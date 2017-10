Jonathan McDonald iguala a Jozef Miso y va tras el récord de goles de Wílmer López

Alajuela

Los goles motivan y alimentan las metas que Jonathan McDonald se planteó a principios de año cuando se sentó con su papá, don Jasper, trazando los objetivos para esta campaña.

Con un cabezazo ante Grecia tras un tiro de esquina de Allen Guevara, el 19 de Alajuelense alcanzó a Jozef Miso en el goleo histórico de la Liga.

Según los datos del periodista Luis Enrique Bolaños, el eslovaco que llegó a Costa Rica en octubre de 1995 necesitó 7 años y 11 meses para conseguir 73 goles con los manudos.

Sin embargo, hay que contemplar que durante ese tiempo, Miso sufrió algunas lesiones y que, por ejemplo, en el año 2000 no jugó un solo partido.

Jonathan McDonald alcanzó la cifra del Matador en cuatro años y nueve meses.

Mac jugó todo el 2011 con los erizos, luego se marchó al extranjero y retornó a la Liga, donde ha permanecido desde enero de 2014.

"Igualar a Jozef era una de las cosas importantes para mí. Llego a 90 goles en la Primera División (73 en la Liga, como Miso), estoy de quinto en el goleo histórico, estoy en el top 5 y es importante, con cada gol voy rompiendo metas, voy rompiendo récords, pero aquí lo importante es lo grupal, lo demás es secundario", mencionó McDonald.

Pero él no se conforma con eso y al igualar a Miso, Mac se traza una nueva meta.

"El que sigue en esa lista es Wílmer (López), tiene 80 goles y la idea es alcanzarlo a él también. Imagínese, alcanzar a dos ídolos en un solo torneo y los dos siendo mis profesores en este momento", añadió.

Inclusive, hasta se lo toma con humor, porque entre risas dice que espera que el Pato no lo mande a la banca para evitar que lo alcance.

"Puede ser que me siente para que no lo alcance (suelta una carcajada)... pero él siempre me insiste en que tengo que estar ahí, ser protagonista, aprovechar todas las opciones de gol, que en la mayoría de ocasiones ofensivas tengo que estar yo".

Y agregó: "Para mí es un orgullo alcanzar a Miso, se lo voy a decir en la mañana y también voy a hablar con Wílmer para que no me saque (ríe de nuevo)... Voy viviendo gol a gol, pero ahorita sí tengo que confesar que la ilusión es igualar a Wílmer y superarlo".

Según Mac, a él le parece mentira la realidad que vive, porque tiene muy presente esos recuerdos de infancia, cuando don Jasper lo llevaba a las graderías del Morera Soto y él soñaba con jugar algún día en el primer equipo de la Liga y hacer goles.

"Recuerdo esos goles de tiro libre de Miso y sus celebraciones nada efusivas, que no se parecen en nada a las mías y cuando estaba con mis amigos en las mejengas del barrio ahí yo era Miso", recordó.

Desde aquel momento, Jonathan se propuso dejar su huella en Alajuelense.

"Yo le decía a mi papá que no quería ser un jugador de paso que nadie recuerda, yo quería marcar historia y él me contestó que teníamos que trabajar para eso. Desde el primer día fue mi objetivo y lo seguirá siendo hasta que me retire del fútbol".

Por eso es que a diferencia de otros jugadores, a él las estadísticas sí le llaman la atención, porque ahí en los registros está su nombre.

"A veces, estar tan arriba en ese top de goleo, haber alcanzado a Jozef y estar tan cerca de Wílmer no me lo logro creer, por lo que significan ellos, lo que significaron en mi infancia y lo que significan ahora que están en el cuerpo técnico".

A Mac le faltan 10 festejos para llegar a los 100 goles en Primera División, algo que lo alegra, pero lo que más le llama la atención es marcar 27 tantos para conquistar 100 goles con Alajuelense.

"Si consigo eso llegaría a ser el segundo goleador histórico del equipo, por debajo de Errol Daniels, que hizo 196 goles, y que es impresionante lo de él, pero meter 100 goles con mi equipo me llena de ilusión, no es fácil, pero lo intentaré y eso me permitiría estar en la historia de Alajuelense por muchísimos años".

Jonathan McDonald, el futbolista más regular de Alajuelense en este campeonato

Jonathan McDonald encontró en este torneo la regularidad que no tuvo en el torneo anterior, en el que no jugó varios partidos por sanción o lesión.

En lo que va del Apertura 2017, es el unico futbolista de Alajuelense que ha jugado los doce partidos completos, incluyendo los cuatro con Benito Floro y los doce con Wílmer López.

Es decir, acumula 1.080 minutos.

"Estoy agradecido con el cuerpo técnico por la confianza que me está dando. A veces, cuando uno no concreta, lo que ocupa es que le sigan dando la oportunidad, ese espacio para seguir teniendo ritmo de juego y la confianza de la que hablamos, que empieza desde que arracamos semana", relató el artillero.

Explicó que con Wílmer López, Mauricio Montero y Jozef Miso se usa mucho la retroalimentación, para ver qué pasó en el partido, lo que se hizo bien, lo que no salió y tratar de corregirlo para el siguiente.

"Me aconsejan, me piden consejos en algunas cosas también y esa confianza se ve reflejada en todos los muchachos. Hay jugadores que no venían actuando, como (Luis Miguel) Valle, que jugó en Limón y lo hizo fenomenal; Jake (Beckford) no fue allá, jugó ante Grecia y lo hizo muy bien, o Álvaro (Aguilar) que tenía varios partidos de no jugar y lo hizo bien".

Con esos ejemplos, Mac señala que en el camerino todos los jugadores se sienten con confianza.

"Eso ayuda al grupo a estar listo, a estar preparado, porque para el próximo partido no se sabe a quién le va a tocar y yo me preparo igual, no me puedo relajar. La competencia ahora es altísima y hemos visto que a Wílmer no le importa si alguien es joven o si tiene experiencia o si está empezando. Él lo va a poner de titular si tiene que ponerlo", acotó.