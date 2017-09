El enojo de Jonathan McDonald por la plancheta de Andrés Castro

Alajuela

Jonathan McDonald aún no sabe si podrá jugar el domingo a la 1:30 p. m. en el Caribe contra Limón.

El delantero acudió a primera hora de este jueves a terapia, debido al fuerte golpe que le dio el universitario Andrés Castro en el tramo final del partido en el que Alajuelense se impuso 2-1 ante la UCR.

Corría el minuto 87 y llegó la acción de la discordia.

El rojinegro cuenta que él se barrió antes para ganar la pelota, pero el académico esperó su movimiento para entrarle con una plancheta directa al muslo derecho.

De forma automática, el atacante sintió un calambre que lo hizo revolcarse en la gramilla híbrida del Morera Soto y al salir del estadio, tenía la pierna dormida, por lo que llegó a la casa a ponerse hielo.

Lo que más enojó a McDonald y lo hizo perder la dulzura del carácter fue que ante esa falta, el central Adrián Elizondo tan solo amonestó a Castro, máxime que según él, durante todo el partido lo estuvo golpeando.

En lo que va del año, el futbolista ha tratado de controlarse, no meterse en problemas y evitar a toda costa cualquier tipo de polémica.

Lo que Mac intenta es dedicarse a jugar y disfrutar lo que hace.

Pero la situación en la que se vio inmiscuido en la lluviosa noche del miércoles sobrepasaba los límites y estaba muy molesto, más que al parecer, después de la falta violenta, el jugador de la U intentó provocarlo más.

"Yo he venido tranquilo, no metiéndome con el arbitraje ni metiéndome con ellos, tratando de no reclamar jugadas, pero esta sí siento que es pasada", expresó McDonald, a quien le surge una duda: "No sé si hubiera sido al revés, si sacaban amarilla y no pasaba a más".

Con eso da a entender que si esta falta la hubiese cometido él, de inmediato lo habrían expulsado.

"Lo que me extraña es que estaba (Rafael) Vega al puro frente, el cuarto árbitro y tiene diadema, entonces no sé, ahí se los dejo a ellos".

El futbolista, que suma cinco goles en lo que va del Apertura 2017, apunta que el Comité Disciplinario ha hecho uso del video para dictar castigos y considera que este es un caso para eso.

"Como a (Jerry) Bengtson, que lo sancionaron tres partidos por tirarse en un penal que no era y no sé si por una jugada tan así van a tomar la misma medida", citó, para agregar: "Siento que si hubiera sido yo, no hubiese sido amarilla".

McDonald confesó que ante la U fue el partido en que recibió más golpes en el torneo.

"Es parte de... con todo se juega mientras el árbitro lo permita o lo deje. Cuando la cancha está así de mojada y con lluvia, las entradas son más fuertes y el partido se vuelve más permisivo, pero es parte de y hay que seguir acostumbrándose hasta a las barridas un poco pasadas".

Sobre el accionar de los silbateros y su trato hacia los jugadores, el manudo dice: "Venía bien, yo creo que en los últimos tres partidos han estado como a la defensiva. Yo les llego a decir algo y con una prepotencia impresionante me contestan y a ellos ni me gusta mencionarlos para no darles tanto realce".

Según Mac, en ocasiones se dicen muchas cosas en la cancha y tanto los futbolistas como los árbitros tienen que poner de su parte.

"A veces nosotros también reclamamos de una forma no adecuada y en parte ellos tienen su derecho de que cuando uno reclama de mala manera, que contesten de mala forma. En un clásico acá hay una jugada igual, ahí cerquita donde se ve que no lo toco (a Hanzell Arauz) y todo el mundo me acribilla y listo, no pasa nada", finalizó.

McDonald perdió la ecuanimidad, se calentó, estaba muy molesto por la plancheta y le reclamó a Castro.

Después le dijo algunas cosas al árbitro y lo amonestó.

La lucha de Mac es recuperarse para poder viajar a Limón este sábado con Alajuelense y jugar el domingo, ya que es el único rojinegro que ha actuado todos los minutos en el campeonato actual.