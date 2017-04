Jefferson Hurtado, defensa de Alajuelense: 'No estoy pensando en lo contractual'

Es el extranjero con más minutos en la Liga

Alajuela

De los extranjeros contratados por Alajuelense, el defensor ecuatoriano Jefferson Hurtado es quien ha jugado más y el único que goza de la titularidad en el once de Benito Floro.

En los últimos nueve juegos apareció desde el inicio, pero la seguidilla se le corta tras la expulsión que tuvo el sábado ante Carmelita, por acumular dos amarillas.

Hurtado suma 827 minutos en este Verano, mientras que el volante y lateral brasileño Iago Soares registra 415 minutos y el atacante chileno Nino Rojas solo ha jugado 203.

Los foráneos no han marcado mayor diferencia y pareciera que su continuidad es complicada, aunque tanto la dirigencia como el cuerpo técnico se referirán al tema de salidas y llegadas después de que Alajuelense culmine su participación en el torneo.

A Hurtado, Iago y Rojas los contrataron por un año; sin embargo, lo jefes de la Liga adelantaron que todos los integrantes del equipo están en análisis, sin importar si hay contrato o no.

"Hoy por hoy no estoy pensando en lo contractual, la verdad que estoy enfocado en sacar los partidos adelante y más adelante ver lo que decida la directiva, más adelante veremos lo que pasa", apuntó Hurtado.

Pese a que es un hombre de confianza de Floro, estos meses no han sido sencillos para el ecuatoriano, quien se ha visto en aprietos en varias coberturas, como en el partido contra Liberia, en el que falló ante la presión de Jossimar Pemberton, o el autogol con el que la Liga perdió ante Cartaginés.

En la visita al Santos compensó, porque tuvo un error, pero también marcó un gol.

"Yo estoy tranquilo, trabajando en el día a día para mejorar, en lo personal, para ayudar a los compañeros y a la institución. Yo creo que haber llegado acá es algo importante para cada uno de los extranjeros, tanto Iago como Nino, y esperamos sumar de la mejor manera", expresó.

Y agregó: "Tanto nosotros como el cuerpo técnico estamos comprometidos de la misma manera, el discurso no va a cambiar, lo que estamos pensando es terminar de buena forma y por ahí no va a cambiar lo que hemos venido haciendo".

Hurtado dijo que en territorio nacional se juega muy distinto a su país.

"El fútbol tico es muy competitivo, un fútbol de mucha lucha y donde se corre mucho, yo creo nosotros hemos venido trabajando en mejoría para este equipo y si bien es cierto los resultados no se venían dando, no era por falta de actitud ni entrega por parte de los compañeros".

Tras 20 fechas, Alajuelense acumula seis victorias, siete empates y siete derrotas, se ubica en el sétimo lugar, con 25 puntos y un rendimiento del 41,67%.

"En lo personal no creo que nuestra carencia era en lo futbolístico, sino que la carencia estaba en el tema de resultados. Esperemos que las cosas puedan cambiar y que de aquí en adelante se saquen muchos triunfos. Esperamos seguir comprometidos como lo hemos venido haciendo, trabajar de la mejor manera y Dios mediante poder dar mucho más de lo que se ha venido dando", citó.

Hurtado afirma que este torneo ha sido muy atípico para una Liga a la que las cosas se le dan por momentos.

"La hinchada se está dando cuenta de que tratamos de hacer las cosas bien. Cuando tú eres una persona que contra las adversidades siempre trata de trabajar para adelante, todo te va a llegar, el trabajo da sus frutos y nosotros, más allá de las adversidades que hemos tenido, tratamos de que las cosas caminen de buena forma".

Según Hurtado, él se siente tranquilo con su trabajo.

"Como futbolista se pasa por todas estas cosas y la verdad que estoy contento por el respaldo de los compañeros, el profe y la directiva, que es lo que le ayuda a uno a trabajar para tener más fuerza cada día, entonces nos sentimos cobijados y respaldados por los compañeros y la verdad que eso nos tiene contentos".

El ecuatoriano no estará en el partido de este miércoles a las 8 p. m. en Ciudad Quesada contra San Carlos.

Según Benito Floro, la expulsión "no fue una agresión o cometer una falta por cometerla", sino que "al tratar de interceptar un balón, chocó".

Pareciera que la corpulencia de Hurtado a veces le juega en contra.

"La verdad es que si te das cuenta la mayoría de los delanteros siempre tratan de chocar mucho y uno como defensa lo que hace es pararse como para que no te giren y entonces si los árbitros lo ven como falta, uno como jugador tiene que aceptarla. La verdad que no sé si es por la corpulencia, pero en nuestro fútbol ese tipo de faltas no se pitan y esperemos tratar de mejorar esos pequeños detalles o errores", finalizó.











