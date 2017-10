Jonathan McDonald: 'No puede ser que seamos un equipo emocional'

Alajuela

Si se califica de forma individual el rendimiento de cada uno de los futbolistas de Alajuelense en este Apertura, Jonathan McDonald se lleva la nota más alta por su entrega y por su juego.

A veces eso no alcanza, tomando en cuenta que el fútbol es un deporte de conjunto y que como lo ha dicho Wílmer López en los últimos días, "hay jugadores que no se han dado cuenta de que están en Alajuelense".

"No puede ser que seamos un equipo emocional, que solo por la llegada de Wílmer teníamos ocho partidos invictos y demás y ahora resulta que no estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes, así que no hay excusa para nosotros", comentó McDonald.

Según el atacante, la Liga está obligada a salir del bache y como uno de los referentes del equipo, él le ofrece "las disculpas a la afición que nos empuja, que nos alienta, hay que apelar a ponerse la mano en el corazón y no dejar que nos echen más tierra encima".

"Son cinco partidos que hay que ganarlos, no es la primera vez que tenemos una seguidilla de cinco y tenemos que ponernos una mano en el corazón y ver quién está haciendo las cosas bien y quién no, quién está debiendo, quién está dejando de hacer cosas y que estamos en esta condición".

Después del 1.° de octubre, cuando venció a Grecia (3-0), Alajuelense se olvidó de ganar.

"En situaciones así no nos podemos matar entre nosotros tampoco, tenemos que ser analíticos y autocríticos, si yo estoy haciendo las cosas mal, decir yo las estoy haciendo mal y sea lo que sea que estoy haciendo lo voy a dejar de hacer, porque ya es tiempo", apuntó el atacante que suma ocho goles en el campeonato.

La Liga es sétima en el Apertura con 21 puntos, a falta de cinco fechas por finalizar la fase regular.