamos dejando de hacer ciertas cosas. Hay que poner las barbas en remojo para no volver a cometer los errores. Son muchos goles los que nos han metido y tampoco hemos generado mucho", agregó Alfaro.