¿Suspendidos Jamille Boatswain y Aubrey David en la selección de Trinidad y Tobago?

El atacante de Alajuelense, Jamille Boatswainm, y el lateral exsaprissista Aubrey David no fueron convocados a la selección de Trinidad y Tobago para los dos últimos partidos de la hexagonal final de Concacaf rumbo a Rusia 2018.

La representación caribeña no tiene posibilidades de ir al Mundial, al contabilizar apenas tres puntos en ocho juegos y para acabar su participación en la eliminatoria los trinitenses visitarán a México este viernes y el 10 de octubre recibirán a Estados Unidos.

Según Boatswain, quien el domingo enloqueció al festejar su primer gol con la Liga, él quedó fuera de la convocatoria porque está enfocado en luchar por un puesto en Alajuelense, donde hay mucha competencia.

"Así me lo comentó el entrenador de la selección (Dennis Lawrence), que me enfocara en el club, que era lo mejor para mí en este momento. Yo le dije que no tenía problema en jugar los dos partidos eliminatorios, pero que el entrenador me pidió que me enfocara en el equipo", apuntó Boatswain.

En el portal web wired868.com, el periodista trinitense Lasana Liburd reseñó que para los últimos dos juegos, Lawrence no llamó a 11 futbolistas habituales.

Además, indica que solo se sabe el motivo de la ausencia de Boatswain y David, quienes al parecer fueron suspendidos por la Federación de Trinidad y Tobago porque se fueron a jugar un partido no oficial.

Ambos fueron de la partida contra Honduras y salieron de cambio, luego no actuaron ante Panamá.

Inclusive, Liburd cuenta que el reportero de I95.5FM, Andre Baptiste, fue quien reveló el incidente, sin dar el nombre de los futbolistas que se fueron a mejenguear.

Mientras que según el periódico Daily Express, el seleccionador Lawrence dijo: "Jamille y Aubrey son dos de los jugadores más disciplinados en la escuadra", para agregar: "Los dos jugadores cometieron un error enorme y tiene que haber consecuencias. Por lo tanto, no están involucrados en este equipo. Se tomó la decisión de suspenderlos para los dos partidos y luego avanzaremos desde allí".

Se intentó conocer la versión de Aubrey David, pero no respondió, mientras que Boatswain insistió: "Eso no es cierto. Lo que le dije es la razón para no ir".

Además, insiste en que su prioridad es luchar por un puesto en la formación de Wílmer López.

"Para mí fue muy importante entrar al campo el domingo y poder anotar, estoy contento por eso y espero tener más minutos, que el gol me dé esa oportunidad. No sé los planes del entrenador, pero voy a trabajar para tener regularidad e intentar demostrar que puedo estar en el equipo", indicó Jamille Boatswain.

El atacante es muy amigo del exsaprissista Aubrey David, quien ahora milita en un club de Finlandia.

De hecho, el exmorado fue quien convenció a Jamille de que aceptara la propuesta de la Liga, ya que consideró que el fútbol costarricense le caería bien y que es un buen trampolín para los jugadores caribeños.