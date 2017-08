A Jonathan McDonald le faltan dos goles para igualar a Errol Daniels en clásicos

Alajuela

Si Jonathan McDonald revisa sus números, no es de extrañar que el atacante sueñe con marcar dos goles el domingo, cuando Alajuelense reciba al Saprissa en el Morera Soto, a las 11 a. m.

Él es el actual verdugo de los morados. Le ha clavado 10 dardos al Monstruo, al igual que lo hicieron en su momento Rolando Fonseca y Álvaro Solano. A ellos tan solo los superaron Juan Ulloa (11) y Errol Daniels (12).

Pero más allá de los registros propios del clásico, Mac se encuentra en el listado de los diez mejores cañoneros históricos de Alajuelense.

Él tiene 69 perforaciones, por lo que ya pasó a Óscar Cordero (68) y está -casualmente- también a dos tantos de igualar los 71 goles de Jozef Miso con Alajuelense.

"Miso siempre fue mi ídolo cuando yo estuve en las gradas y ahora lo tengo de entrenador, quiero aprender lo más que se pueda. Para mí y para muchos liguistas fue nuestro gran goleador, nuestro gran matador y ahora a ponerle atención a lo que me pueda indicar, recomendar", apuntó McDonald con una sonrisa.

Y agregó: "No solo él, sino que tenemos ídolos manudos que los vimos años atrás vistiendo estos colores y eso te da un voto de compromiso aún mayor, de que los tenés por delante y el respeto y admiración te da un plus".

Errol Daniels comanda esa lista de máximos goleadores históricos de Alajuelense con 196 goles, seguido por Juan Ulloa (96), Roy Sáenz (84), Wílmer López (80), Álvaro Solano (73), Javier Jiménez (71), Jozef Miso (71), Jonathan McDonald (69), Óscar Cordero (68), Juan Carlos Arguedas (66) y Juan José Gámez (66).

LEA: Debut de Wílmer López como técnico le genera el doble de ingresos a Alajuelense que estreno de Benito Floro

El atacante contó que tiene una buena relación con el eslovaco, fueron compañeros en Herediano y ahora se topan de nuevo en la Liga.

"Estuvimos hablando un poco, ya me recomendó unas cosas y me dijo que él confiaba en mí, esas palabras de un ídolo para mí significan mucho y cuando estoy tan cerca de igualarlo en el goleo me ilusiona y me motiva mucho más".

Según Mac, los partidos más fáciles de jugar son a estadio lleno y cuando la motivación está al tope.

"Los partidos difíciles son a estadio vacío y cuando no tenés nada que pelear, ahí es donde hay que mostrar el real profesionalismo que uno tiene".

El atacante se siente bien, entusiasmado, creyendo en que la Liga a partir de ahora despegará y que lo tiene que demostrar desde este domingo, ante Saprissa.

VEA: Jugadores de Alajuelense niegan boicot contra Benito Floro

"La motivación es grandísima, me siento orgulloso de tener los números en clásicos que tengo, pero los números no juegan, eso es un papel aparte y eso no decide nada en el terreno de juego", apuntó.

"Cada clásico yo lo juego como si fuera el último, porque yo no sé qué pueda pasar el lunes, o el domingo en la tarde, o en la noche. Trato de motivarme, estar atento, tratar de ver individualmente y conocer a los defensas rivales, no solo del Saprissa, sino de los otros equipos y ponerles atención al movimiento del arquero, si sale o no, si achica o no, si traslada o no, esas cosas son detalles importantísimos para un delantero", explicó.

Además, considera que un pulso entre archirrivales siempre resulta impredecible.

"En un clásico nunca se sabe, a lo largo de la historia se han visto momentos en los que ellos y nosotros hemos estado bien o mal y en el clásico se revierte todo, yo creo que en el último clásico en casa se notó, porque no veníamos tan bien y esas ganas de surgir y esas ganas de hacer bien las cosas nos ayudaron mucho".

A Mac lo ilusiona saber que el Morera Soto estará a reventar, lleno de rojinegros, algo que a la postre, según él, juega a favor de Alajuelense.

"El ambiente que se va a vivir en nuestro estadio les puede pesar, algunos dicen que nuestro estadio no pesa y el domingo la afición lo hará pesar, tienen el respaldo de un cuerpo técnico que ha jugado clásicos, cosas importantes y nosotros también. Lo único que nos interesa es que el árbitro pite ya, arrancar el clásico y darlo todo".