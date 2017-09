Jonathan McDonald no celebró su gol como castigo por fallar opciones claras en Liberia

Alajuela

Jonathan McDonald sentía un pleito interno en Liberia.

El atacante estaba muy enojado con él mismo porque no entendía cómo es que no logró definir bien en tres ocasiones, con opciones claras de gol.

Cuando Hugo Cruz pitó el penal sobre Brayan López, él fue el encargado de cobrarlo y marcar el gol con el que la Liga sellaba su triunfo por 0-2 en Liberia, en el 86', luego de que Yuaicell Wright abrió la cuenta en el 9'.

Caía un diluvio en la pampa, el delantero sentía que no le habían salido las cosas como quería, pero fue el capitán José Andrés Salvatierra quien le transmitió calma y le dio seguridad.

El carrilero derecho le dijo que cobrara el penal, porque lo quería ver arriba en la lista del goleo.

Mac lo volvió a ver y tomó la pelota. Como llovía tanto, un disparo fuerte no era la mejor decisión y así lo leyó el 19 rojinegro.

En el lanzamiento, apenas tocó la pelota y anotó, pero no festejó.

"Estaba con rabia interna de haber tenido tres opciones claras de anotar y no concretar. Eso fue para autocastigarme un poco, uno lo que más disfruta después de un gol es la celebración. Más en la forma a la que uno está acostumbrado a celebrar, siempre efusivo y con un poco de bronca interna porque sí o sí, de esas tres, debí meter las tres, o si no dos".

McDonald sentía esa especie de culpa, porque Liberia encimaba a la Liga.

"Ellos tenían fe de poder empatar e irse arriba. En el primer tiempo la tuve para meter el segundo gol y no se me dio y en el segundo también hubo opciones. Soy autocrítico y sé que de cuatro opciones junto con el penal, tenía que haber metido mínimo dos", recalcó.

El melenudo atacante de los erizos comparte la cima del goleo del Apertura 2017 con el vergolaga Olman Vargas y con el mexicano de Guadalupe, Aldo Magaña.

"Son cinco golcitos y seguimos empujando para lo del goleo, es una meta personal y grupal volver a estar ahí arriba en los primeros puestos de gol", citó.

Y agregó: "Durante la semana tengo que trabajar muchísimo por las opciones que tuve, que no concreté y soy autocrítico, porque de las cuatro opciones que tuve debí de haber metido mínimo dos", insistió.

Con la Selección en mente. Jonathan McDonald sueña con que Óscar Ramírez lo llame a la Tricolor.

"Yo no dejo de creer. Obviamente que en la medida en que yo haga bien mi trabajo acá en la Liga, eso va a ir metiendo presión o tratando yo de empujar con mi desenvolvimiento en la Liga para poder entrar", indicó.

Para él, todo jugador que tenga edad o pase un buen momento en el campeonato local mirará de reojo las convocatorias.

"Así que yo no dejo de creer. Sigo empujando, sigo luchando, sigo tratando de hacer las cosas bien en la Liga para que ese buen rendimiento me dé, ya es decisión de Óscar".

Y añadió: "Con lo que está haciendo la Selección la verdad que todos estamos contentos con lo que está pasando. Si me toca, me toca y si no, seguiré trabajando hasta que el árbitro pite el primer partido del Mundial, hasta ahí voy a dejar de creer".